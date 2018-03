Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 43 de ani, originar din Suceava, si-a omor sotia si cei doi copii, la Brasov. Individul, Florin Mircea Buliga, s-a prezentat la sediul IPJ Brasov si a declarat ca si-a omorat sotia si copiii.Primele cercetari la fata locului au confirmat cele declarate de suspect. Politistii ...

- Pe internet au aparut primele imagini video inregistrate de camerele de supraveghere din mall-ul din Kemerovo. Acestea au capturat inceputul focului din centru comercial, dar si reactia oamenilor ingroziti de ce se intampla.

- Un grav accident de circulație s-a produs luni dupa-amiaza pe DN 2 E85, la ieșirea din municipiul Ramnicu Sarat inspre Focșani. O persoana și-a pierdut viața, iar alte doua au fost grav ranite, dupa ce mașina in care se aflau a fost distrusa intr-un accident in care au mai fost implicate doua mașini.…

- Pe piata au aparut primele pachete cu tigari cu pictograme care ii sperie pe fumatori. Fotografiile ilustreaza forme grave de cancer la gat si plamani si chiar imagini infioratoare cu sicrie.Vanzatorii nu exclud ca aceste sperietori le-ar putea scadea din vanzari.

- Dupa ce a recunoscut public faptul ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat misterios pe nume Teo, Nicole Cherry a inceput sa se și afișeze cu el. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a filmat pe cei doi indragostiți, intr-un mall din Capitala. (Citește și: Nicole Cherry a facut…

- Indragita cantareata de muzica populara, a fost internata de urgența miercuri de dimineata la Spitalul Elias din Bucurest. In ultima perioada, Ionela Prodan a ajuns de mai multe ori pe mana medicilor.

- Au aparut primele imagini cu cele doua pasaje supraterane ce ar urma sa fie construite in zona Podu Ros • Este estimata o lungime de aproape 400 metri pentru fiecare pasaj • Constructiile vor face legatura intre splaiurile raului Bahlui prin rondul din Podu Ros • O prima estimare arata ca executia ar…

- ​Un scurt video despre accidentul din Arizona, unde o masina autonoma a Uber a accidentat mortal o femeie, ridica mai multe intrebari despre incidentul care va "frana" dezvoltarea masinilor care se conduc singure. Foarte multi spun ca astfel de teste pe drumurile publice nu ar trebui sa fie realizate…

- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- Veste soc primita in aceasta seara. Vedeta radio si TV, Andrei Gheorghe, a incetat din viata la doar 56 de ani. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta, conform observator.tv.Citeste si: Florin Calinescu, afirmatii SOC dupa decesul lui Andrei Gheorghe: 'Culoarul de zbor…

- Andrei Gheorghe a murit! Dupa ce s-a aflat vestea tragic politia, o ambulanta, dar si apropiatii lui Andrei Gheorghe au mers acasa la el. Este agitatie si nimeni nu stie ce sa faca mai intai.

- E o chestiune de timp pana cand porțiunea din DN 10 surpata in urma alunecarilor de teren se va prabuși, in lipsa unor lucrari de consolidare. Apa a sapat in versant, iar astazi surparea a trecut de axul drumului, motiv pentru care autoritațile au inchis sensul de mers Buzau – Brașov, instituind restricții…

- Pompierii din Brasov au ajuns la cei sapte adulti si un copil care au fost surprinsi de viitura, miercuri seara, pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra. Primele cinci persoane au fost evacuate in siguranta.

- Sebastian Ghița a oferit primul interviu video, dupa fuga din Romania! In 20 decembrie 2016, Ghița pleca din țara, de frica unei eventuale arestari. Primele imagini cu Ghița, cateva poze, il aratau ras in cap și cu barba.”Pentru a nu fi recunoscut, te ajuta o schimbare.”, a spus Sebastian…

- Traficul aerian inregistrat in februarie la Aeroportul Internațional Timișoara este in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut. In luna februarie 2018, 117.991 pasageri au tranzitat aeroportul, cu 4,32% mai mult fața de februarie 2017 cand au fost inregistrați 113.103 pasageri. Astfel, in…

- Pericol iminent pe un drum din comuna Lopatari, dupa ploile din ultimele ore. Malul s-a surpat, iar apa scursa de pe versanți sapa și mai mult in peretele drumului, existand riscul ca acesta sa se prabușeasca in orice clipa. Imagini cu drumul comunal care duce de la Terca spre Focul Viu au aparut astazi…

- Intr-un weekend cu soare, in parcul Herastrau, intr-un restaurant de lux, paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Dj Wanda, impreuna cu presupusul "iubit olandez" asteptand sa se elibereze o masa.

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- UPDATE: Corona Wolves va intalni, pe gheața Patinoarului Olimpic din Brașov, duminica, 11 martie, și luni, 12 martie, formația MAC Budapesta, pentru doua partide din semifinalele Erste Liga. In acest moment, dupa primele doua meciuri jucate in Ungaria, „lupii” sunt conduși cu 2-0 la general. Miercuri,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila pe 1, 2 si 3 martie 2018. Astfel, potrivit ANM, urmeaza trei zile in care bucurestenii vor continua sa resimta temperaturile scazute. Va ninge, iar vantul va diminua ca...

- Duminica a fost lansat noul Samsung Galaxy S9 in cadrul unei prezentari urmarite online simultan de aproape 700.000 de oameni via YouTube. Noile Samsung Galaxy S9 și S9 Plus au fost introduse sub sloganul ”Do what you can’t”. Ambele terminale au un ecran Infinity, cu raport 18,5:9, dar și de un senzor…

- Greutatea estimata a uriasului bloc de gheata este de 1.000 de miliarde de tone. Potrivit Agentiei Spatiale Europene, care supravegheaza evolutia acestuia, icebergul face parte dintr-o bariera gigantica de gheata, Larsen C, care retine ghetari capabili sa creasca nivelul oceanelor cu 10 centimetri.…

- Anda Calin are o familie extrem de frumoasa și este o mamica tare mandra de bebelușa ei! Micuța ei și a lui Liviu Varciu a facut furori pe rețelele de socializare, dupa ce Anda Calin a postat o imagine adorabila cu fetița pe Instagram.

- Ministrul Justiției japonez, Yoko Kamikawa, a anuntat astazi ca s-a intanit cu omologul sau roman, Tudorel Toader. A postat pe pagina sa de pe o retea de socializare imagini din timpul discuțiilor oficiale. „Am confirmat ca vom consolida in continuare parteneriatul nostru prin impartașirea cunoștințelor…

- Acestea sunt primele imagini cu unele dintre victimele accidentului aviatic petrecut duminica in Rusia in care au murit 71 de ani, scrie Metro. Toți cei 65 de pasageri au murit alaturi cei șase membri ai echipajului dupa ce avionul AN-148 s-a prabușit aproape de satul Argunovo, imediat dupa…

- Skoda a publicat primele imagini cu Skoda Fabia facelift. Mașina beneficiaza de un design nou al partilor din fata si din spate, inclusiv LED-uri pentru faruri si blocurile optice spate. Din oferta fac parte patru motoare agile si eficiente de 1,0 litru. Sisteme noi de asistenta, sistemul de infotainment…

- Au aparut primele imagini in cazul accidentului in care a fost implicata fiica procurorului Iorga Moraru! Mai exact, reamintim caaceasta dezvaluia in octombrie 2017 un episod șocant petrecut in sanul familiei sale dupa evenimentele care au avut-o in prim plan pe procurorul DNA. Aflata in razboi cu Laura…

- Fotocredit: Hyundai Hyundai a prezentat primele imagini oficiale ale noii generații Santa Fe - SUV-ul de segment D urmand a duce mai departe bogata moștenire lasata de predecesorii sai. Dezvaluirea sa oficiala va avea loc la sfarșitul lunii februarie. Cu un design radical modificat, ale carui linii…

- Huawei abia a confirmat data la care va tine evenimentul de prezentare pentru Huawei P20 (sau P11?), iar detaliile despre noul dispozitiv disponibile pana in prezent erau destul de limitate. Se pare insa ca avem pentru prima data imagini cu noul flagship al companiei chineze, din doua surse. Primele…

- Taxiurile-drona au devenit o realitate in China. Compania EHang a publicat primele imagini cu vehiculele autonome și spun ca au fost operate deja mii de zboruri de testare, inclusiv in condiții meteo similare cu cele ale unui uragan de categoria 7. Taxiurile-drona, cunoscute ca vehicule autonome aeriene,…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, se pare ca problemele sunt destul de grave, odata ce a ajuns in tara, vedeta si-a facut aparitia intr-un scaun cu rotile.

- O echipa internationala de cercetatori a produs prima imagine detaliata a suprafetei unei stele gigantice, ce scoate la iveala o atmosfera aproape circulara, lipsita de praf, cu zone complexe ale materialului in continua miscare, cunoscut...

- Sepsi Sfantu Gheorghe va disputa primele doua partide de pe teren propriu din Liga 1 pe stadionul Ilie Oana, din Ploiești. Sepsi Sfantu Gheorghe iși muta cartierul general, pentru primele doua meciuri oficiale ale noului sezon, pe stadionul Ilie Oana din Ploiești. ...

- Jandarmeria Capitalei anunta ca a identificat jandarmul care a fost filmat sambata seara cand lovea manifestantii din Piata Universitatii, urmand ca, in baza anchetei interne, sa fie stabilite cauzele care au dus la acest comportament.

- Un angajat al Șantierului Naval Vard din Tulcea a murit, vineri dupa-amiaza, dupa ce și-a strivit capul intre un perete din secția in care lucra și o piesa metalica de șapte metri pe care urma o fixeze impreuna cu mai mulți colegi. Accidentul de munca s-a petrecut, vineri, in jurul orei 16.30, cand…

- Nea Popa din “La Bloc”, primele declarații dupa ce a fost executat de camatari.Actorul a fost prezent in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a vorbit despre problemele financiare. Actorul Tudorel Filimon a fost executat de banca si de camatari, dupa ce a imprumutat o suma mare de bani. „Camatarii…

- Cristi Ganea, fundașul de 25 de ani, a facut vizita medicala cu spaniolii de la Athletic Bilbao, aceștia urmand sa-i dea un salariu anual de 600.000 de euro. Bilbao a realizat un clip video cu Cristi Ganea in echipamentul echipei la vizita medicala, unde a trecut toate testele cu brio. Romanul a inceput…

- Fosta jucatoare de tenis Anna Kournikova si cantaretul Enrique Iglesias, care au devenit parinti de gemeni in decembrie 2017, au publicat primele fotografii cu copiii, pe platforma online Instagram, informeaza tmz.com.

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- Aflata in hibernare, o ursoaica a fatat cinci pui in județul Valcea. Ursuleții au venit pe lume intr-un barlog din Parcul Național Cozia. Aceasta este o situație rar intalnita in Europa deoarece, in mod normal, da naștere la doi pui. Gonacii care au participat la o partida de vanatoare au dat peste…

- Indragita prezentatoare Simona Gherghe a revenit la emisiunea “Acces Direct”, dupa o pauza de noua luni. Chiar daca s-a dezlipit cu greu de fetița sa, Ana Georgia, prezentatoarea abia aștepta intalnirea cu telespectatorii care o admira atat de mult.

- In octombrie anul trecut, Dana Grecu a divortat de tatal copiilor ei. Actele au fost semnate la notar si s-au despartit pe cale amiabila. Abia in urma cu cateva zile, jurnalista a facut anuntul socant, in cadrul emisiunii lui Mihai Gadea. Ea le-a spus telespectatorilor ca o cheama Dana Cheara, fara…

- Daca pana acum Gina Pistol (36 de ani) si Smiley (34 de ani) se fereau cat puteau de mult sa-si recunoasca iubirea, de Revelion, la Sibiu, acolo unde artistul a sustinut un concert, cei doi si-au dat iubirea pe fata. Gina Pistol s-a intors recent din Asia, unde a filmat pentru noua emisiune Asia Express,…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- REVELION 2018. Primii care vor intrat in 2018 sunt locuitorii din Insula Craciunului si Samoa, doua insule din Pacific. Se va intampla la 12:00, ora Romaniei. Vor urma Insulele Chatham, Noua Zeelanda.A

- Cantareata columbiana Shakira a anuntat miercuri ca amana turneul in Statele Unite si Canada prevazut pentru inceputul lui 2018 din cauza unei vindecari lente a corzilor vocale, scrie AFP.

- Este știrea bomba a zilei! Laura Cosoi este insarcinata in 12 saptamani și va deveni mama pentru prima data in anul 2018. Astazi, Laura Cosoi a plecat cu Cosmin, soțul ei, in vacanța pentru a sarbatori probabil acest eveniment fericit din viața lor. Dupa o lunga asteptare, artista este cu zambetul pe…