- BNR a lansat o noua bancnota de 100 de lei. Incepand cu 1 decembrie 2018, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a introdus in circuitul numismatic o bancnota cu valoare nominala de 100 de lei, reprezentand pe Regele Ferdinand si Regina Maria, Suveranii Marii Uniri, cu ocazia centenarului acestui eveniment.…

- Dupa comemorarea de la statuia Reginei Maria din 18 septembrie 2018, ora 12:00, monarhiștii oradeni și-au propus sa onoreze primul monument dedicat Regelui Ferdinand și Reginei Maria, cu ocazia Centenarului.