Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Tanasa, ieseanul care coordoneaza proiectul umanitar Casa Share, a reusit cu ajutorul donatiilor sa ridice o casa fetitei din Vaslui care a starnit un val de emotie impresionant, dupa ce a povestit ca merge flamanda la scoala si ca si-ar dori sa manance un piure cu carne si biscuiti. Zilele trecute,…

- Viata Roxanei, fetita flamanda din Puscasi, s-a schimbat pentru totdeauna. In prag de sarbatori, copila care mergea flamanda la scoala, s-a mutat cu familia in casa noua. Ingerii care i-au luminat viața sunt cei de la Asociatia Casa „Share” din Iasi, care au reusit un miracolul ca, in mai putin de doua…

- Roxana, fetita sarmana din Vaslui care a emotionat o tara intreaga dupa ce a marturisit ca ar manca piure cu carne si un pachet de biscuti, a avut parte de o noua surpriza emotionanta.

- Fetița din Vaslui care a impresionat intreaga țara cu povestea ei, a primit un cadou neașteptat: o vacanța din partea unor dascali de la școala din Moieciu de Jos, județul Brașov. Roxana s-a distrat pe cinste la castelul Bran, a fost dusa la coafor și la restaurant Roxana a vizitat castelul Bran, a…

- Cativa dascali cu suflet mare de la scoala din Moieciu de Jos, judetul Brasov, au chemat-o la munte, impreuna cu familia, si i-au aratat frumusetile locului. A vizitat castelul Bran, a facut drumetii si a vizitat parcul de dinozauri din Rasnov. Cum dorinta ei era sa manance piure cu carne, profesorii,…

- Povestea ei a fost vazuta de milioane de romani, atat la televizor cat si in mediul online, iar multi dintre acestia i-au sarit imediat in ajutor. Pe langa voluntarii care le-au dus mancare, ieseanul Bogdan Tanasa, fondatorul proiectului "Casa Share", s-a oferit sa repare casa familiei. "Roxana vrea…

- Știrile ProTV au prezentat joi, 11 octombrie, cazul Roxanei, o eleva de 9 ani din Vaslui care indura zilnic greutați pentru a merge la școala. Iși dorește sa devina medic și sa ajute oameni. Pana atunci insa, ea este cea care are nevoie de ajutor. In multe zile se duce flamanda la școala. ”Ceilalți…

- O fetița de doar 9 ani merge deseori la școala flamanda. Și asta pentru ca familia ei nu iși permite sa ii puna un pachețel pentru pauze, cum au toți copiii. Deși are o viața grea, Roxana merge in continuare la școala și invața cat mai bine deoarece vea sa devina medic. Intrebata daca exista zile cand…