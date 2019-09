FOTO: Prima scoala mobila din Romania cutreiera strazile din Turda. Scopul principal: reducerea abandonului scolar in aceasta zona

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Româna de Rugby si Departamentul de Înalta Performanta al World Rugby anunta ca, începând din aceasta luna, echipa nationala de seniori a României va fi pregatita de catre englezul Andy Robinson.În vârsta de 54 de ani, Robinson este unul dintre…

- A fost lansat primul autobuz școlar din București. Dupa ce Timișoara și Cluj - Napoca au pus la dispoziție autobuze pentru transportul copiilor la școala și de la școala spre casa pentru a decongestiona traficul, un proiect similar a fost implementat și in București. La inaugurare a luat parte și…

- Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Elevii sunt comoara cea mai de preț pentru Romania de maine Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara. …

- Indiferent ca se intampla in daneza, in franceza, croata, engleza sau romana prima strigare a catalogului are același efect miraculos: emoție pura la reintalnirea cu prietenii, cu colegii, profesorii și cu toți cei care fac lucrurile sa mearga in școala. Va doresc tuturor sa va bucurați de aceste momente…

- Aproximativ 40 de persoane au participat vineri, 23 august, de la ora 18 la „Turul Aradului Comunist”, a 4-a ediție Arad Free Tours pe doua roți. La organizarea și conceperea turului de anul acesta, pe langa ghizii Arad Free Tours, au participat și cursanții de la Școala de Turism Alternativ. Turul…

- Este incredibila seninatatea cu care d-na Dancila a justificat taierea unui miliard de lei de la “Educație”, la rectificarea bugetara aprobata zilele trecute in Guvern! “Reducerea vine in primul rand din anularea programului <Merg la școala!>” -explica premierul unei țari in care abandonul…

- Elevii care nu lipsesc de la cursuri vor primi 10 lei pe zi. Cel putin asa propune PSD care cauta solutii pentru abandonul scolar, problema cu care Romania se confrunta in mod acut in ultimi ani si care a fost „carpita” cu diferite masuri neviabile.

- Guvernul Romaniei vrea sa le acorde elevilor cate 10 lei (43.5 lei moldovenești) pentru fiecare zi de școala cu prezența integrala. In anul școlar 2019 - 2020 vor primi vouchere elevii din ciclul primar, iar in anul școlar 2020 - 2021 vor primi și cei din ciclul gimnazial.