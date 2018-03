Stiri pe aceeasi tema

- Davide Astori iși prelungise ieri contractul cu Fiorentina! Mesajul cutremurator al lui Buffon! Davide Astori a incetat din viața dupa ce a suferit un infarct in somn , noaptea trecuta. El a fost gasit fara suflare de colegii lui, care erau obșnuiți ca Astori sa coboare primul la masa. „Corriere Fiorentino”…

- Mirela Vaida a postat recent o noua fotografie pe Instagram. In cea mai recenta imagine urcata pe reteaua de socializare, Mirela Vaida este prezenta alaturi de fiica sa. Nu mult dupa postare, fanii au adaugat comentarii.

- Davide Astori capitanul de 31 de ani al celor de la Fiorentina a murit sambata noapte, in camera de hotel, inainte de meciul cu Udinese. (Detalii aici) Gianlugi Buffon, capitanul celor de la Juventus, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj emoționant in care a vorbit despre Davide Astori. ...

- Pepe si Anastasia, asistenta lui Dan Negru, au filmat impreuna pentru noul videoclip al artistului, scrie spynews.ro. Focoasa partenera este din Republica Moldova si spune ca nu se astepta sa fie atat de indrazneata la filmari. Citeste si Pepe, pradat de hoti la sala de sport. Vezi cati bani…

- Noua destinatie a dezvoltatorilor imobiliari. Orasul aflat la un pas sa intreaca Bucurestiul si Cluj Este noua destinatie imobiliara a dezvoltatorilor de locuinte. Pretul mediu al apartamentelor depaseste 1.000 de euro/mp. Constanta se înscrie astfel în lista celor mai mari piete rezidentiale…

- Un fost dansator din Cluj face aproape 50.000 de euro cu o scoala de dans Stefan Both, fost dansator de performanta, a deschis in urma cu aproximativ cinci ani o scoala de dans in orasul Cluj-Napoca si a ajuns in prezent la aproximativ 250 de cursanti pe luna. Attitude Dance SRL, firma care administreaza…

- Politistii clujeni au oferit martisoare in trafic FOTO Polițiștii clujeni au respectat traditia si, de 1 Martie, au daruit doamnelor și domnișoarelor intalnite in trafic un marțișor. Ca în fiecare an, astazi de 1 Martie, polițiștii clujeni au daruit doamnelor și domnișoarelor întâlnite…

- Iohannis: Iau avizul CSM foarte in serios Seful statului considera ca avizul negativ dat de CSM raportului privind revocarea procurorului sef al DNA este o decizie fireasca. Solicitat sa comenteze anuntul facut de CSM, care practic a defiintat raportul întocmit si prezentat de ministrul…

- LOTO. Numerele extrase duminica, 25 februarie 2018 Duminica, 25 februarie 2018, a avut loc o noua extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Iata numerele extrase duminica, 25 februarie: NUMERE 6 din 49: 3 1 47 19 28 34 NUMERE JOKER: 10 37 24 15…

- Fostul presedinte al Georgiei Mihail Saakasvili a primit o interdictie de intrare in Ucraina pentru o perioada de trei ani, insa acesta a transmis ca se va reintoarce foarte curand in Ucraina, informeaza site-ul postului France 24.

- Actorul Sylvester Stallone a devenit o victima a fenomenului Fake News dupa ce o postare pe Facebook a anunțat moartea sa. Reacția actorului nu s-a lasat așteptata și starul din Rocky a avut grija sa trateze intamplarea cu mult umor. O postare pe Facebook in care se anunța moartea actorului Sylvester…

- Actorul Sylvester Stallone a devenit o victima a fenomenului Fake News dupa ce o postare pe Facebook a anunțat moartea sa. Reacția actorului nu s-a lasat așteptata și starul din Rocky a avut grija sa trateze intamplarea cu mult umor. O postare pe Facebook in care se anunța moartea actorului Sylvester…

- Sylvester Stallone a infrimat zvonurile pe Instagram. Raspunsul actorului in varsta de 71 de ani a facut deliciul fanilor sai. Stallone a distribuit pe rețeaua de socializare o știre falsa care informa faptul ca celebrul actor ar fi decedat dupa ce a pierdut luptat impotriva cancerului…

- Mircea Badea i-a nelinistit pe telespectatorii emisiunii „In gura presei”, in editia de ieri seara (15 februarie). Moderatorul emisiunii le-a multumit oamenilor de acasa pentru cei 14 ani in care au fost alaturi de ei si le-a dat de inteles ca nu stie care este viitorul emisiunii pe care o prezinta…

- Claudia Pavel este atacata din toate partile pentru „apropierea” fata de Catalin Cazacu, lucru care s-a putut observa la competitia Exatlon, de unde bruneta a fost eliminata recent. Iubita lui Catalin Cazacu sustine si ea ca artista este clar indragostita si nu il poate ierta pe partenerul ei de viata.…

- Intr-o continua demonstratie de ”asa nu” pentru fotbalul european, FCSB continua sa aiba capitani de echipa numiti in loja, nu alesi de antrenor sau votati de jucatori. Florin Tanase poarta banderola dupa interventia lui Gigi Becali, cel care i-o luase unui Denis Alibec pe care tot el l-a numit,…

- Simona Halep, locul 2 WTA, nu va juca in acest weekend pentru Romania, in meciul contra Canadei, din Fed Cup. Simona Halep este in continuare accidentata la glezna dupa Australian Open și a decis sa nu riște. Simona a avut azi, in premiera, un mesaj pentru fani și a explicat de ce a hotarat sa nu joace.…

- Mesajul neașteptat al Romaniței dupa parastasul lui Adrian Iovan, ce a avut loc in urma cu mai bine de o saptamana. Aceasta a marturisit ca ii este dor sa mai faca lucruri pe care le facea in urma cu cațiva ani. Romanita Iovan iși dorește sa mai aiba timp sa poata merge cu bicicleta alaturi de fiul…

- Ministerul Afacerilor Externe apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile europene, creand premisele unui…

- Simona Halep (2 WTA) are un nou suporter de lux în rândul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o pe Halep în timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a încurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit în a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7,…

- Simona Halep (2 WTA) are un nou suporter de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o pe Halep in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit in a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki). …

- NEWS ALERT Alex Ionița, prezentat oficial la CFR Cluj Internaționalul roman s-a declarat incantat de transferul la tripla campioana a Romaniei Fotbalistul, dorit și de FCSB în aceasta iarna, e fericit pentru alegerea facuta: "Nu aș fi putut sa îmi doresc mai mult pentru aceasta faza…

- Nonconformista Paris Hilton nu se uita la bani, mai ales cand vine vorba de haine, bijuterii sau vacanțe exotice. De data aceasta moștenitoarea imperiului Hilton le ofera fanilor o suma exorbitanta. Dupa ce la inceput de an a fost ceruta in casatorie de partenerul sau, actorul Chris Zylka, cu un inel…

- Scandalul privind fotografia postata de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, are ecou și in Romania. Potrivit unui comunicat de presa transmis redacției Virgin Radio Romania, compania…

- Gigantul suedez H&M, una dintre cele mai mari companii din retailul de moda, care s-a extins masiv in ultimii ani inclusiv in Romania, a fost acuzata de rasism, din cauza unei reclame nepotrivite in care mesajul a fost considerat unul rasist. Reprezentanții H&M și-au cerut scuze la inceputul acestei…

- Andi Moisescu si sotia lui, Olivia Steer, alaturi de cei doi copii ai lor, au gasit locul ideal unde sa-si petreaca Sarbatorile de Iarna! Cei patru se afla la Dubai, unde petrec in fiecare zi.

- La scurt timp dupa ce a aflat ca Mihai Bendeac l-a facut de rusine in fata lumii internautilor, Marius Niculae i-a lasat un comentariu la postare. Si, cand a realizat ca a facut o gafa cu cele scrise, fostul fotbalist, care a jucat la Dinamo, a sters imediat mesajul pe care il scrisese. Chiar si asa,…

- Gigi Becali l-a certat pe Helmuth Duckadam, dupa ce presedintele de imagine al FCSB-ului si-a permis sa-l chestioneze pe Ilie Dumitrescu pe seama unei posibile reveniri pe banca tehnica a vicecampioanei. Vineri seara, Ilie Dumitrescu si Helmuth Duckadam s-au aflat in studioul…

- Ilie Dumitrescu a explicat, vineri seara, de ce nu vrea sa mai lucreze cu Gigi Becali. Fost antrenor si jucator la Steaua, actualul expert Digi Sport a ramas in relatii foarte bune cu finantatorul FCSB, cu care vorbeste foarte des, dar o intoarcere la relatia patron-antrenor e exclusa. …

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reactionat, vineri, la scrisoarea transmisa de ambasadele a sapte state europene privind modificarea legilor justitiei, MAE sustinand ca autoritatile sunt deschise pentru un dialog real si concret cu partenerii europeni si ca vor continua consultarile si cu Comisia…

- Andreei Marin a implinit 43 de ani. Vedeta implinește 43 de ani și cu aceasta ocazie, le-a transmis prietenilor virtuali un mesaj emoționant. Andreea Marin spune ca a fost adusa in sacul lui Mos Craciun, iar ziua sa de nastere este o binecuvantare. „Barza nu a reusit sa ma aduca, din cauza gerului…

- Dupa ce si-a anuntat retragerea din activitate la varsta de 35 de ani, brazilianul Kaka, ultimul castigator al balonului de aur inaintea hegemoniei lui Messi si Ronaldo, a primit un mesaj pe twitter din partea marelui Pele. ”O sa-mi fie dor sa te vad cu mingea la picior, ai fost un magician.…

- Mesajul lui Leo Iorga dupa inmormantarea Regelui Mihai I. Reacția artistului a venit la scurt timp dupa ce ceremonia de inmormantare a regelui s-a incheiat. Regele Mihai a fost condus sambata pe ultimul drum. Ultimul Rege al Romaniei a fost inhumat an Noua Catedrala din Curtea de Argeș, alaturi de soția…

- Asasinatul comis de Magdalena Serban in statia de metrou Dristor 1 a starnit revolta si in randul vedetelor din Romania. Printre cele care au reactionat se numara si Serban Huidu. Mesajul distribuit de el insa i-a adus un val de critici acide din partea internautilor, carora realizatorul TV le-a raspuns…

- Oana Lis a reactionat imediat public, dupa ce a dat intamplator peste un mesaj sinistru, care anunta moartea sotului ei. Prietenii virtuali ai cuplului si-au exprimat gandurile pe internet. Oana Lis a luat foc atunci cand a dat peste o poza cu baloane, pe care era scris mesajul: „A murit Viorel Lis.…

- Cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera primariilor cresc de la 71,5% la 100%. Amendamentul, inițiat de UDMR, a fost votat de comisia de buget-finanțe, vineri seara. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa le-a transmis aleșilor locali ca 13 miliarde de lei, reprezentand excentul bugetar,…

- Bucureștenii au fost șocați marți seara, la aflarea veștii ca o femeie a impins-o intenționat pe șinele de la metrou pe o tanara de 25 de ani, cauzandu-i acesteia moartea. La cateva minute de la acest incident, care a avut loc la stația de metrou Dristor 1, a ieșit la iveala faptul ca femeia mai incercase…

- Simona Halep, liderul tenisului feminin mondial, a fost nominalizata alaturi de alte 25 de jucatoare in ancheta pentru premiul WTA de Favorita a Fanilor, anunța site-ul WTA, citat de Agerpres. Poloneza Agnieszka Radwanska a caștigat distincția in ultimii șase ani, incepand din 2011. „Imi iubesc cu adevarat…

- Protestele declansate inca de vineri, ulterior, simbata, cind palestinienii au fost chemati sa se mobilizeze pentru o "zi a furiei", s-au extins in Cisiordania si Fișia Gaza si au luat un caracter de masa. Fortele de ordine ale statului evreu au ripostat in forta, cu gaze lacrimogene si tiruri de arma.…

- „DNA se incadreaza cu procurori numiti prin ordin al procurorului-sef al DNA, la propunerea sectiei pentru procurori a CSM, in urma concursului organizat in acest sens, in limita posturilor prevazute in statul de functii, aprobat potrivit legii”, se prevede in amendamentul nou adoptat. Textul…

- Moartea Regelui Mihai, ultimul rege al Romaniei, a cutremurat o țara intreaga și a trezit reacții de tristețe și dincolo de hotarele sale. Presa internaționala a intrat in breaking news astazi anunțand tragica veste a decesului fostului suveran Mihai I al Romaniei. Agenția de presa Reuters titreaza…

- Sandy Matei, agresorul batranului din Piața Victoriei a incercat o manevra de victimizare, dupa mediatizarea intensa a loviturii pe care a aplicat-o unui om care nu era de acord sa fie filmat. Mesajul acestuia este cel puțin hilar.