- Deși se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, Gabriela Cristea este foarte activa. Aceasta nu vrea sa renunțe la munca. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre aceasta perioada din viața sa. In ciuda faptului…

- Gabriela Cristea a avut parte de o vixita neașteptata inainte de inceperea emisiunii sale de la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea este moderatoarea show-ului matrimonial "Te iubesc de nu te vezi", de la postul de televiziune Antena Stars. Marți, 5 februarie, inainte de inceperea…

- Tavi Clonda este un tatic extrem de dedicat și o iubește enorm pe micuța Victoria. Tocmai pentru a-i arata dragostea lui, artistul i-a facut fetiței sale și a Gabrielei Cristea o surpriza de zile mari!

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea se afla pe ultima suta de metri cu sarcina. Vedeta și-a fotografiat burtica de gravida. Moderatoarea Gabriela Cristea și-a pozat burtica de gravida. Și ea s-a minunat de cat de mult i-a crescut burtica. "Papucii abia se mai zaresc ? Mult a fost, puțin a…

- Gabriela Cristea este o gravida destul de deschisa și dezinhibata. Daca unele vedete din show-biz-ul de la noi aleg sa ascunda o sarcina, frumoasa moderatoare de la „Te iubesc de nu te vezi” este tare mandra de burtica ei, pe care o arata ori de cate ori are ocazia. Cu puțin timp inainte de a intra…

- Este ultimul an in care Victoria, Tavi Clonda si Gabriela Cristea vor petrece Mos Nicolae in trei, asta pentru ca de anul viitor familia se va mari. Frumoasa prezentatoare este insarcinata in sase luni, iar in primavara va aduce pe lume tot o minunatie de fetita.

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a povestit ce reacție a avut fiica ei in momentul in care a fost scoasa la zapada. Deși are o agenda foarte incarcata, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea are grija sa petreaca tot timpul care ii ramane liber in compania fiicei ei și a lui Tavi Clonda,…

- Gabriela Cristea a facut o gluma la emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars, spunand cine ar putea sa o inlocuiasca la carma show-ului matrimonial. Cum este insarcinata cu cel de-al doilea copail, Gabriela Cristea va fi nevoita, la un moment dat, sa intre in concediu, astfel ca locul sau de…