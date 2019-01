Stiri pe aceeasi tema

- Focoasa Anuryh a ramas una dintre cele mai apreciate ispite și nu e de mirare, caci formele ei fara cusur ar satisface și gusturile celui mai pretențios barbat. Deși toți o vor, numai unul o are, caci Anuryh are un iubit care o apreciaza foarte tare și care o iubește extrem de mult.

- Vești bune pentru fanii „Insula iubrii”! O fosta concurenta a pașit in noul an cu o veste de toate zilele. Alina, care a participat in al doilea sezon al emisiunii, va deveni mama pentru prima oara. Asta, dupa ce s-a luptat cu probleme de sanatate care o impiedicau sa ramana insarcinata.

- DupE ce a pornit un scandal de toate zilele, Mirela pare sE regrete deciziile care au dus la aceastE intorsEturE. Fosta concurentE ~Insula iubirii le-a cerut scuze, in mod public, celor pe care e posibil sE-i fi supErat cu afirma:iile ei.

- Ce se intamplE acum cu Eugenia, ispita care le-a fost preferatE lui Gabi "i REzvan pe ~Insula iubirii? Bruneta mai pEstreazE legEtura cu unele fete ispite "i a lEsat de in:eles cE este foarte fericitE intr-o rela:ie.

- DupE participarea la ~Insula iubirii, Gabi "i Andreea "i-au mai dat o "ansE, care insE nu a dus nicEieri. Cei doi tot despEr:i:i sunt acum, iar mul:i se intreabE ce s-a intamplat cu Gabi "i Eugenia, ispita de care se ata"ase pe insulE.

- CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018. Raul a fost barbatul in care Hannelore și-a cautat atenția și pe care a incercat sa-l foloseasca pentru a se reconfirma ca femeie atragatoare. Așa cum a mai spus și cu alte ocazii, „Insula iubirii" nu ramane doar in Thailanda. Raul a marturist ca a fost cautat…

- Cu siguranța, mulți dintre voi va aduceți aminte de celebrele scene fierbinți de la Insula iubirii, dintre Tomița și Deea, scrie viva.ro. Dupa ce a renunțat la rolul de ispita masculina, acesta și-a gasit alte preocupari. Barbatul vrea sa duca o viața buna, iar pentru asta muncește și și-a deschis…