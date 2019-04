FOTO: Prăpăd după ce șoferul unui microbuz a întors brusc în mijlocul drumului Autoritatile iesene au declansat, sambata seara, planul rosu de interventie dupa ce un accident rutier grav a fost anuntat la 112 pe raza comunei Letcani. Doua microbuze cu pasageri s-au ciocnit violent in apropiere de intersectia cu drumul care duce spre localitatea Bogonos, DJ 248 B. Impactul a fost anuntat la 112 in jurul orei 21.15, numarul mare de potentiale victime determinand autoritatile sa declanseze planul rosu de interventie. Potrivit informatiilor furnizate (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a produs in aceasta seara in apropiere de Letcani. Doua microbuze, care transportau in total 27 de pasageri au intrat in coliziune. La ora 21.15 a fost activat planul rosu de interventie. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale serviciului de ambulanta, precum si unul…

- Accident grav: Doua microbuze pline cu oameni s-au ciocnit frontal. Sunt mai multi raniti, a fost activat planul rosu Mai multe persoane au fost ranite dupa ce doua microbuze in care se aflau 27 de pasageri s-au ciocnit sambata seara in zona localitatii iesene Letcani. Autoritatile au declansat planul…

- Autoritațile din județul Iași au declanșat planul roșu de intervenție, sambata seara, in urma unui accident in care au fost implicate doua microbuze, care transportau in total 27 de pasageri. Accidentul s-a produs in jurul orei 21:00, pe E58, in apropiere de localitatea Lețcani din judetul Iasi. La…

- O parcare inedita a fost surprinsa de obiectivul fotografului, vis-a-vis de Piața Mare din Satu Mare. Șoferul (sau șoferița) și-a parcat „monstrul” in mijlocul strazii. Mai mult decat atat, locul ales de șoferul (sau șoferița) neinspirat(a) a fost la doar o palma de trecerea pentru pietoni. Pana una,…

- Autoritatile din judetul Iasi au declansat planul rosu de interventie in cazul unui microbuz rasturnat miercuri dimineata in zona localitatii Dobrovat, in care se aflau 25 de pasageri, un numar de patru...

- Guvernul finlandez a anuntat vineri rezultatele preliminare ale experimentului cu venitul minim garantat, cercetatorii precizand ca acest experiment nu a reusit sa ii stimuleze pe someri sa munceasca mai mult si sa castige mai multi bani, asa cum se spera. In cursul acestui experiment, 2.000…

- In cursul acestui experiment, 2.000 de someri, cu varsta intre 25 si 58 de ani, selectati aleator, au devenit primii europeni care au beneficiat de un venit minim, un cec de 560 de euro pe luna timp de doi ani, indiferent daca au gasit sau nu un loc de munca."Impactul asupra gradului de…

- O explozie puternica s-a produs la o stație de incarcare a buteliilor din Bihor iar in urma deflagrației a izbucnit un incendiu. Zece persoane au fost ranite, iar patru dintre acestea se afla in stare grava. Explozia, produsa din cauze deocamdata necunoscute, a avut loc luni seara in localitatea Ștei.…