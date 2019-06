Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca vijelia de acum cateva ore nu a ramas fara urmari. Un stalp de comunicație a cazut la Halchiu si unul la Sasciori, cazuri in care intervin serviciile de voluntari pentru situații de urgența.…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, se afla astazi in județul Maramureș, in zonele afectate de inundațiile din ultimele zile. Ministrul a vizitat localitatea Saliștea de Sus și a participat la ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența. In aceasta localitate viitura a generat o alunecare…

- Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala, cu mașina de descarcerare și cu o ambulanța SMURD, la un accident rutier dintre doua autoturisme pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba-Iulia, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba. Un autoturism…

- Un numar de 12 persoane din autocarul rasturnat in județul Calarași au primit asistența medicala la fața locului, dintre acestea patru fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Slobozia pentru investigații suplimentare, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), potrivit…

- Plt. adj. șef Eugen-Dorin Cristian Nițescu din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba a fost rasplatit cu medalia „Meritul Sanitar” clasa a III-a, din partea președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in semn de apreciere pentru profesionalismul dovedit cu indeplinirea cu succes a misiunilor…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dimineața, la biserica din localitatea Șuștra, județul Timiș, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale pentru a stinge flacarile, potrivit Mediafax. Incendiul a izbucnit, duminica dimineața, la biserica din localitatea Șuștra, județul Timiș.…

- Un turist a murit, sambata seara, dupa ce s-a lovit la cap, in Masivul Piatra Craiului. Turistul a fost gasit in stare de inconstienta in zona Padina Hotarului potrivit mediafax. Potrivit reprezentatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Brașov, turistul a fost gasit…

- Un barbat de 42 de ani, din Alba Iulia, a murit, miercuri, in toaleta unui restaurant la care oprise sa manance, in timp ce se intorcea dintr-un sat din Vaslui, unde fusese la inmarmantarea unei rude. Un echipaj medical de terapie intensiva mobila a incercat sa-i reporneasca inima barbatului, insa fara…