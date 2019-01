Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a fost fotografiat la inceputul anului, alaturi de concubina sa, pe un aeroport din Republica Dominicana. Tabloidul Cancan prezinta imagini in care Oprisan apare pe aeroport, in preajma unor elicoptere pentru turism, alaturi de Larisa Maria Nadrag. Larisa Maria Nadrag,…

- Cei care au dorit sa-si petreaca Revelionul la schi in Bulgaria si-au rezervat cu cateva luni bune in avans vacanta datorita cererii crescute pentru Bansko si Pamporovo, unde numarul de turisti straini este in crestere de la an la an.Voucherele de vacanta au fost folosite de romani si pentru…

- Vouchere de vacanța, Revelion. Acordarea voucherelor de vacanta a scazut cu 30% cererea familiilor, in special a celor cu copii, pentru destinatiile exotice de Revelion, in favoarea celor autohtone, apreciaza reprezentantii unor tour-operatori. "Pentru acest sfarsit de an, s-a inregistrat…

- La doar cateva zile dupa ce Cristi Borcea a fost dus la audieri si eliberat apoi pe cautiune, Valentina Pelinel amanat vacanta pe care abia o astepta. El a fost vizat intr-un dosar de spalare de bani și evaziune fiscala, motiv pentru care in urmatoarea perioada nu are voie sa paraseasca tara.

- Planificarea vacantei perfecte necesita timp, iar pentru a fi una reusita, nu trebuie sa ai in vedere doar cazarea si biletul de avion, ci si sezonul in care alegi sa pleci in urmatoarea destinatie. Pentru 2019, destinatiile exotice, extrem de calduroase se afla pe lista favoritelor si, cum fiecare…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, in colaborare cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Brașov și Expoziții Calatoare, va propune urmatoarele activitați de educație muzeala pentru vacanța copiilor din ciclul primar: Marți, 30 octombrie 2018, intre orele 11 și 13 pentru copiii…