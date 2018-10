Serena lanseaza “Waiting”

Dupa ce in urma cu cateva luni a facut furori in tari ca Turcia si India cu piesa “Safari”, Serena lanseaza un nou single – “Waiting”. O noua colaborare cu Pink Elephant, “Waiting” a luat nastere in cadrul TIC 2018, cea de-a doua tabara internationala de muzica organizata de Roton Music la Valea cu Pesti. “Safari”, lansat in urma cu 9 luni,… [citeste mai departe]