- Alexandra Stan si iubitul ei, Bogdan, sunt implicati in mai multe proiecte, in SUA. Cantareața a venit pentru cateva zile in Romania. Ocazie cu care a vorbit despre planurile de viitor. Vrea sa devina mamica, iar in luna aprilie va scoate un album, in Japonia. De asemenea, va lansa și o linie vestimentara.…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…

- Saptamana viitoare, fosta soție a afaceristului Alin Ionescu, din Targu Jiu, Cristina Spatar, il va boteza pe fiul actriței Delia Antal. Cantareața și actrița sunt prietene de ani buni. Micuțul in varsta de 9 luni va fi creștinat la o biserica de langa Capitala, iar petrecerea, restransa, va…

- Cornel Galeș, primele declarații dupa parastasul de un an al Ilenei Ciuculete. Acesta a organizat slujba de pomenire la Biserica Costeasca din Chitila. Dupa slujba de pomenire organizata de Cornel Gales , toti cei care au iubit-o pe regretata artista vor putea merge la cimitir pentru a ii aprinde o…

- Autor: Stelian ȚURLEA Sublocotenentul inginer Ioan R. Marinescu a murit in primele șase luni ale participarii Romaniei la Primul Razboi Mondial (in decembrie 1916). Nepoata sa, Irina Nelson (cercetator in fizica nucleara, stabilita in SUA), a gasit manuscrisul (foile unui carnet) in care sublocotenentul…

- Intoarsa in tara de urgenta, cantareata s-a lovit de realitatea crunta din spitalele din Romania. Alexandra Stan a fost nevoita sa lase traiul tihnit din Statele Unite pentru a se intoarce in tara, unde tatal sau se afla in stare grava la spital. Conditiile de spitalizare, insa, au socat-o pe cantareata…

- Cantareata britanica Jessie J va sustine un concert la editia din acest an a festivalului Electric Castle din Romania, care va avea loc in perioada 18 - 22 iulie, a anuntat joi Press Association. Artista britanica va avea statutul de cap de afis in cadrul acestui eveniment, organizat in…

- Martisoare crosetate, cusute, sub forma de traistute si alte modele traditionale au fost expuse, de sambata, la Targul de Martisor din Iasi, unde participa peste 30 de mesteri populari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Activitatile politistilor specializati in investigarea criminalitatii economice pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale au continuat. Actiunea organizata joi, 15 februarie a avut ca scop verificarea corectitudinii inregistrarilor pe aparatele electronice de marcat fiscale, verificarea provenientei…

- Sore a lansat piesa „Dintr-o mie de femei”. Dupa 15 ani, artista și-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi melodii. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu…

- Au trecut anii si peste Dacian Varga, promitatorul fotbalist al Sportului, care a avut tupeul sa-l infrunte pe Vasile Siman, patronul echipei care facea furori prin Liga 1 cu bani putini. Dacian, ”donjuanul” din fotbalul autohton, are 33 de ani, ii lipseste echipa de final de cariera, dar nu si-a pierdut…

- Considerata una dintre cele mai elegante si rafinate femei din Romania, Andreea Berecleanu este pasionata de tot ceea ce este in voga. Prezentatoarea TV este extrem de atenta la ceea ce se petrece in lumea modei si incearca sa respecte intocmai tendintele.

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Accidentata destul de rau la Exatlon, Anda Adam s-a intors zilele trecute in carje in Romania. Cantareata a povestit, luni seara, despre experienta pe care a trait-o in Republica Dominicana. Blondina a dezvaluit ca este o competitie foarte grea, mult mai dificila decat ce se vede pe micul ecran.

- Ken de Romania a facut dezvaluirea in platoul emisiunii ”Rai, da buni”, moderata de Mihai Morar: se iubeste cu Bianca, nimeni alta decat fiica lui Nicu Maharu! Cei doi vorbesc despre relatia care este, oarecum, iesita din comun.

- Imagini inedite cu doua capre negre au fost surprinse de angajații Romsilva in Parcul Național Cheile Bicazului-Hașmas. Filmarea a fost postata pe pagina de socializare a Romsilva. Imagini inedite au fost filmate de rangerii din Parcul Național Cheile Bicazului-Hașmaș. Angajații Romsilva se aflau in…

- Cantareata de muzica de petrecere, Carmen Serban, a fost la un pas de moarte dupa ce a luat foc in propria brutarie. Nu e prima data cand viata artistei a fost in pericol, aceasta a mai adormit la volan si a invins boala pe care a depistat-o la un san. Cantareața a marturisit insa ca a fost salvata…

- Aventura Andei Adam la „Exatlon” s-a incheiat. Cantareata s-a intors in Romania accidentata la genunchi si a fost nevoita sa se deplaseze in scaun cu rotile si cu ajutorul carjelor. Cand si-a revazut fiica, solista a uitat de toate durerile, noteaza click.ro. “Atunci cand m-am accidentat am știut ca…

- Anda Adam este prima concurenta din echipa Faimoșilor care parasește Exatlon.Ea a fost eliminata marți seara, parasind competiția in lacrimi.Cantareața a fost votata pentru a fi eliminata din concurs și se va intoarce accidentata in Romania. Ea a marturisit ca acea accidentare de la piciorul stang i-a…

- Nu mai este pentru nimeni un secret ca Raluka este dependenta de antrenamentele sportive și ca nu concepe sa treaca o zi fara sa nu mearga la sala. Totuși, pentru a ne convinge cat de dur se antreneaza Raluka i-am facut o vizita la sala de antrenamente. Raluka se antreneaza asemenea sportivilor de perfomanța,…

- Anda Adam a fost eliminata, marti seara, din competitia Exatlon, unde s-a luptat cu Andrei Stoica si Ionut Oncescu. Cantareata a parasit competitia in lacrimi, marturisind ca accidentarea de la picior i-a fost fatala, iar la intoarcerea in Romania va trebui sa se opereze.

- Una dintre cele mai mari concedieri colective din ultimii ani a fost anuntata in aceasta luna. Sute de angajati de la fostul Combinat de Utilaj Greu din Iasi au fost luati in evidentele Agentiei Judetene de Ocuparea Fortei de Munca.

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Andreea Balan si George Burcea s-au intors din vacanta si sunt fericiti. Cantareata a marturisit ca isi doreste sa devina din nou mama. Mai mult, cei doi indragostiti „muncesc” deja la asta. Dupa ce s-au relaxat departe de Romania și de fiica lor, artista a marturisit ca de cateva luni iși dorește sa…

- Lucky Marinescu a murit la varsta de 83 de ani. A facut furori in anii ’60-’70, cand a devenit una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Ba mai mult, a plecat in turnee in strainatate și a facut furori la Paris, unde a impresionat cu piese precum „Ploaia și noi” sau „Țarancuța”. In acea ...

- La 10 ianuarie, a murit artista Lucky Marinescu. interpreta de muzica ușoara avea 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de fiul ei, care a transmis din Statele Unite un mesaj plin de durere și admirație pentru marea cantareața.

- Andra si Catalin Maruta sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri din Romania, iar toata lumea s-au intamplat mereu daca vor divorța vreodata sau dragostea lor este una care va rezista peste ani.

- In anul 2018, Nicole Cherry, una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania, are foarte multe planuri pe care abia așteapta sa le realizeze. Cantareața și-ar dori și un duet cu Justin Bieber.

- Mandria Vioricai si a lui Ionita de la Clejani si-a inceput anul cu stangul. Fermecatoarea Margherita, crede ca fost lovita de farmece. Mai exact, bolidul ei de 70 mii euro. Descurcareata, Margherita si-a urcat masina pe rampa si a dus-o la service sa scoata toti dracii din ea. Cantareata apeleaza la…

- Reper al muzicii populare, Maria Dragomiroiu se desparte de Romania pentru urmatoarele doua luni. Cantareața pleaca alaturi de soțul ei, dar și de Fuego, Irina Loghin și alți artiști indragiți dincolo de ocean intr- un turneu pentru comunitațile de romani de peste granițe.

- Toata lumea o știe pe Inna, insa nu sunt mulți cei care cunosc care este, de fapt, originea numelui sub care s-a facut remarcata in lumea showbiz-ului. Inna, care arata total diferit cu ani in urma fața de cum arata acum , este una dintre artistele din Romania care a reușit sa se impuna și dincolo de…

- Irina Loghin se apropie de 80 de ani, dar cu toate acestea nu-și arata varsta și se menține intr-o forma fizica de invidiat. Cantareața de muzica populara Irina Loghin, care recent a ținut o cura de detoxifiere , are 78 de ani. Cu toate ca se apropie cu pași repezi de varsta de 80 de ani, artista nu-și…

- Razboiul dintre Antonia si familia fostului sot, Vincenzo, e departe de a se termina! Ciro Castellano, inca socrul Antoniei, tuna si fulgera, acuzand-o pe cantareata ca-si neglijeaza fetita. Afaceristul o ataca dur pe cantareata ca-si neglijeaza fetita si ca nu este dispusa sa faca sacrificii pentru…

- Cornelia Catanga si Aurel Padureanu au ajuns din nou in pragul divortului. Dupa ce, in 2016, artista a dat inapoi si a renuntat la ideea de a pune capat mariajului, acum, cel care a decis sa-si faca bagajul si sa plece este artistul. Cornelia Catanga: "Am vrut sa ma sinucid" Cantareata…

- Andrei Sochirca s-a nascut pe 13 decembrie1959, în s. Dubna, r-nul Soroca. A îndragit actoria de mic, când teatrele aveau turnee prin localitațile din țara și el știa cu mai multe luni înainte care teatru va veni în sat. Atunci a hotarât ca va fi actor. De aceea…

- Finala Vocea Romaniei 2017 este vineri seara, pe 15 decembrie. In aceasta seara aflim cine este caștigatorul sezonului 7 Vocea Romaniei. Ora 20.40 – Finala este deschisa de Meriam Jane (Tudor Chirila), cu melodia „Lume, Lume”, a Mariei Tanase, Ovidiu Lipan Țandarica fiind invitatul special. Canta cu…

- Finala Vocea Romaniei 2017 este vineri seara. Atunci vom afla cine este caștigatorul sezonului 7 Vocea Romaniei. Cei patru finaliști Vocea Romaniei 2017 Echipa Smiley – Ana Munteanu Originara din Republica Moldova, Ana a castigat, in 2014, emisiunea „Moldova are talent”. A cantat in finala, la doar…

- Cantareata de origine albaneza Arilena Ara (19 ani) va canta, in aceasta seara, in finala „Vocea Romaniei“, hitul „Nentori“, care se bucura de un mare succes in randul publicului roman.

- Concurentii ”X Factor” intra, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, in prima gala din cel de-al saptelea sezon, motiv pentru care antrenorii incearca sa isi incurajeze discopolii. Delia le-a invitat pe Teodora Sava si Alina Mocanu in garderoba sa si s-au distrat ca intre fete, proband haine.…