Stiri pe aceeasi tema

- Bloggerita Ioana Chisiu a plecat impreuna cu sotul si cele doua fetite intr-o binemeritata vacanta...Cei patru au ales ca destinatie insoritul Dubai, iar alegerea pare sa fi fost una inspirata.

- Organizația PSD București sta pe un butoi cu pulbere, iar de la ora 18.00 va fi o ședința extrem de tensionata. Președintele interimar al PSD București, Gabriel Mutu, a explicat ca pe langa sancțiunea de retragere a sprijinului politic, viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, risca excluderea…

- Anna Lesko se afla intr-o luxoasa vacanța in Dubai, alaturi de familia sa. Vedeta se bucura din plin de momente frumoase in compania celor dragi, dar are și un bun prilej de a-și etala formele fara cusur, pe plaja.

- Nici bine nu s-a terminat vacanța de sarbatori ca Andreea Mantea s-a și intors in Turcia, alaturi de baiețeul ei, David. Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea s-a intors in Turcia impreuna cu micuțul și simpaticul David, imediat dupa vacanța de iarna. Bruneta se afla in Turcia pentru a modera…

- Andreea Mantea trece prin momente dificile in Turcia din cauza filui ei, caruia ii este foarte dor sa se intoarca acasa, in Romania. Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea se afla la Istanbul, in Turcia, unde va sta timp de șase luni, pentru a se ocupa de show-ul matrimonial pe care il modereaza…

- Fostul partener de viața al Biancai Rus a vorbit despre obsesia pe care bruneta a facut-o pentru cantarețul Dorian Popa. Bianca Rus a fost data de gol de socra ei, care a afirmat ca acesta ar fi fost indragostita de muzicianul Dorian Popa. Fostul partener de viața al brunetei, Antonio, a comentat și…

- Bianca Rus este in corzi dupa ce s-a aflat de divorțul de partenerul ei, Antonio. Soacra vedetei a facut declarații despre aceasta. Mama lui Antonio, partenerul de viața al Biancai Rus, a facut dezvaluiri incredibile despre nora ei. Femeia a afirmat ca bruneta era amorezata de cantarețul Dorian Popa…

- Antonio, soțul Biancai Rus, a oferit detalii noi din relația cu acesta. Barbatul a vorbit despre divorț și partaj și a marturisit ca au imparțit darul de nunta. In luna mai, Bianca Rus s-a casatorit cu iubitul ei, Antonio . In luna octombrie, vedeta a facut nunta la Satu-Mare. La o luna de la nunta,…