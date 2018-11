Stiri pe aceeasi tema

- POLI IASI - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Fara victorie de mai bine de o luna, de pe 21 septembrie, cand a trecut de Dinamo Bucuresti, pierzand in toate ultimele patru meciuri disputate in campionat, apoi eliminata din optimile Cupei Romaniei, de Viitorul, trupa lui Flavius Stoican va…

- Aflat la meciul 100 in postura de capitan al CFR-ului, portughezul Mario Camora a fost la un pas sa-și "ingroape" echipa in finalul partidei cu Craiova, 0-0. A facut un henț clar in careu, dar a fost salvat de Mitrița, care a trimis mult peste din penalty. La finalul meciului, Camora s-a luat de arbitrul…

- Sepsi Sfantu Gheorghe, formație aflata pe locul 5, la egalitate cu Astra și Craiova, care sunt pe 3 și 4, dar și cu Gaz Metan, care e pe 6, merge azi la Chiajna, pentru meciul impotriva Concordiei. VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! Ilfovenii au mai probleme in acest start de sezon, avand doar 7 puncte, fiind…

- Meciul dintre AC Milan si AS Roma, din etapa a treia a Serie A, castigat de gazde, vineri seara, cu scorul de 2-1, a avut parte de invitati unul si unul. Pe langa oamenii casei, si-a facut aparitia si Ricardo Kaka, dar si... Calin Popescu Tariceanu, transmite Mediafax.CITEȘTE ȘI: Semnele care…

- Tsoumou, autorul unei "duble" cu FC Voluntari, e incantat de ce a gasit la Sibiu, a invațat și cateva expresii in romanește, iar din campionat, atat cat a putut vedea, l-au impresionat CFR, Steaua și Craiova: "Toate joaca un fotbal de calitate" . ...

- Scene desprinse din filmele de actiune la Craiova! Alexandru Mitrita (23 de ani) a incercat sa bata un fan al Universitatii, luni seara, dupa infrangerea cu Concordia Chiajna (0-1), si a fost oprit cu greu de colegi si de stewarzii de pe "Ion Oblemenco".

- CSU CRAIOVA CONCORDIA CHIAJNA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. CSU CRAIOVA si CONCORDIA CHIAJNA s-au mai intalnit de 10 ori in Liga 1. de patru ori s-au impus oltenii, de cinci ori au terminat la egalitate, iar un joc s-a incheiat cu victoria ilfovenilor. DIGISPORT si TELEKOMSPORT…

- U Craiova a pierdut primul meci european al sezonului, pe terenul celor de la RB Leipzig, scor 3-1. Germanii au marcat prin Konate, Cunha si Poulsen, iar oltenii au redus din diferenta prin reusita lui Martic din minutul 90+3, care le da sperante pentru retur.