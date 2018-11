Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara nu a facut un joc rau cu FC Arges in runda a 15-a a B-ului, scor 1-1. Ros-galbenii au ratat o sumedenie de ocazii, au fost condusi iar acasa si, la fel ca in precedentele doua partide de pe „Marele oval”, au egalat in ultimele minute. Cu „secundul” Iulian Munteanu la margine pentru…

- Un banner uriaș a aparut pe o insula din mijlocul Dunarii, in dreptul orașului Galați. Cațiva baieți a scris pe el „Sex, drugs & pacanele”, ca protest impotriva viceprimarului, Picu Apostol Roman. Lor le-a sarit muștarul dupa ce Roman a declarat ca fix pentru aceste elemente sunt atrași turiștii in…

- Un urias banner a fost plasat pe o insula rasarita recent in mijlocul Dunarii de Comunitatea RO100 Curatam Galatiul, ca reactie la o declaratie facuta de unul dintre viceprimarii Galatiului, Picu Apostol Roman, si considerata jignitoare de membrii comunitatii.

- Clasament 1.Acad Clinceni 12 9 0 3 30-7 27 2.Sportul Snagov 12 8 3 1 20-8 27 3.Chindia Targoviste 12 8 2 2 25-14 26 4.FC Arges 12 7 4 1 19-7 25 5.Univ Cluj 12 7 2 3 26-12 23 6.Petrolul Ploiesti 11 7 1 3 25-10 22 7.Pandurii Tg Jiu 12 6 3 3 26-17 21…

- Sindicaliștii din cadrul Filarmonicii Banatul din Timișoara, nemulțumiți de activitatea directorului Ioan Garboni, au reluat proiectele joi, 11 octombrie. De data aceasta, dupa ce au obținut autorizația de protest necesara, manifestarea s-a desfașurat pe ritmuri muzicale. Prin urmare, mai mulți instrumentiști…

- Liderul la zi al Ligii a II-a poposeste sambata la Baza Sportiva Luceafarul din Sinmartin. Echipa antrenata de Cristian Luput se va duela pentru punct cu Academica Clinceni, practic „satelitul” neoficial al FCSB. Mai multi tineri de perspectiva ai „ros-albastrilor”, Ovidiu Horsia,…

- Principalele publicatii poloneze tiparite au lasat prima pagina complet alba in editiile lor de marti, in ziua cand Parlamentul European dezbate directiva europeana privind drepturile de autor, aceste publicatii dorind prin gestul lor simbolic sa atraga atentia asupra faptului ca presa scrisa risca…

- Cea mai noua alerta meteo emisa de ANM vizeaza 21 de județe, dar și zonele montane din Prahova, Valcea, Argeș și Dambovița. Avertizarea cod galben este valabila pana luni, la ora 23.00. " In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crișana, Maramureș,…