FOTO. Primarii PNL din mai multe comune, la intalnirea PSD

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare nowcasting Cod portocaliu de averse pentru localitati din judetul Gorj potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 21:00, in localitatile Targu Jiu, Balesti, Runcu, Dragutesti, Scoarta, Danesti, Stanesti, Telesti,…

- Pe 26 mai e vorba de a fi european sau anti-european. E vorba de a fi pro-Europa sau anti-Europa. Pro Romania este pro-Europa, PSD inseamna anti-Europa, afirma comisarul european Corina Cretu, candidat pe lista Pro Romania pentru europarlamentare. Intr-un interviu pentru Ziare.com, Corina Cretu a…

- ALDE Gorj a bifat, la finele saptamanii trecute, alte patru localitați, in acțiunea partidului de infrumusetare si ecologizare a comunitatilor din județ. Liberal-democrații și-au propus sa faca o altfel de campanie, adica sa planteze flori in loc de a imparți pliante, așa ca au ”inflorit” orașele Motru…

- Dupa aparitia primarului liberal de la Bumbesti-Jiu, Constantin Bobaru, luni, in conferinta de presa a PSD Gorj, au aparut speculatii ca inca 6 primari PNL ar urma sa faca acelasi gest, in urmatoarea perioada. Pe surse, primarii Madalin Ungureanu, de la Balesti, Dumitru Modrea, de la Turcinesti, Aristica…

- Cosmin Popescu anunta ca prioritate la repartizarea sumelor de la județ, in acest an, vor avea edilii care au proiecte finanțate din bani europeni, fonduri guvernamentale și investiții de introducere a rețelor de gaze. Președintele Consiliului Județean spune ca va discuta și cu reprezentanții Finanțelor…

- Edilul orasului Bumbesti-Jiu crede ca trebuie purtate discutii la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere privind investitia de pe Defileul Jiului. Gorjul este ocolit de investitori de ani buni din cauza ca, nici pana in ziua de azi, nu a fost realizat podul de la Lainici. Soferilor…

- In acest moment au loc incendii de vegetație in Targu Jiu pe strada Ana Ipatescu și cartier Ursati. De asemenea pompierii incearca in acest moment sa stinga incendiile de vegetație uscata și in localitațile Turcinești, Bumbesti Jiu, Plopșoru, Scoarța și Slivilești. Articolul Noi incendii de vegetație…

- O casa din comuna Arcani a luat foc, mai multe echipaje de intervenție au fost prezente la fata locului. Din fericire nu s- au inregistrat victime.” Iarna iși arata pentru ultima data colții și avem nevoie de caldura pentru a o invinge. Din pacate, din cauza neglijenței, apar și situațiile de urgența…