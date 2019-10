Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani Irina Lepsa si Nicolae Onica au urcat pe podium, in weekend, la Cupa Mediteraneana la haltere din San Marino, competitie de calificare olimpica ''Silver'' pentru Tokyo 2020, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Haltere.

- Destinul lui se impleteste cu malul Prutului, cu mica localitate Prisacani. ,,Prisacaniul este matricea in care m-am nascut, si vrand - nevrand, acolo va fi centrul lumii mele, acolo vor fi cercurile concentrice, energetice, cu care ma incarc", afirma genialul om al teatrului. Iasul marilor iubiri,…

- Premii in valoare totala de aproape 155.000 de lei vor fi acordate de municipalitatea suceveana elevilor suceveni cu rezultate remarcabile la invațatura ori la olimpiade și concursuri naționale, inclusiv profesorilor coordonatori cu ajutorul carora au obținut aceste performanțe.Premierea elevilor ...

- Fotbalul prahovean la nivel de județ va ”bifa” o noua premiera – prima asociere, oficiala, intre doua cluburi, conform noilor prevederi regulamentare ale Federației Romane de Fotbal, adoptate și de catre Asociația Județeana de Fotbal Prahova, cluburile Petrolul 95 (care evolueaza in Liga A Prahova)…

- Duminica, 28 iulie, la Baia de Arieș va avea loc Ziua orașului. In program sunt incluse concerte de muzica populara și ușoara, dansuri și spectacole, premierea elevilor cu rezultate deosebite in anul școlar 2018 – 2019 și focuri de artificii. Program Ziua orașului Baia de Arieș duminica, 28 iulie orele…

- In aceasta perioada, in comuna Cumpana a inceput a doua etapa din cele patru din cadrul programului intitulat "Tabere de vara pentru elevii cu rezultate deosebite in anul scolar 2018 ndash; 2019". Primaria comunei Cumpana, reprezentata prin primar, ec. Mariana Gaju in parteneriat cu primariile a sase…

- Accesul publicului va fi gratuit. "I-am transmis personal doamnei Primar General Gabriela Firea rugamintea ca Primaria sa ne puna la dispozitie Arena Nationala si logistica necesara organizarii acestui eveniment si am gasit, la fel ca intotdeauna, intelegerea necesara, drept pentru care ii adresez public…

- La examenul de Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie, elevii Liceului Teoretic "Liviu Rebreanu" Turda au obținut rezultate deosebite. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!