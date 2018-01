Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a avut o evoluție fascinanta impotriva Karolinei Pliskova, deși incepuse greu meciul din sferturile turneului Australian Open. Dupa ce a fost condusa cu 0-2 de cehoaica, Halep a reușit sa caștige 6 game-uri la rand, lucru care i-a adus primul set. Romanca l-a impresionat pana și pe antrenorul…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.

- Doi tineri din Constanta sunt cautati de politisti dupa ce au impuscat un caine care se plimba cu stapanul. Barbatul spune ca putin a lipsit sa nu fie si el ranit. Activistii pentru drepturile animalelor cred ca agresorii nu sunt la prima astfel de fapta.

- Un accident rutier s-a produs duminica, in jurul orei 13, la Valea Doftanei. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul, care se indrepta spre Valea Doftanei, a pierdut controlul volanului, masina cazand intr-o rapa de langa barajul Paltinu.…

- Un accident rutier a avut loc in curzukl zilei de astazi, 13 ianuarie 2018, in orașul Zlatna. O mașina, inscrisa in depașire, a intrat in alta care circula pe aceeași direcție și a virat la stanga, fara sa se asigure din spate. Accidentul s-a produs pe DN 74, la ieșire din orașul Zlatna, spre Abrud.…

- Salman Khan a primit amenințari cu moartea de la un gangster, pe nume Lawrence Bishnoi, dupa ce actorul a fost la o audiere la tribunalul Jodhpur cu privire la cazul sau de braconaj. Insa, miercuri lucrurile au luat o intorsatura urata, iar un grup de barbați inarmați și-a facut apariția pe platoul…

- Adolescenta de 18 ani avea permis de conducere din luna noiembrie anul trecut, iar lipsa de experienta la volan fiind, in opinia politistilor, principala cauza a accidentului.In autoturism se mai afla o alta tanara in varsta de 16 ani. "La un moment dat, conducatoarea auto a pierdut controlul…

- Este cunoscut cazul profesorului Mihai Lucan, cel care ar fi facut legea in Cluj si care acum este anchetat pentru mai multe capete de acuzare, intre care si tentativa de omor. Cum au vrut insa cei de la DIICOT sa-l prinda si cum au esuat lamentabil?A

- Dee Dee, una dintre cele mai controversate concurente de la “Insula Iubirii”, e de nerecunoscut! Tanara și-a schimbat radical look-ul dupa participarea la emisiune. Vezi cum arata acum! Dupa ce a șocat o țara intreaga cu comportamentul și cu limbajul ei de la TV, Dee Dee – Diana Alprin pe numele ei…

- Dosarul Lucan | Alexandru Arsinel, despre audierea de la DIICOT: Am incercat sa dau niste raspunsuri Alexandru Arsinel a fost audiat, ca martor, in dosarul medicului Mihai Lucan, actorul precizand, dupa ce a dat declaratii, ca a incercat sa dea niste raspunsuri, in masura amintirilor, mentionand ca…

- O femeie de 63 de ani, din Muntenii de Sus, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe o trecere de pietoni din cartierul 13 Decembrie din Vaslui. Polițiștii au intocmit dosar penal pe numele șoferului de 31 de ani pentru vatamare corporala din culpa. Victima a fost transportata la Spitalul…

- Un șofer din Navodari probabil și-a invațat lecția și nu va mai ocupa niciodata locul altcuiva de parcare. Un șofer a avut parte de o surpriza neplacuta atunci cand a coborat din scara blocului și și-a gasit mașina infoliata pe motiv ca ar fi parcat pe locul altcuiva, scrie Ziua de Constanța.…

- Un șofer din Navodari care și-a lasat mașina pe locul de parcare al altui conducator auto a avut parte de surpriza vieții lui. Suparat ca mașina îi ocupa locul de parcare, conducatorul auto a vrut sa-i dea o lecție șoferului indisciplinat și i-a învelit mașina în folie. Imaginea…

- La scurt timp dupa ce ispita Nicoleta le-a aratat tuturor ca si-a acoperit tatuajul facut in Thailanda alaturi de Catalin, tanarul a reactionat. Blondina a preferat sa isi acopere acel desen cu altceva, iar el s-a filmat cantand.

- Vitezomanii trebuie sa stie ca exista tari unde nerespectarea regulilor de circulație se pedepsește aspru. Codul rutier din Elvetia, din 2013, prevede amenzi uriase pentru depasirea vitezei legale si conducerea sub influenta bauturilor alcoolice. Amenzile prevad confiscarea automobilului, inchisoare…

- Un accident cu implicarea unui automobil cu moldoveni s-a produs, in aceasta dimineata, in judetul Iasi din Romania.Potrivit presei din tara vecina, masina s-a ciocnit intr-un copac dupa ce soferul a pierdut controlul volanului.

- Priviti, stimati cititori, ce se intampla atunci cand taxa auto nu mai e o problema, iar permisul se poate obtine pe spagi, la Pitesti! Un tanar din Prahova, mort de beat, a aterizat cu masina, proaspat adusa din Germania si cumparata pe cateva sute de euro, in sensul giratoriu de la Gara…

- Doi barbați de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul nopții de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, dupa ce mașina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Poliției Sibiu, Elena Welter, a declarat,…

- Informații incredibile ies la iveala despre accidentul mortal de azi-noapte de pe DN10. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca individul de 27 de ani, vinovat de moartea unei fete de 11 ani, luase in mașina alți trei nepoți, cu varste cuprinse intre 5 și 9 ani. Totul s-a intamplat dupa ce tanarul…

- O seara de vineri oarecare s-a transformat într-un adevarat calvar pentru o familie din Florești dupa ce Anca Nicoleta Petean a fost lovita de o mașina în timp ce aștepta autobuzul împreuna cu fiul ei cel mare. Piciorul ei a fost prins între mașina și un coș de gunoi. Șoferul…

- Un tanar de 26 de ani s-a ales cu dosar penal pentru infracțiunea de distrugere dupa ce a rupt oglinda unui autoturism și i-a avariat capota. Acțiunile tanarului s-au produs pe fondul consumului excesiv de alcool.

- Domnitorii Moldovei au avut tot timpul grija sa fie in pas cu moda in materie de haine si obiecte de lux. Astfel, numai nasturii hainelor unui domnitor moldovean valorau cit o masina de lux de azi. Moda la curtea domneasca a fost tot timpul influentata de curentele exterioare, dar luxul nu a lipsit…

- O fetita de 6 ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari, judetul Constanta. Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a intrat in stop cardiac imediat dupa impact. ...

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite, sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 2 E85, in zona Crucea Comisoaiei din judetul Buzau, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un șofer in stare avansata de ebrietate a provocat un accident soldat cu ranirea sa și a pasagerului din mașina lui. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.00, pe strada Parcului din Siret. Mașina era condusa de un localnic de 41 de ani, cu o alcoolemie de 1,01 la mie in aerul expirat. Din…

- Așa cum transmite purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, pe fondul vitezei neadaptate, un autoturism care cobora catre Sibiu a intrat in coliziune cu o alta mașina care circula regulamentar din sens opus. Un alt turism a lovit din spate pim mașina care nu a adaptat viteza. Read More...

- Un Mercedes de lux folosit de Adolf Hitler in deplasarile sale in Germania va fi scos la licitatie pe 17 ianuarie in Arizona, in Statele Unite, a anuntat casa de licitatii Worldwide Auctioneers, relateaza news.ro. Bolidul - care poate atinge 160 de kilometri pe ora, un Mercedes-Benz 770K Grosser, mai…

- Luni noaptea spre marti, Garda Nusfalau a fost solicitata sa intervina la un accident rutier petrecut pe DJ 191 D, pe raza localitatii Sag. In urma evenimentului au fost ranite trei persoane, dintre care la sosirea unui echipaj SMURD una dintre ele (un tanar 23 de ani) se afla in stop cardiorespirator…

- La data de 26 decembrie a.c., ora 01.15, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați cu privire la faptul ca la ieșirea din satul Greșu, comuna Tulnici, un autoturism a parasit partea carosabila. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat conducatorul auto, un barbat,…

- Sfaturi extrem de importante pentru toti soferii. Cum iti incalzesti masina iarna? Iti spunem noi toate secretele. Cine nu-și dorește ca dimineața sa se urce intr-un automobil incalzit și sa nu mai aștepte mult timp ca temperatura din mașina sa ajunga la un nivel acceptabil?Vezi AICI doua…

- ACCIDENT MORTAL. Doi dansatori cunoscuti de la „Dansez pentru tine”, in masina implicata Un barbat a fost lovit de o masina la volanul careia era un fost concurent al emisiunii „Dansez pentru tine”. Mai mult, pasager in autoturism era si Petrisor Ruge, fost castigator al aceluiasi show. Un barbat in…

- PSD susține ca ”Suntem martorii unor manifestatii de strada care au depasit cu mult normele unor proteste democratice. Ne exprimam ingrijorarea pentru ceea ce se intampla de cateva zile in strada, mai ales ca, este evident ca felul in care au ales cei cativa protestatari (aceiasi de fiecare data)…

- Medana și Robert, foștii concurenți "Insula Iubirii", au postat pe Facebook noi fotografii cu Erick, baiețelul lor. Dupa ce fanii le-au confirmat ca micuțul seamana cu ambii parinți, cei doi au apreciat comentariile.

- Medana și Robert, foștii concurenți de la "Insula Iubirii", au postat pe Facebook un videoclip cu Erick, baiețelul lor. Acesta statea in bratele tatalui sau, pe scaunul din stanga al masinii si manevra fericit volanul.

- Ministrul de Interne Carmen Dan susține vineri, pe Facebook, ca nu-și cere scuze pentru ca a pronunțat greșit o litera. Precizarea ministrului de Interne vine la o zi dupa ce a folosit gresit termenul de „pronume“ in loc de „prenume“.„Nu-mi cer scuze pentru ca am pronunțat greșit o litera!…

- Autobuzul fara șofer a facut accident in prima zi in care a ieșit pe strazile din Las Vegas. La bordul mașinii se aflau mai mulți pasageri, dar din fericire nimeni nu a fost ranit, scrie BBC News. Autoritațile din Las Vegas, cei care au lansat programul pilot de introducere a mașinilor fara șofer in…

- Un șofer și-a parcat mașina pe strada Popa Șapca intr-un mod total neinspirat, ceilalți participanți la trafic fiind nevoiți sa faca slalom pentru a putea sa-și vada de drum, traficul fiind deja ingreunat de vremea de afara. Articolul FOTO: ACUM, pe Popa Șapca! ȘOFERII, enervați de o mașina parcata…

- Un copil si o femeie au fost raniti usor dupa ce o masina a intrat intr-o caruta. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 19.40, in timp ce conducea autoturismul pe un drum comunal neclasificat din comuna Comanești, un localnic de 35 de ani a patruns in intersectia cu DJ 178, fara sa ...

- O masina s-a facut scrum pe strada Salcamilor din Lugoj dupa ce a fost cuprinsa de flacari. Soferul masinii a simtit miros de fum insa s-a gandit ca nu e nimic grav, astfel ca a dat ventilatia la maxim si a calcat acceleratia. Nu a durat mult si autoturismul a fost cuprins de flacari, barbatul sarind…

- O masina a unei scoli din Targu Jiu a fost implicata in urma cu putin timp intr-o tamponare. Autoturismul se deplasa pe strada Ana Ipatescu, in momentul in care a fost tamponat de un autovechiul al carui sofer nu a ...

- Scaderea temperaturilor aduce valuri de mașini la atelierele service sau vulcanizari. Puțini șoferi știu insa care este diferența dintre cauciucurile de iarna și cele de vara, de ce o anvelopa este mai scumpa decat alta și, mai ales, cat de importanta este utilizarea unor pneuri fara uzura.

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, pe raza orasului Harsova, judetul Constanta..Potrivit primelor informatii o peroana este incarcerata.In masina se mai afla si doi copii.Vom reveni cu detalii. ...

- Filmuletul a fost postat pe un site de socializare. Tanarul care se afla la volan avea viteza si si-a condus prietenii direct spre moarte. Filmuletul a adunat mii de reactii i pe paginile de socializare. Potrivit anchetatorilor autoturismul condus de unul dintre tineri ar fi avut o viteza…

- Ce faci in momentul in care ramai in pana? Suni un prieten sau o firma de tractari auto?Daca treci prin neplacutul moment de a ramane cu masina in drum, optiunile pe care le ai nu sunt foarte multe: * incerci sa rezolvi de unul singur problemele aparute. Daca ai cunostinte de mecanica…

- Trei persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, in urma unui accident care a avut loc joi, pe DN1, la ieșirea din Predeal spre Azuga, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja. În autoturismul care a ieșit…

- Accidentul din aceasta dimineața a șocat o țara întreaga. Cinci tineri au pierit arși de vii dupa ce mașina în care se aflau a luat foc pe DN 17, în localitatea Ilișești din județul Suceava. Victimele se întorceau de la un club, unde au petrecut noaptea de Halloween.…

- De asemenea, Sergiu Lucinschi a fost obligat de instanta sa achite catre Alexandru Horpos, parte civila in cauza, despagubiri de 50.000 euro si 13.755 cu titlu de daune materiale. Decizia poate fi contestata de procurori, dar si de cei vizati. Potrivit DNA, in perioada decembrie…

- Doua amenzi in valoare de 7.000 de lei au fost in topul amenzilor date de Directia Apelor Banat, in primele noua luni ale anului. Ambele, pentru șoferi care au intrat cu mașinile pe pista de cicloturism spre Serbia. Au fost facute peste 500 de controale, iar sancțiunile pot ajunge și la 80.000 de lei,…

- Premiera in justitia botosaneana dupa ce doi soferi implicati intr-un accident mortal au fost condamnati pentru crima cu masina, nu pentru ucidere din culpa. Trimisi in judecata sub acuzatiile de omor si tentativa de omor calificat, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si impiedicarea sau…