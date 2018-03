Stiri pe aceeasi tema

- Indragita cantareata de muzica populara a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti, fiind diagnosticata cu o boala de pancreas, neraspunzand la tratament. Ionela Prodan a mai fost internata si la sfarsitul lunii ianuarie a acestui an insa a fost externata destul de repede.

- BRomania, Laura Giurcanu, Nadd Hu fac gașca impreuna cu colegii lor de la Trending Influencers pentru a petrece sfarșitul acestei saptamani la cel mai mare si cool club din Sinaia, The Club@798,...

- Razboinicii au pierdut jocul de aseara, asa ca au fost nevoiti sa propuna spre eliminare trei concurenti. Alina a primit titlul de „player of the week” si Ionut a castigat jocul individual, asadar cei doi concurenti au nominalizat pe cineva. A treia nominalizare a fost facuta de ceilalti membri ai echipei.…

- Soția lui Mihai Petre, insarcinata pentru a doua oara. Elvira a postat pe contul de socializare, o imagine in care isi expune mandra burtica de gravida. Alaturi de imagine, aceasta a scris si un mesaj emotionant. Mihai Petre, in varsta de 38 de ani, si sotia sa Elwira Petre, in varsta de 36 de ani, se…

- O tanara din Iasi a ajuns la spital cu arsuri mari dupa o cearta cu mama ei • Din cate se pare, mama fetei se afla intr-o stare avansata de ebrietate, iar in urma unui schimb de replici s-a gandit sa-i dea fiicei o lectie de neuitat • Acum politistii au deschis un dosar pentru [...]

- EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Din pacate, sportivii sunt nevoiți sa mai elimine inca un concurent, cei nominalizați fiind Lupu, Roxana și Alina. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE…

- Intr-o singura noapte, Raiffeisen Bank a pierdut controlul tuturor bancomatelor din Romania. Desi pare imposibil, controlul bancomatelor din toata tara a fost preluat de o grupare de hackeri rusi. Este unul dintre cele mai mari furturi de bani cash din istoria Romaniei, iar autoritatile nu au suflat…

- Raymond și Constantina, foști concurenți ai emisiunii „Mireasa pentru fiul meu”, și-au obișnuit admiratorii cu felul lor poznaș de a fi, inca de pe vremea competiției. Tocmai cand oamenii credeau ca cei doi s-au mai cumințit, a aparut și imaginea care sa dovedeasca contrariul.

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza deosebita din partea celor doi copii ai sai. Imediat dupa ce a terminat emisiunea pe care o prezinta, Mirela Vaida a mers acasa, acolo unde o asteptau nerabdatori micutii sai.

- Adrian Minune a reusit sa isi lase fanii fara cuvinte cu cea mai recenta aparitie. Cantaretul s-a filmat in timp ce isi facea un tratament facial cu diferite creme, chiar si una pe baza de namol.

- Chef Sorin Bontea a fost sarbatorit de echipa emisiunii ,,Chefi la cuțite” chiar pe platoul de filmari, in timpul jurizarilor pe nevazute ale sezonului cu numarul 5. Surprizele s-au ținut lanț, iar indragitul jurat a avut parte de cadouri inedite.

- Chef Bontea a fost surprins de foștii concurenți de ziua sa de naștere. Juratul de la Antena 1 a fost sarbatorit de echipa emisiunii ,,Chefi la cuțite” chiar pe platoul de filmari, in timpul jurizarilor pe nevazute ale sezonului cu numarul 5. Surprizele s-au ținut lanț, iar indragitul jurat a avut…

- Doar cateva ore ne mai despart de startul celui mai mare eveniment din industria cinematografica: gala Oscar 2018. Cea de-a 90-a editia a premiilor Academiei Americane de Film se va desfasura la Dolby Theatre din Los Angeles, unde marile staruri ale Hollywoodului vor defila pe covorul rosu si vor fi…

- Oarecum de așteptat, Suporter Club UTA a luat act de numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic la UTA, iar fanii nu sunt prea incantați de ceea ce se intampla. Suporterii cheama simpatizanții la o intalnire lamuritoare… “Ne declaram consternați de decizia conducerii…

- Primaria Alba Iulia vrea sa asigure cetațenii ca utilajele de deszapezire se afla in teren. Miercuri, la ora 20.00 pe principalele artere din municipiu erau prezente doua utilaje care impraștiau material antiderapant și doua cu lama. Potrivit reprezentanților administrației locale, pe strazile secundare…

- AFC Hermannstadt, echipa din Liga a 2-a, și FCSB vor juca miercuri, de la 18:30, in sfeturile Cupei Romaniei. Partida se va juca la Sibiu, pe terenul unde AFC Hermannstadt joaca meciurile din Liga a 2-a. Gazdele au adus instalația mobila de nocturna și au montat-o pe Stadionul Municipal. Totuși, o…

- Direcția Județeana de Drumuri și Poduri ( DJDP) Constanța ia in calcul sa inchida cateva tronsoane de drumuri județene pentru a opri traficul pe timpul nopții. Rutele importante vor fi menținute deschise. Pe de alta parte, autoritațile au decis ca școlile din județ sa fie inchise și maine.

- Ion Oncescu a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate, din pacate nu a mai putut continua sa ramana in Republica Dominicana, alaturi de ceilalți Faimoși. Fanii cer cu disperare inlocuirea lui și mai exact il vor pe Bogdan Stoica, fratele lui Andrei Stoica. Aceștia au creat un grup…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Miscari tectonice, aproape fara precedent, inregistrate zilele acestea de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Trei dintre ele au avut loc ieri, in judetul Vrancea, intre orele 20.52 si 22.22, toate cu magnitudimea de 2.2 grade, si hipocentrul la 102,…

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- Vineri (16 februarie) este ziua lui Vlad Gherman. Actorul a implinit 25 de ani si a tinut sa le transmita un mesaj celor care s-au gandit la el in aceasta zi. Initial, Vlad le-a dat emotii fanilor sai, atunci cand i-a anuntat ca ziua lui l-a prins....la spital! Cu toate acestea, actorul le-a luat imediat…

- Marcel Toader parca radiaza de cand s-a separat de Maria Constantin. In ciuda problemelor financiare pe care s-a spus ca le are, acesta este tot numai un zambet. In luna ianuarie a acestui an, omul de afaceri Marcel Toader a pus capat mariajului cu interpreta de muzica populara Maria Constantin . Despre…

- Un om al strazii face senzație pe Twitter cu postarile sale. Un om al strazii din Paris a devenit vedeta pe Twitter, strangand 20.000 de followeri pe contul sau care arata viața de pe strazile capitalei Franței. Christian Page a fost ospatar-șef la un restaurant de lux in districtul Madeleine al Parisului…

- Bucurie mare in familia "Chefi la Cutite". Castigatorul ultimului sezon a devenit tata. Frumoasa veste a fost data chiar de fericitul parinte, Andrei Cristian Olteanu, care a postat o fotografie cu bebelusul pe Facebook.

- Desi sunt cam zgarciti in postari in mediul online, iata ca Raymond si Constantina le-au facut o mare surpriza fanilor. Cei doi fosti concurenti de la "Mireasa pentru fiul meu" s-au distrat pe cinste la o petrecere si au impartasit imagini cu fanii lor.

- Cate Blanchett, in varsta de 48 de ani, a caștigat doua premii Oscar, dar asta nu a oprit-o sa lase acasa bolidul de lux și sa circule ca un om obișnuit. Imbracata lejer, cunoscuta actrița a fost surprinsa alaturi de pasagerii de la metroul din Londra, insoțita fiind de partenerul sau,…

- Codin Maticiuc a facut o declarație pe internet care i-a uluit pe cei care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Codin Maticiuc șocheaza. El a postat, pe contul sau de Facebook un text care incepe astfel: „M-am culcat cu Madalina Ghenea”. Titlul este uluitor, insa este vorba doar despre…

- Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, trec prin clipe grele. Cei doi tineri sunt in doliu, dupa ce unchiul lui s-a stins din viata. Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, si-au schimbat fotografia de profil de pe o retea de socializare cu una de…

- Vești deloc bune pentru fanii cantareței Lady Gaga! Mai exact, vedeta „sufera de dureri severe, care nu ii mai permit sa cante live”. Intr-o declaratie publicata pe o retea de socializare, excentrica Lady Gaga a scris ca este „devastata” ca si-a dezamagit fanii. Vedeta a mai subliniat ca echipa sa de…

- Fanii lui Newcastle au realizat o coregrafie impresionanta la meciul din aceasta seara jucat pe teren propriu cu Burnley, in Premier League. Susținatorii "coțofenelor" au pregatit un mesaj de-a dreptul emoționant, care face referire la perioada neagra prin care trece echipa in ultimii ani. "Nu renunța…

- Politistii au retinut trei tineri, cu varsta intre 21 si 26 de ani, care s-au gandit sa faca rost rapid de bani, furand roata de la un autovehicul. Ei au fost surprinsi de o patrula de Politie, care i-a dus la sectie pentru audieri.

- Ei bine acest motor nu se numeste doar 320d sau 520d, ci mai simplu N47 si este un propulsor care a avut si inca are probleme cu sistemul de distributie pe lant. Fanii BMW stiu deja cum trebuie sa se auda un N47 fara probleme cu cele trei lanturi de distributie, insa foarte multi merg…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open in fata Carolinei Wozniacki, insa nu este trista si constientizeaza ca va mai avea sansa si alta data sa obtina primul trofeu de Grand Slam din cariera.

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #4 in TRENDING pe YouTube-ul romanesc.…

- Maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. Se prevede cer senin, fara precipitații. Vantul va sufla din sud-est slab la moderat.Potrivit meteorologilor nu scapam de ger pana vineri.

- Simona Halep, principala favorita a turneului de la Australian Open, s-a calificat in turul 3 dupa victoria obținuta in fața lui Eugenie Bouchard, scor 6-2, 6-2, insa fanii australieni au gasit și de data asta un motiv de nemulțumire. Deplasarea Simonei Halep din timpul meciului cu Bouchard i-a facut…

- Pe Valea Oltului, ieri seara si azi noapte traficul pe DN 7 a fost intrerupt aproximativ 5 ore. Din cauza poleiului si a stratului de zapada, sapte tiruri au ramas intr-o panta in dreptul localitatii Cornet. Ulterior, din cauza unor caderi de bolovani de pe versanti, in jurul orei 1.00 traficul a fost…

- In tara nordica a fost construit un hotel de gheata impodobit cu dragoni, lupi stravechi si Umblatori Albi. Hotelul are 14 camere si zece apartamente decorate cu sculpturi din gheata, care reprezinta teme si personaje din serialul de televiziune, printre care un Tron de Fier sau holul cu fete din Braavos.…

- Fanii lui Harry Potter pot petrece o noapte la Academia de Vrajitorie și Magie Hogwarts. Este vorba de un apartament, care a fost special reamenajat și reutilat in acest scop in capitala Scoției, Edinburgh. Designul camerelor amintește de interiorul salilor de curs și de dormitorul de la Hogwarts. Un…

- „Situația de instabilitate din ultima perioada nu mai poate continua! Fiecare zi care trece intr-un astfel de climat este daunatoare romanilor. De aceea, consider ca PSD trebuie sa convoace cat mai rapid CExN - pentru a tranșa lucrurile și pentru a ne intoarce la o stare de calm și predictibilitate”,…

- Iuliana le-a multumit intotdeauna fanilor pentru sustinerea de care a beneficiat pe tot parcursul ei la „Bravo, ai stil!” Castigatoarea celui de-al treilea sezon si-a anuntat fanii ca si-ar dori sa se intalneasca cu ei. Castigatoarea de la „Bravo, ai stil!” le-a propus fanilor sai sa se intalneasca…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- In prima zi a anului 2018, locuitorii capitalei Moldovei au putut observa un halou in jurul lunii. Acest fenomen optic atmosferic rar apare atunci cind intreg cerul este acoperit cu nori subțiri mari formați din milioane de cristale de gheața mici. Fiecare astfel de cristal acționeaza ca o lentila miniaturala.…

- Cristiana si Marian pot fi considerati doi oameni fericiti si impliniti. Casa "Mireasa pentru fiul meu" a reprezentat locul unde cei doi si-au inceput frumoasa poveste de dragoste, iar ulterior relatia a avansat cu pasi repezi.

- Oficialii Porsche sunt foarte atenți cu fanii. Pentru ca au primit de foarte multe ori intrebarea "De ce Porsche 911 se numește 911?", oficialii constructorului german au raspuns cu ajutorul unui scurt clip video.