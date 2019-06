Drapelul care i-a insufletit pe romani in momente grele de lupta, dar si de bucurie, este sarbatorit in fiecare an in 26 iunie. Și la Buzau va avea loc miercuri, 26 iunie, o festivitate pentru aceasta sarbatoare de suflet care amintește de ziua in care, in timpul Revolutiei de la 1848, tricolorul rosu-galben-albastru a fost […] Articolul Foto: Pregatiri pentru sarbatorirea Drapelului Romaniei apare prima data in Opinia Buzau .