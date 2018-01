Stiri pe aceeasi tema

- Vrancea a fost, ieri, sub cod portocaliu de vreme rea. In ciuda vremii nefavorabile, copiii au fost incantați de zapada, atata cata a fost. S-au jucat, au facut bulgari, chiar daca s-au udat. In comuna Vintileasca, orele de curs au fost suspendate in doua gradinițe, din cauza viscolului si a vremii…

- Viorica Dancila a fost validata pentru functia de premier si de cei de la ALDE. Comitetul Executiv al partidului s-a întrunit miercuri dimineata pentru a dat un vot propunerii PSD pentru sefia Guvernului. Membrii Biroului Politic ALDE au votat cu unanimitate de voturi sustinerea…

- Sapte consilieri locali din Barbulesti ar putea ramane fara mandate din cauza faptului ca acestia nu respecta legislatia in vigoare. In urma unui control al Prefecturii Ialomita, reprezentantii institutiei au constatat ca respectivii alesi locali nu si-au depus declaratiile de avere si interese. Potrivit…

- Presedintele tunisian Beji Caid Essebsi se intalneste sambata cu reprezentantii partidelor guvernamentale, ai sindicatelor si ai patronatului din Tunisia pentru a analiza mijloacele de depasire a crizei agravate de masurile de austeritate si marcate de violente, transmite AFP. In urma…

- Reducerea imigratiei a fost unul dintre principalele motive pentru care britanicii au votat cu 52% pentru si 48% impotriva la referendumul din iunie 2016 pentru iesirea din UE, ca urmare a venirii unui numar foarte mare de cetateni ai UE in tara, in special din statele mai sarace din estul Europei.Marea…

- Reprezentantii companiei nu au comentat aceasta informatie, dar surse din piata spun ca deja exista o lista scurta de posibili candidati. Potrivit ZF, favoriti in cursa pentru sefia OMV Petrom ar fi un fost executiv de la gigantul BP (British Petroleum), dar si un roman - Gabriel Selischi, care a…

- Malin Bot a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba jandarmeriei din fata sediului PSD din Bucuresti. Acesta a opus rezistenta, acuzand ca este un "abuz", si a rupt un semn de circulatie din fata portii. Bot protestase timp de circa o ora in fata sediului si fusese legitimat.

- • De la SRL-ul sau, 1.300 de lei, de la CEO de 17 ori mai mult Reprezentantul Fondului Proprietatea in Consiliul de Supraveghere al CE Oltenia, Catalin Mihai Nichifor, deține, in același timp, poziția de director de dezvoltare și director general la doua companii straine, una dintre acestea…

- Pe tot parcursul deplasarii, cei doi cetateni romani s-au aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea. Reprezentantii misiunii diplomatice romane de la Amman, in coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe si cu sprijinul consulului…

- Sesizarea depusa de PD privind constatarea circumstanțelor care justifica instituirea interimatului funcției de președinte va fi examinata la 2 ianuarie 2018, informeaza NOI.md. Reprezentanții majoritații parlamentare au decis sa ceara din nou intervenția Curții, dupa ce Igor Dodon a refuzat in mod…

- Reprezentantii organizatiilor civice care s-au intalnit cu premierul Mihai Tudose au anuntat, la finalul discutiilor, ca rezultatul nu este imbucurator si ca, din punctul lor de vedere, solutia este continuarea protestelor pana cand vor fi oprite cele trei legi ale justitiei, precum si modificarile…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni seara la mansarda unui imobil din municipiul Constanta. UPDATE 11.40: Pompierii au stabilit ca incendiul produs luni seara la mansarda unui imobil din centrul municipiului Constanta si in urma caruia opt familii au fost evacuate a fost provocat cel mai probabil…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Actiunea s-a desfasurat pe pietonalul Stefan cel Mare, in fata sediului PSD Iasi, si a durat cateva zeci de minute. Reprezentantii USR Iasi au aprins lumanari si au impartit celor care treceau prin zona colaci si coliva. Pe pancartele celor prezenti se puteau citi mesaje precum "Nu ingropati…

- Mai multi membri ai USR Iasi au participat joi seara la o actiune intitulata "Parastasul justitiei", in fata sediului PSD Iasi fiind impartite trecatorilor coliva, colaci si lumanari. Actiunea s-a desfasurat pe pietonalul Stefan cel Mare, in fata sediului PSD Iasi, si a durat cateva zeci de minute.…

- O parte dintre muncitorii de la uzina Ford din Craiova au intrat joi in greva, a doua zi dupa ce patronatul a incheiat cu sindicatele un nou contract colectiv de munca valabil pentru 2018 si 2019. Reprezentantii companiei nu doresc sa comenteze.

- Stabilirea celei mai echitabile formule de acordare a unor drepturi salariale, pe structura si nu pe baza de pontaj, pentru categoriile de personal care beneficiaza acum de majorarea pentru asigurarea continuitatii serviciului de la domiciliu s-a aflat pe agenda discutiilor dintre conducerea Ministerului…

- Reprezentanții RATT au decis sa faca publice liniile pe care se vor plimba controlorii, tocmai pentru ca timișorenii sa nu fie luați prin surprindere și sa se obișnuiasca sa valideze calatoria. De luni, controlorii vor lua cu asalt liniile metropolitane. „In perioada 18-24 decembrie,…

- În cea de-a sasea zi în care sibienii ies în strada în cadrul unui protest de tip &"Sit In&" în fata sediului PSD, oamenii au adus, sâmbata, garoafe albe si coli A4 pe care au

- In prezent, circulatia feroviara este inchisa pe ambele fire pentru a permite reprezentantilor institutiilor autorizate sa intervina la fata locului. Din primele informatii primite de la locul accidentului pasagerii din autoturism sunt grav raniti. Reprezentantii CFR mentioneaza ca starea…

- O patiserie care functiona fara avizele necesare a fost inchisa, miercuri, de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta si amendata cu 16.000 de lei, echipele de control descoperind si alte nereguli printre care alimente expirate si nerespectarea conditiilor…

- Reprezentantii PSD Sibiu sustin ca protestatarii care stau de mai bine de 24 de ore in fata sediului in care functioneaza organizatia judeteana au ocupat ”abuziv” zona pietonala, iar maniera in care se protesteaza este ”ilegala si necivilizata” si cer autoritatilor locale sa intervina. Primaria SIbiu…

- Luptatorii craioveni au participat, weekendul trecut, la ultima competiție oficiala a anului, Cupa Romaniei pentru juniori. Reprezentanții cluburilor CS Universitatea Craiova și CSM Craiova au avut o evoluție foarte buna, reușind sa cucereasca numai medalii de aur. De la CS ...

- Organizația PSD Dolj și conducerea structurilor județene si locale au adus un ultim omagiu Majestații Sale Regele Mihai I. Depunerea de flori si candele a avut loc la bustul Majestații Sale din Craiova.

- Unul dintre elevii de la scoala din Poroschia, judetul Teleorman, implicat in agresaresa unui cadru didactic, a fost arestat prevenitv pentru 30 de zile, joi, el fiind cercetat pentru infractiunile de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii publice. Parinții lui au anunțat ca vor contesta…

- Un medic pediatru imunolog a izbucnit in lacrimi cand a povestit despre situația critica in care se afla aproape 100 de copii din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a inceput sa planga atunci…

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, si ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, au avut luni o intalnire cu reprezentantii Federatiei Patronale a Retelelor de Comert, principalele teme ale discutiei vizand nevoia de personal calificat si legislatia care…

- O femeie a murit din cauza lipsei de imunoglobulina la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Reprezentanții unitații medicale susțin ca au trimis inca de pe data de 20 octombrie comanda de imunoglobulina, insa nu au primit nimic pana in momentul de fața. Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu…

- Potrivit unui comunicat al UNTOLD, desi numarul stabilit initial era de 5.000 de abonamente la un pret promotional, datorita interesului foarte mare din partea fanilor, reprezentanții UNTOLD au hotarat sa suplimenteze numarul acestora. „Dorința organizatorilor a fost de a acorda posibilitatea…

- Mii de baloti au ars in incendiul de proportii. Fermierul care a ramas cu o paguba imensa sustine ca un vecin care tocmai a disparut de acasa a pus focul. "De dusmanie ca i-am luat un teren pe care l-am cumparat cu documente. Mi-a distrus culturi de floare anul asta de vreo trei hectare, am…

- „Condescu, daca ar avea mintea intreaga, ar vrea intrarea in faliment", a spus fostul șef de la Pandurii, Marin Condescu, la un post local de televiziune. Acesta susține ca, in calitate de creditor, ar avea de cașt...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca a primit asigurari din partea omologului sau din Ucraina cu privire la invațamantul in limba romana din statul vecini. In urma intrevederii cu Petro Poroșenko, șeful statului a precizat ca va fi “o evoluție inspre soluționare”. Presedintele Klaus Iohannis a…

- Miercuri 22 noiembrie 2017, timp de doua ore, responsabili din cadrul CJ Buzau au avut o intalnire foarte frumoasa si constructiva in cadrul celei de a doua intalniri a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, la care au participat foarte multi tineri, reprezentanti ai liceelor buzoiene.

- Dosarul de candidatura pentru relocarea sediului Agentiei Europene a Medicamentului a fost realizat de institutiile centrale ale statului, nu de municipalitate, transmite, marti, Primaria Capitalei, precizand ca nu a avut nicio legatura cu alegerea cladirii propusa de Romania pentru gazduirea EMA.…

- Miercuri, 22 noiembrie, ora 13:00, la centrul de presa multimedia Sputnik Moldova, va avea loc conferința de presa „Reprezentanții societații civile despre schimbarea buletinului de identitate”.

- Este obligatia autoritatilor din aceasta tara sa ia masurile necesare prin care Romania sa nu mai aiba copii care nu au ce manca, nu au haine sau incaltaminte, nu au caldura in case, nu au primit jucarii sau carti, au transmis, luni, reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI),…

- Consiliul de Supervizare al Volkswagen AG discuta un plan pe cinci ani care prevede investiții totale de peste 70 de miliarde de euro (82,5 miliarde de dolari), pentru a transforma grupul german intr-un lider global in domeniul vehiculelor electrice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit…

- Reprezentantii confederatiilor sindicale au sesizat, miercuri, Avocatul Poporului in legatura cu transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, prevazut in Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal, cerandu-i atacarea la Curtea Constitutionala. La iesirea de la intalnirea…

- Reprezentantii forului parlamentar care verifica unele aspecte ce tin de prezidentialele din 2009, cunoscuta in spatiul public drept Comisia “Sufrageria” – cu referire la intrevederea din casa fostului vicepremier Oprea – fac o noua incercare de a se vedea fata in fata cu actuala sefa a DNA, care sa…

- Damen Group preia santierul naval din Mangalia de la grupul Daewoo Cel mai mare constructor de nave din Olanda, Damen Shipyards Group, va cumpara pachetul majoritar de actiuni de la santierul naval din Mangalia, detinut de grupul sud-coreean Daewoo, au anuntat, astazi, într-un comunicat reprezentantii…

- Reprezentantii procurorilor, cat si ai judecatorilor, intruniti in adunari generale, au cerut CSM emiterea unui aviz negativ si ”respingerea in bloc” a proiectelor de modificare a legilor justitiei intrucat ”contin necorelari si lacune si nu induc predictibilitate si stabilitate in sistemul judiciar…

- Conform Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sistemul nu functioneaza marti, de la ora 7.00. „Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila datorita unor probleme tehnice”, explica CNAS. Reprezentantii medicilor de familie sustin ca nici luni si nici saptamana…

- O delegatie PNL, condusa de Ludovic Orban, va efectua, in perioada 10-19 noiembrie, o vizita in Statele Unite ale Americii, unde va avea intalniri cu membri ai Congresului si Senatului , inalti oficiali ai Departamentului de Stat si cu reprezentanti mediului de afaceri si ai comunitatii romanesti. …

- Reprezentanții ROMATSA susțin ca decid introducerea unor sisteme de navigație performante pe aeroporturi in urma unor studii de eficiența economica, precum și in situații in care dotarea aeroportului permite acest lucru, in funcție de nivelul de echipare a pistei, a ...

- Primele 900 de flacoane de imunoglobulina pentru tratarea unor afecțiuni imunologice vor ajunge pe piața din Romania in noiembrie, dupa ce produsul a lipsit din țara cateva saptamani. O noua tranșa de 3.000 flacoane va fi livrata in ianuarie 2018. Deciziile au fost luate, miercuri, la intalnirea de…

- Este razboi intre firma care asigura serviciul de maxi taxi la Constanta si autoritatile locale. Dupa nenumarate amenzi si licente suspendate din partea autoritatilor pentru diverse nereguli, in special, supraaglomerarea, a aparut o noua situatie in urma careia tot calatorii sunt cei care sufera. De…

- În urma deciziei de luni, levigatul de la Pata Rât îi va intoxica în continuare pe clujenii din Sânnicoara și Apahida. “Facem licitatie, facem expropriere de terenuri am identificat proprietarii, avem 4 proprietari pe o suprafata de 3.000 de metri patrati.…

- V.S. Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești organizeaza, in perioada 22-26 noiembrie, cea de-a XII-a ediție a Festivalului „Ploiesti Hot Jazz Summit”, redenumit „Ploiesti Jazz Festival”. Primul festival de jazz din Romania a fost organizat, la inițiativa primului club de jazz din țara noastra,…

- Soferul a pierdut controlul masinii, a iesit de pe sosea, a urcat pe trotuar, unde a rupt sase stalpi de protectie si o bucata din gardul viu, potrivit Romania TV. In incercarea lui de a restabili masina, soferul a intrat intr-un chiosc al carui proprietar a tras o sperietura sora cu moartea.…

- Prioritatea strategica zero a Guvernului este relansarea marilor proiecte de investitii, a declarat vicepremierul Marcel Ciolacu, luni, la Parlament, la conferinta "Mari proiecte care pot dezvolta Romania". "In acest moment traversam o perioada buna din punct de vedere economic. Suntem primii in UE…