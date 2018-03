Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu varsta de pana la 5 ani beneficiaza de transport gratuit la calatoria cu trenul, cu prilejul vacantei de Pasti, potrivit CFR Calatori.Micutii cu varsta cuprinsa intre 5 si 10 ani vor avea parte de o reducere cu 50 a tarifului de transport. Reducerea de 50 se aplica si in cazul elevilor, iar…

- Copiii celebritaților continua sa dezvaluie secretele parinților lor joi, 29 martie, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”, show-ul prezentat de Cosmin Seleși, la Antena 1. De aceasta data, la “Aici eu sunt vedeta”, instrumentistul și impresarul Dan Bursuc vine impreuna cu fiul sau, Leno (10 ani),…

- Angajatii firmei administrate de barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii spun ca barbatul nu era violent si nici nu parea violent. ”Era ortodox, nu avea alta credinta. Copiii veneau pe aici, nu se certa cu sotia”, spune o angajata.

- Politia Romana este partener in programul educational national Scoala Sigurantei Tedi, program prin intermediul caruia elevii de clasa I isi insusesc informatii utile pentru siguranta personala. Initiat si organizat de Maspex Romania, in parteneriat cu Politia Romana si Ministerul Educatiei Nationale,…

- Spectatorii care vor asista sambata, 22 martie, la meciul de baschet dintre BC Athletic Constanta si CSM Sighet, programat, la ora 12.00, la Sala Sporturilor, vor avea prilejul de a face o fapta buna pentru copiii din centre de plasament. Initiativa este prima actiune a BC Athletic Constanta in cadrul…

- Un autocar cu 31 de copii si sase adulti a derapat, vineri dimineata, in municipiul Reghin, judetul Mures, pe DJ 153. Copiii au fost preluati de doua microbuze si cazati la scoala din localitate.

- Jucatorul de fotbal Lucian Sanmartean a explicat ca a avut ani in care a dus-o foarte greu, avand numeroase lipsuri. Lucian Sanmartean, care anul trecut și-a deschis o școala de fotbal , este un cunoscut jucator de la noi din țara. Fotbalistul a acordat un interviu pentru emisiunea “Agentia VIP”, de…

- Din dorinta de a ajuta copiii sa invete mai bine, o femeie din Alba Iulia a pus bazele unui proiect indraznet, care se bucura de un real succes. Cosmina Berchi are 44 de ani si este cea care a avut ideea de a transforma sediul unei centrale termice dezafectate din Alba Iulia intr-un loc in care […]

- Copiii alaptati la san de femei care consuma o dieta bogata in grasimi sunt predispusi unui risc mai mare de obezitate si de pubertate precoce, conform rezultatelor unui studiu prezentat duminica in Statele Unite in cadrul ENDO 2018, congresul din acest an al Societatii pentru Endocrinologie, relateaza…

- Copiii de clasa a opta din Timiș mai au de invațat. Nicio medie de 10 nu s-a inregistrat in județul Timiș La simularea Evaluarii Naționale n-a fost nicio medie de 10. Partea buna e ca notele nu sunt trecute in catalog, isa cea mai puțin buna este ca nici jumatate din elevi nu au luat nota de trecere.

- Clubul de fotbal a anunțat ca organizeaza preselecții in randul copiilor. Reprezentanții clubului de fotbal Hușana Huși au lasat un apel catre toți parinții, intitulat “Manifest pentru sport și mișcare”, prin care ii indeamna sa-și incurajeze copiii sa faca sport. In acest context, vor fi organizate…

- Alex Velea este un adevarat sex-simbol și este de departe unul dintre cei mai invidiați barbați din Romania, iar motivele sunt pe cat se poate de evidente. Pe langa faptul ca arata impecabil și are un fizic absolut sculptat, se bucura de iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din lume, amintindu-ne…

- Lumea animalelor din padure constituie tema unei noi intalniri cu Dodi si Roni la care sunt invitati, sambata, de la ora 11,00, copiii cu varste cuprinse intre 4 si 9 ani, la Muzeul National de Istorie Naturala ''Grigore Antipa''. Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis marti…

- Anamaria Prodan a dezvaluit, la o emisiune de televiziune, ce iși dorește foarte mult pentru cele doua fiice ale sale, Rebecca și Sarah, care locuiesc in SUA. Impresara Anamaria Prodan, care este casatorita cu binecunoscutul antrenor de fotbal Laurențiu Reghecampf , este o femeie independenta și foarte…

- Ziua de 8 Martie a reprezentat un prilej de mare bucurie, emoție și sarbatoare la Așezamantul Social „Sfantul Ierarh Nicolae” din Roșia de Secaș. Cei 25 de copii care frecventeaza centrul de zi din cadrul așezamantului au sarbatorit persoana cea mai draga sufletului lor și anume mama. Aceștia le-au…

- Baiețelul cel mic al Antoniei are probleme de sanatate. Lui Akim ii dat dințișorii și are febra, așa ca mama lui a facut noapte alba. Din fericire, este o perioada delicata penru baiețel, insa nu este nimic grav. Antonia le-a imartașit fanilor sai despe clipele grele prin care a trecut, postand si…

- Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, au realizat o ședința foto inedita in exclusivitate pentru revista Unica, iar imaginile vorbesc de la sine. Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, formeaza un cuplu-model de ginere și soacra. Cei doi au o relație calda, apropiata, iar prezența…

- Bucureștiul a fost ca o partie imensa, pe care au alunecat deopotriva mașini și pietoni. Pe bulevarde s-a circulat in coloane fara sfarșit, iar pe trotuare, trecatorii și-au croit singuri poteci.

- Videoclipul piesei a fost filmat in București, in regia lui Dan Petcan, DoP Bogdan Filip. Este prima colaborare a Antoniei cu Dan Petcan care spune despre artista ca “ANTONIA este artistul cu care am lucrat cel mai bine și mai ușor, pana in prezent. Un om normal, in sensul bun al cuvantului, un profesionist…

- Pe 24 februarie, Shopping City Ramnicu Valcea devine destinația pasionaților de kendama. CRBL, unul dintre promotorii acestui joc japonez in Romania, ii incurajeaza pe copiii de pana la 14 ani sa participe la concursul de tip freestyle “Kendama – 7 TO SMOKE”, organizat in centrul comercial. Startul…

- Revista Unica martie 2018 o are pe coperta pe Corina Caragea, indragita prezentatoare a Știrilor Sportive de la Pro TV. Numarul de martie al revistei abunda in articole interesante, despre vedete,cariera, moda, frumusețe și stil de viața. Redactorii Unica s-au dus hotarați la Corina Caragea sa-i smulga…

- Andreea Balan, mesaj categoric pentru cei care o cunosc. Artista a explicat pe contul de socializare, cum vedete ea succesul și celebritatea. Vedeta este de parere ca celebritatea provine din foarte multa munca, perseverenta, dar si pasiune si determinare. Fanii acesteia au susținut-o și au felicitat-o…

- Distractia a avut un nume in acest sfarsit de saptamana- Serbarile Zapezii. Mii de oameni au profitat de vremea buna de schi si sanius, de stratul gros de zapada si au ales Vartopul ca destinatie de sfarsit de saptamana. Serbarile Zapezii organizate de Consiliul local si Primaria Nucet…

- Incendiar din dormitorul Antoniei! Pe contul ei de instagram artista si-a pus cateva fotografii in care apare in tandreturi cu Alex Velea. Pozele sunt intunecate, dar se poate observa foarte bine pasiunea dintre ei. A

- Alex Velea este un tata model si ii place sa stea cat mai mult in compania micutilor sai. Chiar daca este ocupat cu concerte si diverse evenimente, Alex Velea incearca sa petreaca cat mai mult timp posibil cu baietii lui.

- Stan Lee, in varsta de 95 de ani, a fost din nou transportat la spital dupa ce s-a plans de puls aritmic și greutate in a respira. Creatorul Marvel este iubit de fanii de toate varstele pentru personajele fantastice create, dar acum toți se tem pentru viața lui.

- Informație de ultima ora in procesul lui Alex Velea și al Antoniei! Cand credeau ca pot rasufla liniștiți, problemele inca nu s-au rezolvat. Judecatorii au decis sa amane iar termenul procesului deschis de Alex Velea in care cere sa fie recunoscut drept tatal micuților Dominic și Achim.

- Dupa ce au fost plimbati pe drumuri mai bine de jumatate de an, Antonia si Alex Velea asteapta astazi verdictul in cel mai important proces din viața lor. Cei doi ar putea afla, marti, verdictul in procesul de paternitate.

- Ruby si-a surprins fanii cu noua decizie pe care a luat-o. Vedeta si-a mai facut un tatuaj, dar este vorba despre unul de dimensiuni foarte mari. Mai exact, Ruby si-a acoperit intregul spate cu desene permanente.

- ASUS iși așteapta fanii la Bucharest Gaming Week, evenimentul de gaming al acestui inceput de an, ce se va desfașura in complexul expozițional Romexpo din București, in perioada 27-28 ianuarie 2018. Finalele ESL Southeast Europe Championship de League of Legends, CS:GO și Hearthstone și finala sezonului…

- Beren Gokyildiz are 8 ani si a reusit sa cucereasca publicul serialelor din Turcia si nu numai. Fanii din Romania o urmaresc cu sufletul la gura. La varsta la care fetitele se joaca cu papusile micuta are un job de oameni mari. Este singurul copil al familiei si beneficiaza de toata dragostea parintilor…

- Cantata pentru prima data pe scena Media Music Awards in octombrie, Ackym lanseaza astazi piesa “I Love U”, alaturi de trupa Maxim. “I Love U” este al saselea single oficial Ackym, producatorul muzical care ne-a obisnuit cu sound-ul sau inovator, apreciat atat in cluburi, cat si pe radio. Devenit cunoscut…

- Din 2013 Antonia bate drumurile tribunalelor. In tot acest timp ea s-a chinuit sa divorteze de afaceristul italian Vincenzo Castellano si, mai ales, sa-si vada fetita, care de mai bine de patru ani locuieste in Italia, cu tatal si cu bunicii paterni. Dorul de Maya si stresul divortului n-au impiedicat-o…

- Speriați de crapatura produsa in structura de rezistența a tribunei nord a arenei Antonio Coimbra da Mota" din Estoril, suporterii lui FC Porto au sarit pe gazon, arbitrul oprind jocul la pauza la 1-0 pentru gazde. Momente de panica luni seara, la Estoril, unde meciul a fost suspendat din motive de…

- Alex Velea si Antonia au doi baieti frumosi dar si o mare neimplinire. Nici pana acum nu i-au botezat, desi Dominic are acum doi ani si noua luni iar mezinul, Akim, un an si doua luni. Totul are legatura cu divortul parca fara de sfarsit al Antoniei, care are ca efect indirect faptul ca din punct de…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a share-uit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, cantarețul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!, moment in care fanii romani au innebunit! .

- Un cunoscut medic din Germania le da sperante fanilor legendei din Formula 1. Michael Schumacher a implinit 49 de ani pe 3 ianuarie, iar fanii primesc vesti imbucuratoare. Experti germani sustin ca recuperarea este posibila, chiar daca au trecut 4 ani de la teribilul accident de ski. “Fanii ar trebui…

- Transferul lui Philippe Coutinho la Barcelona e ca si rezolvat. Starul brazilian de 24 de ani va semna in urmatoarele zile cu gruparea de pe Camp Nou, iar suma pe care o vor plati catalanii este de 160 de milioane de euro.Fanii lui Liverpool nu au putut suporta tradarea facuta de idolul lor.…

- Delia are planuri mari pentru anul 2018, dar se pare ca acestea nu au în vizor și muzica. Delia și-a anunțat apropiații ca se pregatește sa-și ia o pauza, ca simte nevoie sa se relaxeze, potrivit Wowbiz.ro. ”Delia vrea sa se retraga…

- Alex Velea este un barbat implinit din toate punctele de vedere! Are o cariera infloritoare si o familie de care este extrem de mandru. Se poate spune ca este un barbat norocos pentru ca are o asa sotie, alaturi de care a facut si doi copii frumosi.