Stiri pe aceeasi tema

- Transferul lui Neymar (27 de ani) la Barcelona a prins contur in ultimele zile, mai ales la nivel declarativ. Brazilianul este dorit pe „Camp Nou" inclusiv de Leo Messi (31 de ani), care considera ca nivelul echipei a scazut considerabil de cand acesta a parasit clubul in 2017, pentru a juca la PSG.…

- Revenirea lui Neymar (27 de ani) la Barcelona a devenit din nou un subiect abordat de presa din Spania, relateaza Mediafax.Citește și: Edi Iordanescu ar putea fi noul antrenor la FCSB. Gigi Becali: 'Sunt 95% șanse. Marți o sa aflați' Starul brazilian a fost cerut inapoi. Oficialii clubului…

- Leo Messi, capitanul Barcelonei, le-ar fi zis coechipierilor ca nu a vorbit niciodata cu atacantul francez Antoine Griezmann, 28 de ani, pentru a-l convinge sa vina, dezvaluie cotidianul catalan Sport Transferul lui Antoine Griezmann pe „Camp Nou" parea o chestiune de zile, dupa ce francezul s-a desparțit…

- Santos, echipa la care a evoluat legendarul Pele, a reacționat pe contul oficial de Twitter dupa ce Barcelona a fost eliminata de Liverpool in semifinalele Ligii Campionilor, scor 0-4. In tur, catalanii caștigasera cu 3-0. Brazilienii l-au ironizat pe Leo Messi, vedeta Barcelonei, postand o poza cu…

- Ernesto Valverde iese în evidența în Champions League pentru catalani, dar nu cu ceva pozitiv. Este antrenorul cu care Barcelona "a reușit" sa fie eliminata dupa 4-1 în manșa tur cu AS Roma (anul trecut) și dupa 3-0 cu Liverpool pe Camp Nou (în acest sezon).Ce spune…

- BARCELONA - LIVERPOOL 3-0 // Succesul entuziasmant al Barcelonei cu Liverpool, 3-0, a starnit un val de reacții din presa internaționala, care face plecaciuni in fața geniului lui Leo Messi, autor al unei „duble" care a tranșat in mare masura calificarea in finala Champions League. "Lionel Messi este…

- Barcelona și Liverpool se dueleaza astazi in turul semifinalelor Ligii Campionilor. Meciul se va disputa de la ora 22:00, pe Camp Nou, liveTEXT, VIDEO+FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și TV Look Plus. Rivaldo, fostul mare jucator al Barcelonei, a prefațat intalnirea dintre…

- BARCELONA - MANCHESTER UNITED 3-0 // Barcelona nu i-a dat nicio șansa lui Manchester United, pe care a invins-o 4-0 la general și s-a calificat in semifinalele Champions League. Catalanii s-au impus in tur, pe „Old Trafford", 1-0, iar șansele englezilor se diminuasera. Mai ales ca seria Barcelonei pe…