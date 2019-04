Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a instalat sisteme antiaeriene S-400 in zona orasului Sankt-Petersburg, in apropiere de frontiera cu tarile baltice, membre ale Aliantei Nord-Atlantice, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Moscova, citat de agentia Interfax si de cotidianul Le Figaro."Cele mai moderne sisteme de…

- O parte a unei cladiri din incinta Universitatii de tehnologia informatiilor, mecanica si optica din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-a prabusit sâmbata. Serviciile de urgenta locale au precizat ca nu au fost raportati raniti pâna în prezent, transmit agentiile…

- Un tren in care se aflau aproximativ 700 de pasageri a fost evacuat in statia din Frankfurt (sud-vestul Germaniei) dupa ce in una dintre toalete a fost gasit un pistol, transmite sambata dpa, relateaza Agerpres.Citește și: VIDEO - Panica in Rusia: zidurile universitații din Sankt Petersburg…

- Zidurile unui imobil al Universitatii din Sankt Petersburg nord vestul Rusiei s au prabusit sambata, iar mai multe persoane au fost prinse sub daramaturi, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de Reuters si Agerpres.roAgentia de presa RIA Novosti a relatat ca 21 de oameni s ar afla sub daramaturi,…

- Zidurile unui imobil al Universitatii din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-au prabusit sambata, mai multe persoane fiind prinse sub daramaturi, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Operațiune in forța a trupelor de securitate in Egipt:…

- Au fost vizate aproximativ 90 de cladiri, intre care scoli, institutii de invatamant superior, centre comerciale si de afaceri, spitale si cladiri administrative, conform Serviciului pentru Situatii de Urgenta rus, citat de agentia de presa publica RIA Novosti. Evacuari au avut loc si la Sankt-Petersburg,…

- Un politist de rang inalt a fost ucis și alți doi au fost raniți, sambata, 5 ianuarie, in explozia unui dispozitiv pe care fortele de securitate l-au identificat si au incercat sa-l dezmembreze in fata unei biserici copte din Cairo. Explozia s-a produs in orasul Nasr, la periferia orasului Cairo, potrivit…

- Bilantul victimelor exploziei si surparii blocului locuit, luni, in Rusia, a crescut la 39 de morti, dupa ce salvatori au gasit alte doua corpuri in daramaturi joi dupa-amiaza, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, relateaza ReutersUn bilant anterior anunta 37 de morti, scrie news.ro.…