- Kim Kardashian si Kanye West au donat, miercuri, 500.000 de dolari pompierilor si victimelor incendiilor din sudul Californiei, care aproape au distrus o resedinta detinuta de cuplu, scrie Reuters, potrivit news.ro.Kardashian, care a aparut la "The Ellen DeGeneres Show", a spus ca ea si West…

- Cel putin 25 de persoane au murit iar alte 250.000 au primit ordin de evacuare intr-o vasta regiune din apropierea capitalei Sacramento si de celebra statiune Malibu. Pompierii lupta impotriva a doua mari incendii declansate la ambele extremitati ale Californiei: in comitatul Butte (nord), unde este…

- Salavatorii au descoperit sambata trupurile a 14 persoane ucise de incendiu, cel mai grav inregistrat vreodata in California, a declarat seriful din regiunea Butte, unde se gaseste Paradise, un oras cu 27.000 de locuitori, la nord de Sacramento, capitala Californiei. "Astazi, inca 14 trupuri au fost…

- Cel putin cinci oameni au murit vineri, prinsi de flacari in masinile lor, intr-un incendiu violent ce afecta nordul Californiei in timp ce, mai la sud, statiunea Malibu era amenintata de asemenea de flacari ce se propagau rapid, transmite AFP, informeaza Agerpres.Echipa serifului din comitatul Butte…

- Cel putin cinci oameni au murit vineri, prinsi de flacari in masinile lor, intr-un incendiu violent ce afecta nordul Californiei in timp ce, mai la sud, statiunea Malibu era amenintata de asemenea de flacari ce se propagau rapid, transmite AFP. Echipa serifului din comitatul Butte a decoperit cele cinci…

- Starleta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si si-a rugat fanii "sa se roage pentru Calabasas", zona in care se afla locuinta sa si a rapperului Kanye West. Si Kourtney Kardashian, sora lui Kim, a fost nevoita sa isi paraseasca locuinta, aflata in vecinatate. Incendiul a izbucnit in zona…

- Patru spitale si peste 12 alte centre medicale din state precum Massachusetts, California, Colorado si Michigan vor primi informatii precum ritmul cardiac, pasii parcursi si orele petrecute in pozitie verticala, de la pacientii care asteapta sau se recupereaza dupa o operatie de protezare a soldului…

- A uimit Romania – și Europa – in urma cu 10 ani, dupa participarea la un concurs muzical in Spania. Povestea lui Costel Busuioc, “zidarul-tenor”, a uimit pe toata lumea. Totuși, cariera lui n-a fost una ascendenta. Iar in ultimii trei ani nu s-a mai aflat mare lucru despre el. Libertatea a aflat ca…