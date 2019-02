Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Rus, fiul fostului chestor de poliție Toma Rus, secretar de stat in cadrul MAI, și-a cerut iubita in casatorie, pe cunoscuta artista de muzica populara, Vladuța Lupau, cu ajutorul poliției rutiere. Artista cobora pe Calea Turzii și a fost oprita de agenții de circulație, la cererea lui Adi…

- Actrița Rona Hartner a dezvaluit cum și unde a fost ceruta in casatorie de Herve, barbatul cu care are o relație de aproape un an. Rona Hartner traiește o poveste de dragoste cu un francez pe nume Herve. Cei doi s-au cunoscut in luna aprilie a anului trecut, insa nu au intreținut relații intime, preferand…

- Cererea in casatorie a doi studenti a devenit virala pe retelele de socializare, dar ceea ce trebuia sa fie una dintre cele mai frumoase momente din viata lor, s-a transformat intr-un cosmar.

- Pentru Catrinel Sandu anul a inceput cum nu se poate mai bine. Frumoasa blondina a fost ceruta in casatorie de Steve, barbatul care a ajutat-o sa-si inchida ranile dupa divortul de fostul tenismen. Catrinel Sandu este iar fericita si implinita si nici nu ar putea sa fie altfel cu un asemenea barbat…

- Adela Popescu a aniversat duminica, 25 noiembrie, ziua in care a spus cel mai sincer și fericit „DA” din viața ei! Vedeta a dezvaluit ca in aceasta zi speciala, in urma cu cațiva ani, a fost ceruta de soție. Indragita prezentatoare a explicat și modul inedit in care partenerul ei de viața, Radu Valcan,…

- Seara de neuitat pentru o fana a Deliei! Emoțiile traite in timpul concertului au fost dublate de un moment unic pus la cale de iubitul ei, pe care și-l va aminti toata viața. Tanara a fost ceruta in casatorie pe scena show-ului „Acadelia”, imediat dupa piesa „Gura ta”. Intregul public a fost martor…

- Denisa de la Bambi a plecat in vacanta alaturi de iubitul ei, acolo unde a avut loc si cererea in casatorie, scrie spynews.ro. Denisa Tanase si iubitul ei, Mircea, sunt impreuna de un an de zile, iar cei doi au decis deja sa o ia pe acelasi drum. Citeste si Denisa de la Bambi, transformata…