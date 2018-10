Horoscop zilnic sâmbătă 13 octombrie 2018. Ce îţi aduce o zi frumoasă cu Luna în Săgetător?

Cu Luna in Sagetator, avem o nevoie emotionala evidenta pentru spatiu si libertate. Sagetatorul este un semn optimist natural, deci dupa ce Luna a fost in Scorpion, acum simtim o usurare in energie. Acum… [citeste mai departe]