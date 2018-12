Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Simionescu și iubitul ei, Bogdan Clapescu, urmeaza sa devina parinți in doar cateva luni. Amorezii s-au cunoscut in urma cu puțin timp, dar sentimentele puternice i-au facut sa ia hotararea de a-și incepe o familie impreuna.

- Vestea ca fiica lui Adrian Minune urmeaza sa devina mamica s-a raspandit destul de repede in lumea showbiz-ului romanesc. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, prima reacție a lui Betty Salam, dupa ce s-a aflat ca Karmen Minune e insarcinata.(CITEȘTE ȘI: AM DESCOPERIT-O…

- Mirela de la "Insula Iubirii" si-a pus fanii pe ganduri dupa ce s-a fotografiat tinandu-si mainile pe abdomen si formand o inimioara, asemenea gesturilor pe care le fac femeile insarcinate. Dupa ce fanii au luat-o la intrebari, Mirela de la "Insula Iubirii" a avut o prima reactie.

- Flavia Mihasan a reactionat imediat si le-a oferit prietenilor virtuali un raspuns la toate intrebarile primite. "Flavia va fi o mama minunata! Draga mea, pentru orice dilema, imi știi telefonul... :-) Tata Marius, felicitari!!! :-)", a scris Horia Brenciu. "Mulțumesc, Horia. Da, voi…

- Dupa ce zilele trecute s-a spus ca ar fi insarcinata, Ruby a marturisit ca in viața ei au loc, intr-adevar, schimbari majore. Ruby a anunțat ca se va muta in sfarșit in casa ei, impreuna cu iubitul și bunica artistei. Ea a vorbit și despre un copil, dupa ce zilele trecute s-a spus ca este […] The post…

- In aceasta vara, Martina Hingis s-a casatorit cu medicul Harald Leemann. Jucatoarea de tenis din Elveția a facut marele anunț pe rețelele de socializare. Daca ar fi sa ne luam dupa imaginea postata, Martina ar avea o fetița. „Mulțumesc pentru toate urarile pe care mi le-ați transmis de ziua…

- Celebra jurnalista Mihaela Moise si-a serbat ziua de nastere! A fost un eveniment pe care Meme i l-a dedicat fetitei sale care urmeaza sa se nasca peste doua luni! Bruneta l-a intalnit pe tatal copilului sau intr-un moment critic al vietii sale.