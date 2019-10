Stiri pe aceeasi tema

- „Romanii au nevoie de o Forța Naționala care sa-i uneasca pe drumul cel bun.O Forța a oamenilor și a țarii, nu a luptei surde pentru putere.Un partid preocupat de stabilitatea și dezvoltarea organica a Romaniei ca stat suveran, intr-o Europa a națiunilor. Susțin și ader la acest proiect care va așeza…

- Dan Barna și-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale. Alianța a strans aproape 400.000 de semnaturi. Liderul USR a susținut ca Romania are nevoie de o schimbare si a lansat un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis: „Daca era un gospodar mai…

- Romanii cu venituri mici platesc unele dintre cele mai mari taxe din Europa. Bogații sunt impozitați sub media europeana Romania face parte dintre țarile care ii taxeaza mult pe cei care caștiga puțin, in timp ce impozitarea pentru venituri peste 1,5 milioane de dolari se situeaza sub media europeana,…

- Miliardarul Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla și SpaceX, a descoperit cu uimire, recent, ca Romania si Ciad au steaguri asemanatoare și se intreaba de ce nu vorbește mai multa lume despre acest lucru."De ce nu vorbeste mai multa lume despre asta?", a scris Elon Musk pe platforma de micro-blogging…

- Dr. Predrag Balasevici, presedintele Partidului Neamului Romanesc din Timoc, Serbia, a vorbit despre situatia extrem de dificila a comunitatii romanesti din aceasta zona, care nu dispune de scoli si mass media in limba romana si intampina probleme mari in asigurarea accesului la serviciu religios…

- PEMA a fost vanduta companiei TIP Trailer Services, o subsidiara a companiei de investitii in infrastructura I Squared Capital, se arata intr-un comunicat al bancii franceze.PEMA gestioneaza o flota de aproximativ 19.000 de vehicule in sapte tari din Europa.Tranzactia va avea…

- Suntem 20 de milioane de români în tara si înca 10 milioane de români în strainatate. Ministrul pentru Românii de Pretutindeni a anuntat astazi ca, potrivit noilor statistici, 9,7 milioane de români au parasit România de-a lungul anilor. Cifrele…

- "In 16 iulie 2019 fost publicat Raportul OCDE pe 2019 asupra emigrației in țarile membre OCDE (36 de țari dezvoltate, din care 24 europene). Raportul releva date consistente despre migrația din Romania in statele membre OCDE, țara noastra deținand a cincea cea mai mare diaspora dintre toate țarile…