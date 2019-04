Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor se retrage de pe piata auto rusa si inchide cele doua mari uzine din tara (Vsevolozhsk, de langa Sankt Petersburg si Naberezhnye Chelny din Tatarstan), din cauza performantelor sub asteptari din ultimii ani, informeaza publicatiile Financial Times si The Moscow Times, relateaza Agerpres.Citește…

- Rusia planuiește sa trimita tinerii delincvenți in tabere militare de reeducare patriotica și sa instaleze un software special pentru a bloca site-urile interzise in școli, a spus șeful Consiliului rus de Securitate, relateaza The Moscow Times.

- 9 persoane au fost retinute de fortele de politie in timpul unor marsuri de protest ale opozitiei din Rusia. Mitingurile s-au desfasurat simultan in mai multe orase, nu au avut o participare numeroasa, insa este prima actiune de protest solidara dupa o perioada de tacere si

- Nemultumiti ca situatia colegei lor care a fost injunghiata de un fost elev pare sa fi fost uitata de autoritati, profesorii de la Colegiul "Spiru Haret" din Ploiesti protesteaza luni. Protestul se va desfașura intre 12:15 și 13:00, fara sa fie afectat procesul de invațamant, ca semnal de alarma impotriva…

- Breasla, care se autointituleaza "Imperiul celor mai puternice vrajitoare", a ținut marți aceasta ceremonie speciala, intr-o vila din Moscova, dupa ce au ajuns la concluzia ca Vladimir Putin ar avea nevoie de "sprijin suplimentar impotriva forțelor raului". Imbracate in mantale negre și citind carți…

- Ministerul Justiției de la Moscova propune iertarea oficialilor implicați in cazuri de luare de mita sau alte acte de corupție survenite in ”circumstanțe excepționale”, scrie The Moscow Times.

- O femeie de 27 de ani din Rusia a fost arestata dupa ce a batut un taximetrist in centrul Moscovei, din cauza sumei prea mari de bani pe care trebuia sa o plateasca. Ba, mai mult, femeia i-a furat acestuia și mașina, relateaza marți The Moscow Times.