- Apar probleme pentru avocatul Daniel Ionascu? Dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier marti dimineata, acesta a ajuns la spital, acolo unde a fost operat la mana si unde i s-au facut o serie de investigatii, iar acum a aflat ca externarea lui a fost amanata.

- Doi pacienți și-au recuperat vederea printr-o tehnica medicala revolutionara. Medicii britanici au avut un succes extraordinar in aplicarea terapiei cu celule stem pentru a restabili vederea a doi pacienti. Doi pacienți care sufereau de degenerescenta maculara si nu puteau citi fara ochelari au fost…

- Dupa ce Andrei Gheorghe a fost gasit decedat in locuința sa, luni seara, polițiștii au deschis un dosar penal de moarte suspecta. Insa primele concluzii ale autopsiei, care a avut loc marți, arata ca jurnalistul a murit din cauze naturale. Medicii legiști au stabilit ca, cel mai probabil, Andrei Gheorghe…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, mama a șase copii, a trecut prin momente cumplite dupa ce s-a confruntat cu o raceala puternica, ce s-a transformat intr-o pneumonie. Ulterior, insa a dus la septicemie, astfel ca medicii au decis sa-i amputeze mainile.

- Primele imagini cu Daniel Ionașcu pe patul de spital, dupa ce mașina lui a fost spulberata de un camion. La cateva ore dupa ce a fost supus unei operații complicate, celebrul avocat Daniel Ionașcu a oferit primul interviu video in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena1. Avocatul vedetelor…

- Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un grav accident rutier, marți (20 martie). Avocatul vedetelor se afla in stare grava la spital. Accidentul rutier a avut loc pe autostrada A1, la km 32. Au aparut și primele imagini cu mașina lui Ionașcu.

- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Primele imagini de la accidentul lui Daniel Ionascu. Masina avocatului a fost spulberata pe Autostrata A1. Barbatul a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din București unde a fost operat. Din primele informatii, avocatul Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și…

- Avocatul Daniel Ionașcu, implicat intr-un grav accident de circulație. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar medicii intervin pentru a-i salva viața acestuia. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație, potrivit Spynews.…

- UPDATE 12:25 Persoana care a detonat obiectul necunoscut a decedat la fata locului. Potrivit informatiilor, barbatul care a intrat in magazin s-a certat cu vanzatoarea care a renuntat sa-i ofere tigari pe datorie. Acesta a iesit si a explodat.

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Spynews.ro va arata in exclusivitate imagini din timpul slujbei de crestinare a fetitei lui Liviu Varciu si a Andei Calin. Totul a decurs asa cum trebuia, iar proaspetii parinti au trait emotii mari.

- Sebastian Ghița a oferit primul interviu video, dupa fuga din Romania! In 20 decembrie 2016, Ghița pleca din țara, de frica unei eventuale arestari. Primele imagini cu Ghița, cateva poze, il aratau ras in cap și cu barba.”Pentru a nu fi recunoscut, te ajuta o schimbare.”, a spus Sebastian…

- Intr-un weekend cu soare, in parcul Herastrau, intr-un restaurant de lux, paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Dj Wanda, impreuna cu presupusul "iubit olandez" asteptand sa se elibereze o masa.

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, dupa ce procurorii au inceput urmarirea penala pentru conducerea unui vehicul sub influenta…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…

- Un barbat a din SUA a fost condamnat la moarte prin injecție letala, dar a reușit sa supraviețuiasca. Conform medicilor, cei care i-au administrat conținutul otravei nu au reușit sa-i gaseasca venele. Doyle Lee Hamm, in varsta de 61 de ani, urma sa-și ia adio de la viața…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența in ianuarie. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de…

- Expertiza psihiatrica efectuata Magdalenei Serban, femeia acuzata ca ar fi ucis, in luna decembrie 2017, o tanara, impingand-o in fata metroului, arata ca aceasta poate raspunde penal, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane incepand de luni, 26 Februarie, de la ora 14:00. Cu toate ca indragita prezentatoare ne-a tinut cu sufletul la gura, pe o retea de socializare au aparurt primele imagini din platoul emisiunii "Totul pentru dragoste".

- Duminica a fost lansat noul Samsung Galaxy S9 in cadrul unei prezentari urmarite online simultan de aproape 700.000 de oameni via YouTube. Noile Samsung Galaxy S9 și S9 Plus au fost introduse sub sloganul ”Do what you can’t”. Ambele terminale au un ecran Infinity, cu raport 18,5:9, dar și de un senzor…

- Greutatea estimata a uriasului bloc de gheata este de 1.000 de miliarde de tone. Potrivit Agentiei Spatiale Europene, care supravegheaza evolutia acestuia, icebergul face parte dintr-o bariera gigantica de gheata, Larsen C, care retine ghetari capabili sa creasca nivelul oceanelor cu 10 centimetri.…

- Anda Calin are o familie extrem de frumoasa și este o mamica tare mandra de bebelușa ei! Micuța ei și a lui Liviu Varciu a facut furori pe rețelele de socializare, dupa ce Anda Calin a postat o imagine adorabila cu fetița pe Instagram.

- Brigitte Nastase a intentat divortul de sotul ei, Ilie Nastase, dupa o serie lunga de despartiri si impacari. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, publica imagini in exclusivitate cu Ilie Nastase dupa ce Brigitte a deschis procesul de divort. Fostul mare tenismen a fost la baza de la Vointa, acolo…

- Roxana Dobre pare sa treaca prin clipe cat se poate de fericite in aceasta perioada, ea fiind insarcinata pentru a treia oara alaturi de Florin Salam. Și, așa cum e normal, acesta are grija ca frumoasa bruneta sa nu fie stresata niciun moment.

- Politistul oltean impuscat in cap de iubita lui era divortat si locuia cu chirie in apartamentul unui coleg. Bogdan Dumitrescu avea o relatie de aproximativ doua saptamani cu femeia care l-a impuscat accidental, potrivit informatiilor obtinute de CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA. A (VEZI SI:A Medicii…

- Clipe grele pentru unul dintre parlamentarii minoritaților chiar in ziua in care s-a dat votul de investitura guvernului Viorica Dancila. Varujan Pambuccian, liderul aleșilor minoritaților, a avut mari probleme. I s-a facut rau și a trebuit sa fie ajutat de colegi pentru a parasi sala de plen.Mai…

- IMAGINI Simona Halep, spitalizata de urgenta intr-un spital din Melbourne. Vezi ce a patit…FOTO Simona Halep a fost spitalizata din cauza deshidratarii pentru cateva ore dupa finala Australian Open, pierdut duminica in fata jucatoarei daneze Caroline Wozniacki. Presa australiana relateaza ca Simonei…

- Marcel Toader a povestit cum a decis sa divoțeze de artista. Afaceristul și fosta lui soție au ajuns la un punct comun și au mers la notar. "In decembrie, satul de discuții, am vorbit cu avocații mei sa vedem daca putem divorța la notar. Și așa am și facut, dupa ce ei au discutat cu cei ai…

- Jandarmeria Capitalei anunta ca a identificat jandarmul care a fost filmat sambata seara cand lovea manifestantii din Piata Universitatii, urmand ca, in baza anchetei interne, sa fie stabilite cauzele care au dus la acest comportament.

- Roxana Ciuhulescu a anunțat acum cateva luni ca a divorțatde soțul ei, dupa o relație pe cat de lunga, pe atat de discreta. Acum insa, vedeta este implicata intr-o noua relație și, weekendul acesta, femeia cu cele mai lungi picioare din Romania s-a șiafișat cu barbatul pe care il iubește.

- Cantaretul Enrique Iglesias si Anna Kournikova au devenit parinti. Fosta jucatoare de tenis, in varsta de 36 de ani, a nascut gemeni, un baiat si o fata. Cei doi copii, Nicholas and Lucy, au venit pe lume la mijlocul lunii decembrie, in Miami, Florida.

- Vulpile au sarit garduri inalte de 2 si chiar 3 metri si au intrat in curtile oamenilor. Cel mai probabil sunt in cautare de hrana. Medicii veterinari ne avertizeza sa fim cu bagare de seama la acest gen de animale. Traiesc intr-un mediu salbatic, iar muscatura lor poate transmite o boala…

- Staff-ul lui Dinamo a aterizat in aceasta seara in Cipru, acolo unde Dinamo va efectua in urmatoarele doua saptamani unicul cantonament al acestei pauze competiționale. Elevii lui Miriuța au sosit pe aeroport cu zambetul pe buze, declarandu-se extrem de optimiști cu privire la viitorul echipei: "Suntem…

- Simona Halep incepe Australian Open 2018 din pozitia de cap de serie numarul 1, statul care o obliga la performanta la aceasta editie a turneului. Dupa victoria din China, de la Shenzen, Simona a plecat spre Melbourne, unde incearca sa se acomodeze cu vara australa, torida si in acest an. Miercuri…

- Medicii legisti au transmis anchetatorilor primele concluzii ale autopsiei efectuate in cazul simleuanului Carol Onit, gasit carbonizat in curtea casei in luna noiembrie a anului trecut. Potrivit unor surse judiciare, moarte a fost una violenta si s-a datorat arsurilor de gradul III si IV de pe 80 la…

- Indragita prezentatoare Simona Gherghe a revenit la emisiunea “Acces Direct”, dupa o pauza de noua luni. Chiar daca s-a dezlipit cu greu de fetița sa, Ana Georgia, prezentatoarea abia aștepta intalnirea cu telespectatorii care o admira atat de mult.

- Victor Becali a mers sa sarbatoreasca la un restaurant din Pipera, cunoscut drept locul de intalnire al familiei, imediat dupa ce a fost eliberat. Fostul impresar a fost insotit de un alt barbat cu care a purtat o discutie. Victor Becali a vorbit la telefon si a ras pe tot parcursul conversatiei,…

- Daca pana acum Gina Pistol (36 de ani) si Smiley (34 de ani) se fereau cat puteau de mult sa-si recunoasca iubirea, de Revelion, la Sibiu, acolo unde artistul a sustinut un concert, cei doi si-au dat iubirea pe fata. Gina Pistol s-a intors recent din Asia, unde a filmat pentru noua emisiune Asia Express,…

- Gheorghe Gheorghiu a revenit in Romania la mai putin de o luna de la scandalul cu fosta iubita, Mariana Calfa. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu artistul care s-a intors din Canada, ca sa faca sarbatorile acasa. (CITESTE SI: DECLARATII IN EXCLUSIVITATE. N-a mai suportat acuzatiile…

- Este știrea bomba a zilei! Laura Cosoi este insarcinata in 12 saptamani și va deveni mama pentru prima data in anul 2018. Astazi, Laura Cosoi a plecat cu Cosmin, soțul ei, in vacanța pentru a sarbatori probabil acest eveniment fericit din viața lor. Dupa o lunga asteptare, artista este cu zambetul pe…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital. Doctorii au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel…