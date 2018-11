Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Bruma a afirmat ca unul dintre cele mai bune lucruri care i s-au intamplat a fost ca a avut kilograme in plus la un moment dat. Carmen Bruma a facut marturisiri legate de perioada cand avea multe kilograme in plus, 90, și a intrat in depresie. Vedeta a povestit despre acea perioada din viața…

- Chiar daca este o persoana iubita si are parte de sustinerea fanilor din Romania, frumoasa bruneta este decisa sa plece din tara noastra definitiv. Visul sau este atat de mare si nu vrea sa piarda sansa sa-l poata indeplini.

- Andreea Marin va suferi luna viitoare o intervenție chirurgicala. In urma consultației și a investigațiilor preliminare, vedeta a primit indicație de operație, una necesara pentru sanatatea ei. Andreea Marin va ajunge pe masa de operație, ea fiind hotarata sa iși rezolve problema de sanatate in țara,…

- Andreea Raicu și-a deschis sufletul și a recunoscut care sunt acele lucruri care o fac sa planga. Pe blogul ei, fosta vedeta de televiziune Andreea Raicu a facut marturisiri de suflet, edezvaluind ca este o persoana foarte emotiva, care nu-și poate stapani lacrimile atunci cand o emoționeaza ceva. „Sunt…

- Delia a postat pe contul de socializare un video in care le explica fanilor, cum colegul ei a scapat-o pe podea, in timpul unui joc nevinovat la filmari. Artista sare in carca lui Mihai Bendeac, el incearca sa o țina și, la un moment dat, Delia pur și simplu se lasa pe spate și cade. „Nu știu ce mi-a…

- Valentina Pelinel s-a afișat la brațul iubitului ei, Cristi Borcea. Imediat, fanii i-au transmis tot felul de mesaje. Valentina Pelinel și Cristi Borcea pare sa se ințeleaga perfect. De cand iubitul ei a fost eliberat din inchisoare, blonda este de nedesparțit de acesta. In weekend, cei doi au participat…

- Delia a explicat cum privește ea faptul ca este cunoscuta de toata lumea și cat de mult o afecteaza faptul ca este vedeta. Cantareața Delia este prezenta in showbiz-ul romanesc de foarte mulți ani și a devenit una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru…