Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta la rand, pentru a urca cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri. Nu este pentru prima data cand presedintele Iohannis si-a petrecut weekendul la schi in Muntii…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat multumit, vineri, de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. Șeful statului s-a lansat, insa, in atacuri dure la adresa PSD și a Parlamentului pentru modul in care au fost adoptate Legile…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementeaza pensia de serviciu a Avocatului Poporului. Astfel, potrivit legii, pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. In luna iulie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Președintele Klaus Iohannis a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj video în care le ureza românilor un An Nou Fericit. Șeful statului a ținut sa precizeze ca anul 2017 a fost unul al încercarilor.

- Ceremonii la 28 de ani de la Revoluția Romana Foto: Agerpres Presedintele Klaus Iohannis a depus astazi o coroana de flori la monumentul dedicat Revolutiei din Piata Universitatii, cu ocazia ceremoniei dedicate victimelor din decembrie 1989. Seful statului a fost primit cu onoruri militare…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care arata ca "La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre romanii care s-au opus in strada dictaturii si au luptat pentru libertate si democratie." Seful statului aminteste ca "In 1989,…

- Proiectul „Fara Risipa”, de la Aiud, a caștigat premiul Proiectul de Voluntariat al Anului in domeniul Protecția Mediului, la Gala Naționala a Voluntarilor 2017. Ce este proiectul „Fara Risipa”? Mai multi tineri cu suflet din Aiud, Alba au gasit o metoda ca sa previna risipa si sa-i ajute pe sarmani.…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.

- Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.El a aratat ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose inainte ca acesta sa prezinte proiectul de buget si ca nu a avut opinii…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si Sibiu. Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, desi intrarea Romaniei in zona euro este extrem de importanta, nu a sesizat o dorinta in acest sens din partea tuturor Guvernelor, fie ca a fost vorba de Ponta, Cioloș, Grindeanu sau actualul guvern condus de Mihai Tudose. Șeful statului a aratat…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, miercuri, ca pentru România este mult mai important sa adere la zona Euro decât la zona Schengen, dar ca pentru acest lucru este nevoie de performante economice. „Pentru România este mai important sa adere la zona Euro, dar trebuie…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ideea unui referendum privind schimbarea regimului în monarhie este o "fumigena". Seful statului a precizat, miercuri, într-o întâlnire informala cu jurnalistii ca un referendum pe aceasta tema nu este posibil din…

- K. Iohannis a trimis spre reexaminare legea de funcționare a TVR și SRR Presedintele Klaus Iohannis a trimis, astazi, Parlamentului spre reexaminare modificarile aduse Legii de organizare si functionare pentru Televiziunea si Radioul publice. Seful statului considera ca documentul, asa cum…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a reiterat la Consiliul European de la Bruxelles angajamentul Romaniei de a participa la PESCO si sustinerea de catre tara noastra a accesului deschis si…

- Iohannis: Problema romanilor din Marea Britanie este bine rezolvata Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. "Eu cred ca se va ajunge…

- Președintele Klaus Iohannis a comentat joi la Bruxelles pe marginea modului in care vor fi afectați de Brexit romanii care locuiesc in Mara Britanie. Șeful statului a spus ca prima faza a acordului Brexit satisface Romania.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgența 50/2017, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale transmis AGERPRES. Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonanței de Urgența…

- Ski Surianu, unul dintre cei mai mari administratori privati de partii, cu 11 kilometri de partii in Muntii Sebesului si Muntii Sureanu, judetul Alba, a inceput lucrarile de constructii pentru un hotel de cinci stele, cu o capacitate de 56 de camere, pozitionat la baza domeniului schiabil si are in…

- Ski Surianu, unul dintre cei mai mari administratori privati de partii, cu 11 kilometri de partii in Muntii Sebesului si Muntii Sureanu, judetul Alba, a inceput lucrarile de constructii pentru un hotel de cinci stele, cu o capacitate de 56 de camere, pozitionat la baza domeniului schiabil si are in…

- Cateva sute de turisti sunt asteptati, sambata si duminica, in Muntii Sureanu, o zona din judetul Alba denumita ”Elvetia Romaniei”, unde se afla domeniul situat la cea mai mare altitudine din tara. Zapada este pe partii, dar si in zonele vaste din afara lor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- ♦ Tot domeniul schiabil din Romania este cat cel dintr-o singura statiune de schi din Austria sau Franta. Ski Surianu, unul dintre cei mai mari administratori privati de partii, cu 11 kilometri de partii in Muntii Sebesului si Muntii Sureanu (judetul Alba), a inceput lucrarile de…

- Iubitorii sporturilor de iarna sunt asteptati in Muntii Sureanu, o zona din judetul Alba denumita ”Elvetia Romaniei”, unde zapada este belsug pe partii, dar și in zonele vaste din afara lor, dupa ce in ultimele zile a nins continuu. Mai multe imagini au fost postate pe pagina de Facebook ”Domeniul Schiabil…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat, scenarii care nu folosesc deloc viitorului tarii. „De teama Justitiei si a statului…

- Recepție de Ziua Naționala, la Palatul Cotroceni. Peste 600 de invitați au participat, vineri, la tradiționala recepție oficiala oferita de șeful statului cu ocazia zilei de 1 decembrie. Traian Basescu și Emil Constantinescu, foștii președinți ai Romaniei, s-au aflat printre invitați, iar liderii Puterii…

- "In Romania nu a existat si nu exista un stat paralel" Presedintele Klaus Iohannis se declara îngrijorat de legile justitiei si de ceea ce numeste "un dialog al surzilor" între cei care promoveaza schimbarile legislatiei specifice si sistemul judiciar. Seful statului…

- Președintele Klaus Iohannis calatorește, miercuri, cu trenul la Ploiești unde va participa la dezbaterea "Orașele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiești". Sursa foto: Klaus Iohannis / Facebook Șeful statului a postat pe Facebook…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat din nou Guvernul României, în cadrul unui Summit din Germania.Șeful statului spune ca guvernanții ar genera o crestere economica nesustenabila, bazata pe consum, fara investitii."Eu ramân la opinia mea ca o creștere bazata…

- Summitul reuneste sefi de stat si de guvern din statele membre ale UE, parteneri sociali, dar si alti actori cheie la nivel inalt. Cuprinde o sesiune plenara introductiva si trei sesiuni tematice: accesul pe piata fortei de munca, situatia pietei fortei de munca si tranzitia dintre locurile de munca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intr-un mesaj prilejuit de gala ”Topul National al Firmelor”, ca este ”o mare nedreptate” faptul ca eforturile oamenilor de afaceri sunt anulate prin politici fiscale neinspirate, facand trimitere la modificarile Codului Fiscal decise de Guvern. “Consider ca este…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul prin care inceteaza efectele eliberarii din functie a procurorului Traian Eduard Nedelcuta. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul pentru incetarea efectelor Decretului nr. 670/2017 privind eliberarea…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat din nou modificarile fiscale propuse de coaliția de guvernare. Șeful statului a spus ca PSD-ALDE “merge inainte impotriva tuturor” și ca iși dorește legi care sa fie bine fundamentate și nu “carpeli”. Președintele țarii, prezent la Gala Asociației Municipiilor…

- Iohannis: Abordarea PSD imi confirma evaluarea, o țopaiala fiscal-bugetara Presedintele Klaus Iohannis a criticat luni seara "abordarea PSD de a merge intotdeauna impotriva tuturor", pe care o califica drept "total contraproductiva", si a aratat ca anuntul ministrului Finantelor, potrivit caruia noile…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat joi lipsa de transparenta in privinta legilor justitiei. Seful statului a vorbit despre o procedura viciata de legiferare si s a referit la faptul ca ministrul justitiei a depus proiectul direct la Parlament. Decizia privind modalitatea de legiferare nu ii apartine…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat joi lipsa de transparenta in privinta legilor justitiei. Seful statului a vorbit despre o procedura viciata de legiferare si s-a referit la faptul ca ministrul justitiei a depus proiectul direct la Parlament. Tudorel Toader a venit cu explicații, vineri dimineața.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca a avut o discutie cu reprezentantii Executivului legat de masurile fiscale si fiecare a ramas pe pozitia sa, insa avertizeaza public "sa isi revina" si sa nu bage tara intr-o aventura economica. Presedintele Iohannis spune ca a avut o discutie…

- Președintele Organizației de Tineret ALDE Alba, Bogdan Lazar a fost numit in funcția de secretar de stat la Ministerul Consultarii Publice și Dialogului Social. Decizia prim-ministrului Mihai Tudose a fost publicata miercuri, 1 noiembrie, in Monitorul Oficial. Bogdan Lazar iși va prelua oficial postul…

- Președintele Klaus Iohannis a adus, luni, în ziua comemorarii a doi ani de la tragedia Colectiv, un discret omagiu victimelor disparute în urma incendiului. CITEȘTE ȘI: #Colectiv, 30 octombrie 2015, 64 de morți, niciun vinovat. Doi ani de la tragedia care a schimbat prea puțin…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania are tot ce ii trebuie ca sa se impuna ca o veritabila forta in domeniul agricol, insa a avertizat ca trebuie recuperate intarzierile si eliminate unele neajunsuri. „Am toata convingerea ca Romania beneficiaza de un potential imens in agricultura,…

- Summitul CE de la Sibiu va avea loc pe 9 mai 2019, de Ziua Europei Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, ca a stabilit cu presedintele Consiliului, Donald Tusk, ca intalnirea informala de la Sibiu, anuntata anterior de Jean-Claude Juncker…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a decorat, miercuri, intr-o ceremonie la Palatul Cotroceni, pe Victor Rebengiuc, cu Ordinul National ”Steaua Romaniei” in grad de Cavaler, spunandu-i ca, prin personajele carora le da viata, a fost si vea ramane un artist devotat spiritului umanist, liber si tolerant. Presedintele…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marți, la Parlament, ca nu a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre noile propuneri de miniștri. ”O sa vorbesc astazi, e CSAT”, a mai spus prim-ministrul. ”Nu am vorbit ieri cu domnul președinte. Azi o sa vorbesc cu domnia sa fiind la CSAT”, a spus premierul,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata, la inaugurarea celui mai modern resort de golf din Romania, in judetul Alba, dupa o investitie privata de 15 milioane de euro realizata de Ioan Popa, detinatorul companiei Transavia. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata la pranz, in localitatea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Teleac, județul Alba, la inaugurarea clubului de golf in care proprietarul Transavia, Ioan Popa, a investit 15 milioane de euro, ca prin facilitațile create Romania ajunge pe harta golfului mondial. „Este o zi nu doar frumoasa, dar si o zi importanta.…

- Președintele Klaus Iohannis a inaugurat sambata un club de golf unic in Romania, la Ciugud, in județul Alba . Șeful statului a laudat investiția omului de afaceri Ioan Popa și spune ca facilitatea va aduce Romania pe harta golfului mondial. Președintele Romaniei a fost intampinat, la clubul de golf,…

- Un club de golf modern, unic in Romania, va fi deschis, sambata, in comuna Ciugud, din judetul Alba, la evenimnet fiind asteptat si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului este cunoscut ca fiind un pasionat jucator de golf si, desi nu este anuntat oficial, ar urma sa fie prezent la deschiderea noului…

- Presedintele Klaus Iohannis și-a exprimat convingerea ca premierul Mihai Tudose este de buna-credinta, aratând ca nu dorește altceva decât sa aiba o echipa performanta. "Eu cred ca premierul e de buna-credinta si doreste sa aiba o echipa performanta", a declarat Klaus…