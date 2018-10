Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe si-a impresionat teribil fanii cu cele mai recente imagini cu fetita sa. Simona Gherghe si-a dus micuta la calarie, insa nici prin minte nu avea sa-i treaca ce avea sa se intample.

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a adus pe lume in aceasta dupa amiaza o fetita. Micuta, pe care o va chema Eva Maria s a nascut la ora 14.00, ora Romaniei si este perfect sanatoasa. Adrian Alexandrov iubitul Elenei Udrea a transmis pe Facebook ca abia asteapta sa isi tina micuta in brate.…

- Laura Cosoi a postat pe Instagram prima fotografie cu chipul fetiței ei, Rita. Numele fetiței provine din spaniola și este forma mai scurta a numelui Margarita, care inseamna cinste, onestitate și curaj. Laura Cosoi este in culmea fericirii de cand a devenit mamica pentru prima data. Vedeta a nascut-o…

- Simona Gherghe a povestit in cadrul unui interviu la Antena Stars, despre fetița ei, Ana, care a crescut și despre activitațile ei zilnice. Micuța a inceput sa vorbeasca și este independenta, dupa cum spune chiar mama ei. De Sf. Ana, intreaga familie a sarbatorit ziua numelui. „A fost așa, in familie,…

- Lavinia xi Eduard, foxtii concurenti de la "MireasE pentru fiul meu", au organizat o petrecere pe cinste pentru fiica lor, Carolina Jacqueline. Micuta a fost crextinatE in acest weekend, iar petrecerea a fost una de printese.

- Mia Aflalo are doar 5 ani și se mandrește cu podoaba ei capilara. Micuța nici nu știe sa citeasca dar are peste 50.000 de urmaritori pe Instagram. Cu un par incredibil de lung și niște ochi verzi superbi, fetița, care locuiește cu mama sa in Tel Aviv, seamana cu o papușa. Haistiliștii sunt incantați…

- La inceputul acestei luni, Adelina Pestritu a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, care a primit nota 10 la nastere si pe care o va boteza Zenaida Maria. Adelina Pestritu, la doua saptamani dupa ce a nascut Acum, la mai putin de o luna de cand a nascut, Adelina Pestritu a postat pe blogul ei primele…

- Lavinia si Eduard, fostii concurenti de la "Mireasa pentru fiul meu" traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. Cei doi fosti concurenti au devenit parinti pe 5 iunie, iar de atunci toata dragostea pe care o simteau s-a transpus intr-o singura fiinta: Carolina Jacqueline.