- Parti din fosta statie spatiala dezafectata Tiangong-1 vor cadea pe Pamant in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Agentia Spatiala Europeana (ESA), citata de DPA. Calendarul pentru intrarea probabila in atmosfera a unor bucati din statia spatiala chineza este perioada 30 martie -…

- UPDATE ora 11:00 – Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar. Bombonica Prodana nu este prezenta…

- Nenumaratelor ”coincidențe” vestimentare suprapuse cu asemanarea lor naturala, caci nu puține sunt parerile ca Andreea Marin și Lavina Parva seamana ca doua picaturi de apa, li se mai adauga una. Fosta și actuala doamna Banica s-au pregatit amandoua de primavara, dupa același tipar, dupa cum lezne se…

- Fostul senator Nicolae Dide, revoluționar cu patalama, a caștigat una din multiplele batalii pe care le ducea cu fosta lui soție! De mai bine de 11 ani, de la divorț, se aveau ca șoarecele cu pisica și s-au confruntat de multe ori in casa in care inca locuiau. Scandalurile s-au mutat apoi la poliție…

- Fosta jucatoare de tenis Ana Ivanovici si fotbalistul Bastian Schweinsteiger au devenit parinti, fosta sportiva dand nastere unui baietel, noaptea trecuta, la Chicago, relateaza presa din Serbia, potrivit news.ro.Potrivit Blic, cei doi parinti au decis sa isi numeasca fiul Luka. Schweinsteiger,…

- Luana Ibaka, fosta soție a lui Cabral, pare sa fie o femeie extrem de ocupata. Si, in puținul timp liber, abia apuca sa mai manance. Și, normal, nu o face singurica, pentru ca, așa cum e și normal, mancatul este și un act social... Mai exact, reporterii Spynews.ro au surprins-o pe Luana Ibacka, cu un…

- Ce mult a slabit Narcisa Guța. Fosta iubita a lui Nicolae Guța a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare total schimbata, mai ales ca in ultima perioada și-a facut mai multe intervenții estetice. Narcisa Guta este foarte mandra de felul in care arata acum, mai ales ca a slabit vizibil,…

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai iubite vedete din showbiz-ul romanesc. Fosta moderatoare de televiziune are mii de fani pe rețelele de socializare și nu rateaza nicio ocazie de a impartași cu aceștia momentele frumoase din viața sa de familie.

- Reacția lui Rex Tillerson, dupa ce a fost concediat de Donald Trump. La cateva ore dupa ce a fost concediat de Donald Trump, Rex Tillerson a declarat ca iși va incheia mandatul pe 31 martie și ca dupa aceea se va intoarce la viața privata. Tillerson a declarat in conferința de presa ca daca Rusia o…

- Un simplu stand, prea mic pentru activitațile planuite, fotografii prost facute cu locuri faimoase, un guvant greșit in limba germana și imagini cu texte in limba romana, asta au gasit jurnaliștii de la Romania Insider la targul de turism de saptamana trecuta din Berlin.

- Actrita Heather Locklear este vizata de patru capete de acuzare pentru agresiune asupra politistilor de la biroul serifului, dar a reusit sa evite o acuzatie de violenta domestica, relateaza marti Press Association. Fosta vedeta din serialul "Dynasty", acum in varsta de 56 de ani, urmeaza…

- Partida interesanta la Petrești, unde antrenorul Ștefan Fogoroși a poposit in calitate de adversar al Sportului, echipa pe care a pregatit-o in 2017. Iar derby-ul rundei a insemnat un joc incarcat de suspans, cu rasturnari de situații, in care fiecare echipa a avut perioada sa de inițiativa. Duelul …

- Paula Ungureanu, cea mai buna jucatoare a lunii februarie: ”Inseamna ca ce am facut a fost bine!” Paula Ungureanu, portarul echipei CSM Bucuresti, a fost desemnata cea mai buna jucatoare a lunii februarie de catre Federatia Europeana de Handbal (EHF), in urma votului unei comisii internationale de jurnalisti,…

- Gary Oldman a fost acuzat de violența domestica de fosta sa soție, la scurt timp dupa ce a caștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din Darkest Hour . Unul dintre fiii lui Oldman a publicat o scrisoare deschisa in care il apara pe tatal sau, scrie BBC News. Fosta soție a actorului,…

- Gianina Corondan viziteaza fabrici și uzine pentru noul ei proiect online și, uneori, muncește cot la cot cu angajații de acolo. Așa a descoperit meserii care-i plac și și-a dat seama ce ar fi putut deveni, daca nu o apuca pe drumul televiziunii… Gianina Corondan are la activ multe proiecte TV de succes.…

- Ziua Internationala a Femeii, marcata pe 8 martie, a fost la începuturi o expresie a dorintei femeilor muncitoare de dobândire a unor drepturi, însa de-a lungul timpului s-a transformat într-un prilej de sarbatorire a feminitatii

- In curand, cladirea in care au funcționat, pana in 2011, Judecatoria și Parchetul de pe langa Judecatoria Murgeni va deveni sediul Primariei și Consiliului Local. Dupa ani de așteptare, pe 22 februarie, guvernul a adoptat Hotararea nr. 58/2018, privind modificarea datelor de identificare a unui imobil…

- Mesaje de 1 Martie. Primavara „bate” la ușa, iar acesta este momentul potrivit pentru a transmite MESAJE DE 1 MARTIE celor dragi. Daca nu le poți oferi un marțișor, poți sa le faci cadou o FELICITARE DE 1 MARTIE. Astfel ai ocazia sa fii „vestitorul” primaverii și cu o URARE. O primavara frumoasa in…

- Jurații Sony World Photography Awards 2018 au selectat lucrarile înscrise de 3 fotografi români în top 50 la nivel mondial, în competiția Open. Sony World Photography Awards, organizata de World Photography Organisation, este cea mai diversificata competiție de fotografie…

- Actrita americana Heather Locklear, una dintre vedetele serialului de televiziune "Melrose Place", a fost arestata in urma unor acuzatii de violenta domestica, dar si din cauza unei agresiuni...

- irca un sfert dintre utilizatorii de Internet (21%) si-au spionat fostul partener printr-un un cont online la care inca aveau acces, acest lucru fiind cauzat si de faptul ca 70% dintre cupluri isi dezvaluie parolele reciproc, reiese dintr-o cercetare globala realizata de Kaspersky Lab si Toluna in 18…

- Predoiu: "'Felicitari, domnule Toader, se putea si altfel, dar nu stii cum" Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, atrage atentia, intr-un mesaj pe contul sau de Facebook, ca raportul prezentat de Tudorel Toader este "usor demontabil in multe puncte", iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef…

- Serviciul de spionaj din fosta Cehoslovacie ar fi incercat in anii '80 sa-l racoleze pe actualul lider al laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, relateaza cotidianul The Times, citat marti de agentia EFE. Conform acestei publicatii, care isi sprijina relatarea pe declaratii ale unor fosti membri…

- Monica Gabor a publicat o filmare cu fiul lui Mr. Pink, iar fanii au observat imediat detaliul. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu pare a fi insarcinata, rochia mulata scoțandu-i in evidența burtica de gravida. Deși nu a confirmat acest lucru, internauții au felicitat-o imediat. Monica Gabor traiește…

- Sotul fostei jucatoare de tenis Arantxei Sanchez Vicario, Josep Santacana, a intentat divortul si a cerut custodia celor doi copii. El a plecat din casa de la Miami, luand toate bunurile fostei sportive, inclusiv trofeele castigate de-a lungul carierei.Josep Santacana a cerut custodia totala…

- Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, scrie Hotnews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Fiind obișnuiți cu look-ul ”pompat” din prezent al starletei, ne e greu s-o recunoaștem in fotografii mai vechi, de pe vremea cand nu exista reality-show-ul ”Keep up with the Kardashians”. Așa arata Kim la 17 ani Zilele trecute, Kris Jenner, mama fetelor Kardashian-Jenner, a postat cateva cadre din…

- Conferinta-maraton a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a scos-o din minti pe Elena Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni a avut o reactie furibunda pe Facebook, chiar in timpul conferintei de presa de la DNA. Fostul ministru a precizat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit…

- ProTV pregatește sa readuca pe micile ecrane una dintre vedetele anilor 2000. Fosta prezentatoare Mihaela Tatu, care a fost unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune, se intoarce la postul de pe Pache Protopopescu.

- Madalin Ionescu și Mihaela au divorțat in 2011, dupa 14 ani de casnicie. Madalin a ramas cu cei doi copii și și-a refacut viața alaturi de Cristina Șișcanu. Mihaela, fosta lui soție, a preferat sa stea cat mai departe de lumina reflectoarelor. Ea este PR-ul unui club din București și arata in continuare…

- Judecatoarea Curții de Apel Chișinau Domnica Manole, demisa din funcție de catre CSM, va depune o plingere impotriva Republicii Moldova la CEDO, comunica Noi.md. Domnica Manole va cere achitarea unui prejudiciu moral de cel puțin 100 de mii de euro, a anunțat ea in cadrul unei emisiuni la TV8. Fosta…

- Anamaria Prodan a sarit in apararea lui Gigi Becali. Impresara a fost foarte categorica in declarațiile pe care le-a facut. Anamaria Prodan, care este casatorita cu antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf , a fost extrem de categorica intr-un mesaj pe care l-a facut public pe contul sau de pe o rețea…

- La 54 de ani, Mihaela Tatu arata incredibil. Fosta prezentatoare are grija sa manance numai dupa o dieta care i se potriveste. Aceasta isi incepe ziua cu doua ore de sport, iar apoi merge la masaj. "Eu imi doresc sa traiesc, oricat as trai, sa fiu sanatoasa. De la ora 7, pana la 9 dimineata…

- Simona Halep se recupereaza dupa un turneu epuizant in Australia. Astazi, numarul 2 WTA, a postat o fotografie in care se bucura de o cafea personalizata. Simona Halep a renunțat la turneul de la Sankt Petersburg pentru a se reface dupa Australian Open. Numarul 2 WTA a incarcat astazi o fotografie…

- Miki, fosta solista a trupei K-Pital, a renuntat la imaginea nonconformista, insa desi are 44 de ani se mentine intr-o forma de invidiat. Artista a fost dusa de sot intr-o vacanta exotica, insa s-a intors bolnava.

- Fosta jucatoare Narcisa Lecusanu (41 de ani), care si-a anuntat candidatura la presedintia Federatiei Romane de Handbal, a declarat, marti, ca reprezentantii cluburilor i-au spus ca este nevoie de o schimbare la conducerea FRH.

- Fotbalistul echipei Reading, Adrian Popa, legitimat la gruparea engleza din ianuarie 2017, va evolua pana la finalul sezonului la echipa Al Taawon, anuntat clubul saudit pe Twitter, anunța News.ro.Al Taawon ocupa locul 8 in campionatul Arabiei Saudite, cu 21 de puncte in 17 etape. Echipa…

- Fosta atleta Constantina Dita, campioana olimpica la maraton in 2008 la Beijing, a felicitat-o pe Simona pentru performanta sa, prin intermediul retelei de socializare Facebook. ''Felicitari, Simona! Chiar daca nu ai castigat azi, o sa vina si ziua ta sa castigi un GS (Grand Slam)…

- Starul muzicii latino Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal, pe care o acuza de neplata unor drepturi de autor privind distribuirea online a muzicii sale, transmite AFP.

- Madalina Dobrovolschi este in culmea fericirii. Purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis a devenit mamica in cursul zilei de joi. Fosta jurnalista a nascut o fetita, care va purta numele de Matilda. Tanara este in culmea fericirii si a urcat, pe contul personal de socializare, o fotografie…

- Azi, Lilla Leopold face performanta intr-un domeniu in care mai sunt recunoscute doar doua femei: fotografiaza masini exclusiviste. Cea mai scumpa: Ferrari 250 GT SWB, care valoreaza 15 milioane de euro. Pentru tine, masina e sinonima cu irezistibilul. Cum a inceput povestea aceasta de dragoste…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- MESAJE de SFANTUL IOAN pentru PRIETENI ”Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Iti dorim numai bine, iubire si sa ai parte de fericire!” ”Azi, de ziua numelui, iți urez și eu sa fii iubit(a) și sa ai parte de tot ce iți dorești. La mulți ani!” ”Aș…

- Aflata in China, la turneul de la Shenzhen, liderul mondial WTA Simona Halep a transmis un mesaj pentru fanii sai: “La multi ani! Va doresc un 2018 minunat, plin de bucurii!”, a notat Halep, intr-o postare pe pagina sa de ...

- SMS-uri si MESAJE de ANUL NOU. Vrei sa iesi din tiparul romanilor care aleg sa trimita acelasi mesaj tuturor celor din lista de telefon? Felicitari! Atunci, nu mai sta prea mult pe ganduri si alege-ti una dintre superbele urari de Anul Nou 2018 oferite de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania. Toate…

- O fotografie postata pe internet i-a starnit socul vietii ei. Este vorba despre o baimareanca ce a vazut intr-o postare pe o retea de socializare o imagine in care aparea Franz Josef. Asemanarea incredibila cu fiul ei a lasat-o fara cuvinte. (VEZI SI: Un elev din Satu Mare are o pasiune iesita din comun.…