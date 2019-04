FOTO: Primăria iar face un stadion frumos în Copou, pe Facebook In ultimii 10 ani, Primaria a prezentat de mai multe ori astfel de planuri - ba de extindere a actualului stadion, ba de construire a unui stadion nou, dar niciun astfel de proiect nu a depasit faza de declaratii ale oficialilor in apropierea unor sesiuni de alegeri. Municipalitatea a ales sa lanseze pe Facebook proiectul, alaturi de unele fotografii (randari) ce pot „fura" ochii. „Frumoase poze. Parca am mai vazut si altele in ultimii ani", a comenta (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

