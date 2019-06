Mai mulți locuitori de pe o strada din Suceava se plang de faptul ca sunt blocați in propriile curți, dupa ce strada pe care stau a fost inalțata in timpul lucrarilor de reabilitare. Viceprimarul orașului susține ca vor fi facute trepte, astfel incat oamenii sa poata intra in curți potrivit news.ro

Potrivit celor care locuiesc in zona, strada Mihail Sadoveanu din Suceava a fost asfaltata in vara anului trecut.

„S-au turnat niste ziduri de sustinere, care ne-au blocat accesul in curti. Din iulie-august anul trecut, de aproape un an, stam asa", a declarat Anca Maxim, care locuiește…