Stiri pe aceeasi tema

- Prima trecere de pietoni tridimensionala de pe litoralul romanesc a fost infiintata la Medgidia, in cadrul unei campanii ce urmareste prevenirea producerii accidentelor rutiere, de catre Asociatia de Psihologie si Siguranta Rutiera PsihoTrafiQ si

- Asociația de Psihologie și Siguranța Rutiera PsihoTrafiQ și Primaria Medgidia au demarat o ampla campanie de responsabilizare prin care iși dorește sa combata accidentele rutiere mortale și au instalat, in municipiul Medgidia, prima trecere de pietoni tridimensionala de pe litoralul romanesc. Conferința…

- Peste 1.500 de elevi din clasele IV-VIII de la 6 școli din Medgidia au participat la cursuri de educație rutiera, acțiune de responsabilizare sociala organizata de Asociația de Psihologie și Siguranța Rutiera PsihoTrafiQ și Primaria Medgidia. In cadrul campaniei, elevii au putut invața regulile de baza…

- Peste 1.500 de elevi din clasele IV-VIII de la 6 școli din Medgidia au participat la cursuri de educație rutiera, acțiune de responsabilizare sociala organizata de Asociația de Psihologie și Siguranța Rutiera PsihoTrafiQ și Primaria Medgidia. In cadrul campaniei, elevii au putut invața regulile de baza…

- Peste 1.500 de elevi din clasele IV-VIII de la 6 școli din Medgidia vor participa la cursuri de educație rutiera, acțiune de responsabilizare sociala organizata incepand de luni, 27 mai 2019, de Asociația de Psihologie și Siguranța Rutiera PsihoTrafiQ și Primaria Medgidia. Cursurile de educație rutiera…

- Corriere della Sera și agențiile italiene de știri au transmis ca 108 persoane au fost preluate de nava de marfa Elhiblu 1 iar aceștia au deturnat nava cand a devenit clar ca intenționeaza sa le aduca inapoi in Libia. "Aceștia nu sunt migranți aflați in primejdie, sunt pirați, vor vedea Italia…

- Romania a exportat anul trecut cereale in suma de 1,018 miliarde euro in tarile Uniunii Europene, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Peste jumatate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) au avut ca destinatie Spania, Italia si Germania. Astfel, in Spania…