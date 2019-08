Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat marți ca strada Putna din cartierul ANL Burdujeni se reface total. ”Reabilitam trotuarele cu pavaj, iar strada primește un nou covor asfaltic (geocompozit, binder și uzura). Tot in zona reabilitam aleile in suprafața de 4.970mp și parcarile.…

- Noi amanunte au iesit la iveala in cazul accidentului rutier in care judecatorul Mihaela Serban si a pierdut viata. Potrivit IPJ Constanta, la data de 23 martie, la ora 16.10, un barbat a condus un triciclu pe strada Constantin Bratescu, dinspre bulevardul Tomis. In momentul in care a ajuns la intersectia…

- Constructorul contractat de Primaria Sibiu a finalizat lucrarile de reparații capitale in cartierul Hipodrom I, in zona cuprinsa intre strazile Calea Cisnadiei – str. N. Iorga – Aleea Frații Buzești. Investiția se ridica la aproape 6 milioane de lei. Read More...

- Angajatii S.C. Confort Urban au actionat astazi pe strada Unirii unde au demarat lucrarile de decopertare a covorului asfaltic. Conform Primariei Constanta, totodata, muncitorii au finalizat frezarea carosabilului pe strada Turda urmand ca maine sa fie turnat asfaltul. Concomitent cu asfaltarea carosabilului,…

- Președintele PSD Iași și alți membrii ai conducerii au fost huiduiți pe strada de oameni și s-au refugiat in sediul PNL din apropiere. Liderii locali ai partidului de guvernamant au cautat adapost chiar la Opoziție, dar au fost dați afara dupa doar cateva minute, ca sa dea socoteala cetațenilor. Intamplarea…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunța inceperea lucrarilor de modernizare pe strada Viitorului din cartierul Obcini. Lucian Harșosvhi a precizat ca proiectul pentru aceasta investiție a fost propus de cetațeni, la bugetarea participativa din 2018. „Ne-am apucat de treaba și in…

- Investitiile din bugetul local continua in forta la nivelul municipiului Targoviste. Au inceput lucrarile de modernizare si la locul de joaca din microraionul V, situat intre bulevardul Constantin Brancoveanu si strada Ion Ghica: “ Astazi, au debutat lucrarile la un alt obiectiv de investitii din…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi 06 mai 2019, la conducta de alimentare cu apa, de pe bulevardul Tomis nr. 279, din municipiul Constanta, echipele RAJA au fost nevoite sa blocheaze traficul auto pe cele doua benzi de circulatie, in zona intersectiei bulevardului Tomis cu strada Soveja,…