- Cerbul, aflat probabil in cautare de hrana, a ajuns intr-o gospodarie din judetul Suceava. Initial, cei doi alearga si lasa impresia ca se joaca, pentru ca, in cele din urma, oaspetele nepoftit si gazda sa se indeparteze. Reprezentantii unei organizatii care militeaza pentru protectia mediului sustin…

- HOROSCOPUL din 23 martie 2018 recomanda stapanire de sine și atenție la detalii. Sfarșit de saptamana neașteptat pentru mulți nativi. O zodie va avea parte de o mare dezamagire. Afla și tu ce ți-au rezervat astrele pentru ziua de vineri, 23 martie 2018.

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație pentru ziua de sambata, 17 martie 2018, cu ocaiza organizarii unei manifestari publice sportive sub egida “Crosul Treptelor – The Beard Run 3”. Astfel, in data de 17 martie, intre orele 10.00 – 19.00, va fi inchisa…

- SALARIILE PERSONALULUI MEDICAL (de la 1 Martie) Unitați clinice: Medic primar – 12.500 de lei Medic specialist – 9.900 de lei Medic rezident anul VI-VII – 7.900 de lei Medic rezident anul IV-V – 7.300 de lei Medic rezident anul III – 6.700 de lei Medic rezident anul II – 6.100 lei Medic rezident anul…

- Daca pielea se regenereaza la fiecare cateva saptamani, cum este posibil ca tatuajele sa se mentina ani in sir? Desigur, se stie ca cerneala utilizata de artistii tatuatori este inserata in stratul imediat inferior epidermei care se reinnoieste, dar chiar si acele celulele epiteliale sufera schimbari…

- Jennifer Lawrence continua sa demonstreze ca este o actrita fara inhibitii. Desi nu a castigat nimic, vedeta de 27 de ani a reusit sa fie din nou in lumina reflectoarelor la gala premiilor Oscar din acest an. Actrita a fost surprinsa cum trece peste scaune cu un pahar de vin in mana si isi cauta locul…

- Rita Moreno a fost una dintre cele mai apreciate apariții la gala premiilor Oscar 2018. Actrița în vârsta de 86 de ani a avut și o ținuta spectaculoasa, însa deja cunoscuta.

- Emilia Ghinescu și-a adus aminte ca fostul ei ginere i-a marturist ca ar vrea sa se sinucida și i-a spus ca nu iși va mai vedea fiica, nici vie, nici moarta. Femeia nu poate ințelege de ce Cristian Cioaca a luat așa o pedeapsa de mica. Cum arata si ce face prima nevasta a lui Cristian Cioaca…

- Defilarea pe covorul rosu este prima mare proba prin care trec vedetele in seara Premiilor Oscar, chiar inainte de a intra in sala. Ochii intregii lumi si mai ales ai criticilor de moda au fost atintiti pe intrarea in teatrul Dolby de pe bulevardul Hollywood.

- Rita Moreno a facut istorie la Gala Premiilor Oscar din 1962, atunci cand a castigat trofeul pentru "cea mai buna actrita in rol secundar", fiind prima actrita hispanica care a castigat acest premiu. 56 de ani mai tarziu, Rita a imbracat rochia pe care a purtat-o atunci din nou si a facut furori pe…

- Salma Hayek a avut cea mai scumpa aparitie de pe covorul rosu la editia din acest an a premiilor Oscar. Actrita a stralucit intr-o rochie din paiete roz de la Gucci, insa bijuteriile au fost principalul punct de atractie al tinutei. Salma a purtat un colier urias cu diamante, care a fost fixat pe rochie…

- Oana Lis pare sa se bucure din plin de viața de diva a Bucureștiului, scrie spynews.ro. Și, zilele trecute, pe un frig de crapau pietrele, Oana Lis și o prietena de-ale sale a mers la braserie. Imbracata lejer, semn ca nu era prea deranjata de gradele multe cu minus de afara, a intrat intr-un local…

- Tanara actrița și soțul sau, Cosmin Curticapean, se rasfața pe plajele insorite din Dubai, fugind de vremea rea și capricioasa din Capitala! Laura Cosoi traiește magia maternitații! Actrița mai are puțin și intra in ultimul trimestru de sarcina, fiind deja insarcinata in luna a șasea. Emoționata și…

- Primaria Capitalei va amplasa un bust al luptatoarei anticomuniste Elisabeta Rizea, supranumita „Eroina de la Nucsoara”, in Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6, potrivit unui proiect de hotarare propus de consilierii generali PNL si ...

- Se pregatește Maria Constantin de nunta? Prezenta la Targul Mireselor, artista a dat chiar ea raspunsul. Imbracata intr-o superba rochie de mireasa, Maria Constantin parea sa radieze, iar frumoasa blonda nu a fost deloc reținuta in ceea ce privește apropouri la o posibila relație.

- In 2006, cand ”Capitanul” și-a pierdut ”busola” a fugit și el. Familia l-a dat disparut, apoi l-a crezut mort. Vaduva lui Miguel Guzman, stapanul mort, l-a gasit intr-o zi la locul de veci al barbatului ei. Mai murdar, mai slab, dar cu același licar in ochi.

- Dupa mai multe tentative de a-și intemeia o familie și de a face mulți copii, Ștefan Stan se pregatește in sfarșit de insuratoare. Artistul marturisește ca și-ar dori ca acest eveniment sa se intample cat mai repede, insa nu vrea sa grabeasca lucrurile. Inca de la finele anului trecut, Ștefan Stan iși…

- Laura Cosoi trece, in aceasta perioada, prin cea mai frumoasa perioada a vieții ei. Cu toate acestea, uneori, frumoasa graviduța reușește sa aiba... suparari cat se poate de serioase, motiv pentru a face gesturi care sunt jenante pentru statutul ei de vedeta.

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…

- Unul dintre cele 3 aparate radiologice ale Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț a cedat și a fost deja scos din funcțiune. In prezent, pacienții din spital au la dispoziție tot 3 aparate radiologice pentru investigații, aici intrand și cel din pavilionul interne. Cum bolnavii se prezinta in numar…

- Viața este imprevizibila și plina de rascruci. Unele de-a dreptul incantatoare, altele nici sa n-auzi de ele. Celor din urma nu le vom da importanța de aceasta data și ne vom referi la evenimentele placute. Sa ne referim de exemplu, la casatorie. Pregatirile chiar daca sunt anevoioase, le faci cu inima…

- Iris a lansat videoclipul muzical „Poveste fara sfarsit”, alaturi de MediaPro Music, aceasta piesa reprezentand cel de-al doilea material compus si produs in noua formula a trupei.„Ne era dor sa spunem povesti frumoase. Eu si Relu lucram de ceva timp la linia piesei, iar intr-o zi am prezentat-o…

- Ședința extraordinara a deliberativului județean care a avut loc miercuri, 7 februarie, a fost una aparte. In primul rand toate cele șapte proiecte de hotarare au fost aprobate cu unanimitate de voturi cei 31 de consilieri PNL și PSD prezenți formand o voce unica. A fost o așa unitate ca putem afirma…

- Margherita de la Clejani este cunoscuta pentru faptul ca a ajuns la o silueta de invidiat, dar si pentru schimbarile drastice la care a apelat in timp. Cu toate acestea, vedeta a postat o fotografie de cand era micuta, iar diferentele sunt majore.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, miercuri, in cadrul discursului despre Starea Uniunii, ca unul dintre pilonii care vor sta la baza reformei din domeniul imigratiei vizeaza incetarea programului loteria vizelor.

- Lady Gaga, una dintre cele mai apreciate artiste pe plan mondial, atat din punct de vedere muzical cat și vestimentar, a fost imbracata de o albaiulianca. In seara dinaintea premiilor Grammy, Gaga a purtat o creație Concepto realizata de tanara designer din Alba Iulia, Diana Ilea. „Sunt mandra ca Lady…

- Sfarșit tragic pentru un cetațean moldovean in varsta de 28 de ani, stabilit de mai mult timp in comuna Cisterna di Latina, Provincia Latina. Potrivit presei locale, moldoveanul a mers sambata seara acasa la niște conaționali pentru a lua cina. Dupa ce a stat la masa, tanarul a ieșit afara sa dea un…

- “Razboi”, “naziști”, “rasism, “antisemitism”, “Holocaust”. Adolf Hitler, omul care a dat naștere unui genocid de suferința. Frica și tortura, atat in orașele germane, cat și in toata Europa ocupata. Peste șase milioane de oameni omorați in cele mai cumplite chinuri. Și-a dorit puterea suprema in toata…

- Peste doar sapte luni, fata cea mare a lui Florin Salam va spune DA, in fata altarului, alaturi de iubitul ei, Catalin Visanescu. De curand, a fost facuta publica o poza de colectie cu cei doi imbracati ca in ziua nuntii.

- Laura Cosoi traieste cea mai frumoasa perioada din viata sa de cand a aflat ca va fi mama. Actrita s-a bucurat de o vacanta superba alaturi de sotul sau, ultima, probabil, in doi, si vor sa treaca timpul mai repede pentru ca micuta sa vina pe lume.

- "Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Fiind intrebat daca de abia acum incepe…

- Corpul neinsufletit al unui barbat a fost gasit pe marginea drumului, in aceasta dimineata, apropierea satului Chipirceni, raionul Orhei. Politistii au observat ca victima a suferit mai multe contuzii, iar concluzia preliminara este ca a fost lovita de o masina.

- Un tanar in varsta de 19 ani, student in primul an la Facultatea de Informatica din cadrul Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, a fost gasit spanzurat in curtea casei in care locuia alaturi de familie in zona Podu de Fier. Prof.univ.dr Diana Cimpoiesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, a declarat…

- Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbește deschis atat despre lucrurile frumoase din viața lui, cat și despre cele dureroase.

- Indragita actrita si prezentatoare TV Alina Puscas imbraca din nou rochia de mireasa si face o nunta cu mare fast, de data aceasta in cadrul celui mai asteptat serial, ”Fructul Oprit”, care are marea premiera, luni, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Serena Williams, pe coperta revistei Brides Magazine. Sportiva nu participa la Australian Open. Competiția de tenis din acest an are loc intre 15 și 28 ianuarie, iar Simona Halep este cap de serie numarul 1. Ediția din 2018 de la Melbourne n-o va avea in prim-plan pe sportiva din SUA, așa cum eram obișnuiți.…

- Gherila Armatei de Eliberare Nationala din Columbia (ELN), care respecta de la 1 octombrie 2017 un armistitiu convenit cu guvernul de la Bogota, a anuntat ca ea considera ca incetarea focului ia sfarsit la miezul noptii de marti spre miercuri, declarandu-se totodata dispusa sa discute in continuare,…

- In perioada 05-07 ianuarie 2018, aproximativ 220 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Timis, vor asigura masurile de ordine si siguranta publica la un numar de 10 manifestari religioase, cultural artistice, sportive si de protest ce se vor desfasura pe raza judetului Timis. Pentru…

- Asta s-ar parea ca gandesc pinguinii din secvența video de mai sus. Mișcarea lor precipitata ne amintește mult ceea ce putem vedea la poarta unei intreprinderi (a unui oficiu) in finalul unei saptamani (a unui an) de munca

- Polițiștii Inspectoratului de Politie Județean Teleorman vor actiona in aceasta perioada pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica si cresterea gradului de siguranta a cetateanului pe intreg teritoriul judetului pentru perioada urmatoare. Polițiștii din cadrul Serviciului…

- Dupa o indelungata așteptare, iata ca visul indragitei Laura Cosoi s-a indeplinit: actrița va deveni mama pentru prima data anul viitor, in 2018. Laura Cosoi, in varsta de 35 de ani, este insarcinata in 12 saptamani, conform spynews.ro, și se pare ca va da naștere unei fetițe. In urma cu doar cateva…

- Eva Longoria nu isi mai incape in fire de bucurie de cand a aflat ca va deveni mamica pentru prima data, la varsta de 42 de ani ai sai. Recent, aceasta a fost surprinsa in timp ce mergea la o sesiune de shopping, purtand o rochie neagra care ii scotea in evidenta burtica de graviduta.

- Sfarșit cumplit pentru o batrana in varsta de 83 de ani din satul Talvești, comuna Draguțești. Maria Chera a ars de vie in urma unui incendiu violent care i-a cuprins marți seara casa. Batrana locuia singura....