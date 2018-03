Stiri pe aceeasi tema

- Zodiile care iși pot intalni marea dragoste in luna martie1. RacLuna martie ii va responsabiliza pe Raci, iar cei care nu sunt inca intr-o relație se vor ocupa mai mult de aspectele ce țin de viața lor personala.

- Dupa 10 luni de așteptare, Andreea și Sergiu Hanca au devenit in aceasta noapte fericiții parinți ai unui baiețel perfect sanatos, Zian. Fericitul eveniment a avut loc in aceasta noapte, Sergiu fiind prezent in permanența in salonul de la Maternitatea Regina Maria. "Totul a fost bine, sunt foarte fericit…

- Andreea Hanca a nascut un baietel perfect sanatos, iar Sergiu Hanca, fotbalistul care evolueaza la FC Dinamo Bucuresti, este extraordinar de fericit. Citeste si CE SALARIU are Andreea Mantea. Vedeta incaseaza o SUMA URIASA Sergiu Hanca, unul dintre cei mai promitatori fotbalisti, la…

- O poveste de viata incredibila. O femeie isi dorea foarte mult sa aiba copii, insa problemele de sanatate nu au lasat-o sa conceapa unul. Asa ca a decis sa infieze unul. Ingeborg McIntosh a mers la un orfelinat si s-a atasat de Jordan, care pe atunci era un nou-nascut tare simpatic. Insa totul nu a…

- Dinamo, in play-out 2108! Reacții la rușinea roș-albilor. Dupa 0-2 la Giurgiu, ”cainii” au ratat calificarea in play-off și vor juca alaturi de 7 echipe (FC Botoșani, FC Voluntari, ACS Poli, Concordia Chiajna, Sepsi, Gaz Metan, Juventus) in grupul celor ce lupta pentru salvare. ”N-a mers nimic! Nu pot…

- Adrian Mutu, ex-director general al lui Dinamo, a vorbit despre derby-ul fostei echipe cu FCSB, 2-2, și nu a ezitat sa-l critice pe antrenorul Vasile Miriuța pentru schimbarile tactice facute in finalul partidei, dar și pentru faptul ca a renunțat la Rivaldinho in iarna. Totodata, "Briliantul" i-a facut…

- „Ar putea fi surprinzator, pentru ca reclamele de la televizor vor sa ne convinga ca nu exista un prag, cand vine vorba de cati bani avem nevoie pentru a fi fericiti, dar acum putem stabili niste limite", explica psihologul Andrew T. Jebb din cadrul Purdue University, citat de Gandul.ro. Jebb…

- „Ar putea fi surprinzator, pentru ca reclamele de la televizor vor sa ne convinga ca nu exista un prag, cand vine vorba de cati bani avem nevoie pentru a fi fericiti, dar acum putem stabili niste limite”, explica psihologul Andrew T. Jebb din cadrul Purdue University, citat de Gandul.ro. Jebb si echipa…

- Exista un nivel optim al venitului care poate face o persoana fericita, iar suma respectiva variaza la nivel mondial, conform concluziei unui studiu publicat saptamana aceasta de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Purdue din Statele Unite. ''Poate fi surprinzator deoarece ceea ce vedem…

- Pentru prima data in istoria examenului de Bacalaureat, examenul maturitații debuteaza in luna februarie. Evaluarea competentelor va incepe astazi, 12 februarie, cu proba orala la limba romana si va continua si marti, 13 februarie.

- Pentru prima data in istoria examenului de Bacalaureat, examenul maturitații debuteaza in luna februarie. Evaluarea competentelor va incepe astazi, 12 februarie, cu proba orala la limba romana si va continua si marti, 13 februarie.

- Un studiu efectuat pe mii de persoane din Olanda, Canada, SUA și Danemarca, cercetatorii au ajuns la concluzia ca ar trebui sa cheltuim bani pe servicii care ne ajuta sa economisim timp. Potrivit realizatorilor studiului, persoanele care cheltuie bani pe produse sau sercivii prin care pot scuti timp…

- Dupa ce sezonul trecut a fost unul din oamenii de baza ai formatiei din Stefan cel Mare, Sergiu Hanca nu a impresionat in a doua parte a acestui an, prestatiile sale fiind mult sub asteptari.

- Sunt datorii istorice uriașe, dar trecem iarna cu bine. Cel puțin din punct de vedere al caldurii și al apei calde. Asta spune primarul Nicolae Robu, care admite ca municipalitatea are inca de achitat destule restanțe. Dar o va scoate la capat.

- Sergiu Hanca a fost prezent astazi la casele de bilete ale stadionului Ștefan cel Mare unde a vandut tichete pentru partida cu FCSB de pe 18 februarie. Mijlocașul in varsta de 25 de ani a vorbit despre faptul ca a fost huiduit de propriii suporteri la ultima partida din campionat cu CSU Craiova, scor…

- Bucurie mare in familia unuia dintre cei mai iubiti jucatori ai lui Dinamo. Sergiu Hanca si sotia lui, Andreea, vor deveni in cateva zile parinti, iar cei doi au inceput sa pregateasca deja totul pentru crestinarea micutului lor.

- Banii nu aduc fericirea decat daca sunt folositi la comun in cuplu. Potrivit unui studiu realizat de o banca comerciala, peste trei sferturi dintre romani isi gestioneaza finantele in comun. Raportul dintre fericirea in cuplu și conturile comune este peste media europeana in Statele…

- Tocmai cand era pe cale sa ma lase cu gura cascata de minunile dumnezeiesti pe care nu m-as fi mirat sa le faca si ea, Elena Udrea cred ca si-a facut cruce cu stanga. Asteptam Institutul Fericirii, pe care urma sa-l lanseze pe piata, cu gura cascata. Si asteptam sa o vad cum isi ia […] Udrea, repetenta…

- Joi, 8 februarie 2018 Semifinala Eurovision din Salina Turda, o premiera absoluta in istoria concursului, la 90 de metri sub pamant Elena Gheorghe si Ad Libidum Voices sustin recitalurile semifinalei

- Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu. De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai fericita relatie…

- Fericirea este un proces de invatare, spune psihologul Ionut Ghiugan. Aceasta este un cumul al deprinderilor invatate in copilarie si al cumul al activitatilor zilnice, privind modul in care fiecare individ se raporteaza la ce viata.

- Nu cred in miracole. Nu cred in cuvintele celebre "ia-ți patul și umbla". Sunt foarte sigur ca toate minunile de care e plina "literatura de specialitate" au explicații foarte simple. Nu cred in vraci sau vindecatori (absolut nicio legatura cu numele sub care sunt cunoscut in ...

- In 2016 o nunta ca-n povesti avea loc la Mioveni. Andrei Nila se casatorea cu fiica primarului din Mioveni, Madalina. Nunta a fost una ca-n povesti, iar cei doi tineri pareau sa fie mai mult decat fericiti. Numai ca fericirea celor doi nu a duart prea mult timp, asa ca s-a ajuns in punctul in care…

- Fericirea este o destinatie la care multa lume aspira. Daca te-ai intrebat vreodata care este secretul longevitatii cuplurilor de varstnici, afla ca acestia din urma stiu sa valorifice anumite secrete.

- Dalai Lama afirma ca „scopul vieții este sa fii fericit”. Dar ce este fericirea? E determinata mai mult de starea noastra de spirit decat de evenimente exterioare noua? „Fericirea poate fi constatata doar retroactiv. ”(...) e o stare pe care presupunem ca am avut-o, in situații in care am reușit sa…

- Anul 2018 se anunta a fi unul promitator din toate punctele de vedere pentru una dintre zodii. Aceasta nu numai ca este favorizata prin noroc, dar se si straduieste sa obtina cat mai mult profit.

- Directorul sportiv al FC Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat, miercuri, ca gruparea din Soseaua Stefan cel Mare nu este interesat de serviciile lui Dan Nistor, actualmente la CFR Cluj. "Dan Nistor nu ne intereseaza, aceasta este pozitia oficiala a clubului", a declarat Danciulescu, la Digisport,…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Sergiu Hanca, a declarat, miercuri, la sediul INMS din Capitala, ca este ciudat sa vada cum alte formatii se lupa la titlu, in timp ce gruparea sa este pe locul 7, dar a precizat ca asta e realitatea si trebuie sa o accepte. "Din punct de vedere matematic, calificarea…

- Mijlocasul dinamovist Sergiu Hanca a declarat miercuri, la INMS, ca este sigur ca echipa sa se va numara printre cele sase calificate in play-off-ul Ligii I, spunand ca este mai usor ca anul trecut, pentru ca nu mai depinde de rezultatele altor formatii."Am avut o vacanta meritata si acum…

- Dupa ce a divorțat de vocalistul trupei Coldplay, Chris Martin, cu care a ramas in relații foarte bune, actrița Gwyneth Paltrow pare ca se pregatește sa imbrace, din nou, rochia de mireasa. Actrița a primit inelul de logodna din partea producatorului Brad Falchuck.

- Lotul echipei FC Dinamo s-a reunit luni dimineata la complexul sportiv din Saftica, unde au fost prezenti 30 de jucatori, singurii intarziati fiind Penedo si Mahlangu.Jucatorii dinamovisti prezenti luni dimineata in cantonamentul de la Saftica: Laurentiu Branescu, Vlad Mutiu, Mihai Esanu (portari),…

- Daca nu ti-ai propus înca o serie de obiective pe anul acesta, ar fi bine sa începi cu cel mai important: fericirea. Desi este poate cel mai greu de obtinut, acest lucru te va ajuta sa duci la bun sfârsit toate celelalte dorinte.

- Dupa ce a devenit anul acesta autorul unei carti cu fericirea in titlu (“Fericirea e un ac de siguranta”, Curtea Veche Publishing), Razvan Exarhu s-a reintors la prima dragoste – radioul. Se trezește dis-de-dimineața pentru matinalul de la Rock FM, unde invita oameni care sunt dispuși sa rada și de…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, în sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. „Comitetul Executiv National de mâine, daca ar fi reprezentativ…

- Inainte de sedinta Comitetului Executiv de luni, unde se va transa soarta premierului Mihai Tudose, eurodeputatul PSD Catalin Ivan face un scurt bilant al modului in care Liviu Dragnea a condus partidul in 2017. Ivan crede ca CEX-ul ar trebui sa-i ceara demisia lui Dragnea din fruntea partidului pentru…

- Rafati este proprietarul SunLife Organics, un lant de magazine care comercializeaza sucuri naturale si care s-a extins din Malibu in alte 6 locatii din Los Angeles. Lantul are clienti fideli precum David Duchovny sau Anthony Kiedis de la Red Hot Chilli Peppers si a devenit cunoscut datorita cozilor…

- VARSATOR: Anul 2018 va fi un an agitat pentru acești nativi, insa nu le va displacea acest lucru. Vor avea multe surprize placute pe plan profesional, insa nici planul sentimental nu se va lasa mai prejos. Totuși, pentru a se bucura de aceste reușite, varsatorii trebuie sa depuna și…

- Asociația Americana de Psihologie a publicat rezulatatul unui studiu efectuat in acest sens, in care au fost testate emoțiile traite de peste 1.500 de subiecți cu dituații materiale variate. Omul se intreaba, dintotdeauna, ce este fericirea și ce anume il poate face fericit. Fiecare iși gasește fericirea…

- Separatistii catalani dispun de o majoritate absoluta de 70 de mandate dupa numararea a 52% din voturile exprimate in alegerile regionale de joi, relateaza Le Figaro. Presedintele separatist catalan destituit Carles Puidgemont spune ca ”Republica catalana” a invins in alegerile regionale din Catalonia,…

- Potrivit acestei anchete, ele ar obtine intre 67 si 71 de mandate in Parlamentul regional, care are 135 de mandate. Pragul majoritatii absolute este de 68 de mandate. Niciun rezultat oficial nu a fost facut public pentru moment. Primele rezultate oficiale sunt asteptate catre ora 21.00 GMT (23.00, ora…

- Contrar proverbului potrivit caruia banii nu aduc fericirea, oamenii înstariti au parte de experiente pozitive de pe urma statutului lor, în special atunci când îsi concentreaza atentia asupra propriei persoane, ceea ce îi face însa mai predispusi catre narcisism…

- Reducerea birocratiei este o prioritate absoluta, a afirmat luni, la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu, precizand ca, de multe ori, a fost ingrozita de ce a vazut in Romania din acest punct de vedere. "Cred ca in privinta procedurilor Romania isi complica singura existenta.…

- O mama este fericita atunci cand interacționeaza cu copilul, are libertate de alegere si o relație calda și afectiva cu copilul. In plus, nu este autocritica in mod exagerat in ceea ce privește modul in care isi creste copilul.

- Asociatia Pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) atrage atentia asupra proiectului de modificare a Codului de procedura penala si apreciaza ca „interdictia absoluta de a comunica informatii, propusa sub pretextul prezumtiei de nevinovatie, poate afecta atat activitatea…

- Parlamentul European a esuat miercuri, la limita, in a interzice utilizarea unor aditivi chimici pe baza de fosfati, considerati esentiali in tratarea carnii pentru kebab si shaorma, informeaza AFP. Opozantii aditivilor aveau nevoie de o majoritate absoluta de 376 de voturi dintre cele 751…