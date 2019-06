Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de locuitori ai comunei Salciua, fii ai satului plecați in alte parți, membri ai Societații Cultural – Patriotice „Avram Iancu” din țara noastra ... The post FOTO: Un moț a deschis o biblioteca in propria gospodarie, intr-o localitate din inima Munților Apuseni appeared first on Ziarul Unirea .

- In timpul execuției operațiilor de reabilitare la o cladire privata, destul de veche, situata in localitatea Vinerea (Cugir), lucratorii care prestau lucrarile au descoperit sub o grinda din podul construcției doua arme revolver (fara muniție), una dintre acestea aflandu-se intr-o stare avansata de…

- Micuțul David Andrei, din Sebeș, in varsta de 7 saptamani, diagnosticat recent cu o malformație grava la inima, mai exact vetricul stang cu dubla cale de intrare DILV cu vase mari transpuse, a plecat in aceasta dimineața spre Germania, pentru tratament. Transportul a fost gratuit și s-a realizat cu…

- De fiecare data cand asupra municipiului nostru se abat ploile torențiale, intreg orașul se umple de apa. Sistemul de canalizare nu face fața ploilor serioase. Dupa ploaia scurta, dar abundenta de vineri, o porțiune din B-dul Transilvaniei din Alba Iulia aducea cu un ”canal” venețian! Sambata seara…

- Vine ploaia, bine-mi pare…. Oare? Ploaia scurta, dar abundenta de vineri, a fost suficienta ca o porțiune din B-dul Transilvaniei din Alba Iulia sa incepe sa semene cu un ”canal” venețian! Se pare ca sistemul de canalizare din parcarea de pe bulevard nu face fata, sau pur și simplu mai trebuie și el…

- Catedrala Incoronarii din Alba Iulia: In a doua zi de Paști a anului 1921 a fost pusa piatra de temelie a edificiului. Dupa semnarea, la 4 iunie 1920, a Tratatului de la Trianon, care aducea recunoașterea internaționala a unirii Transilvaniei cu Romania, sosise momentul transpunerii in viața a proiectului…

- Elevii Colegiului ”David Prodan” din Cugir au demonstrat ca le pasa de natura. Sambata, 30 martie s-au adunat, și-au stabilit obiectivul, s-au mobilizat și au adunat peste 70 de saci de gunoi, cu promisiunea ca sambata viitoare vor fi mai mulți. Și in fiecare sambata, pana vor curața toata coasta cu…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) are, de anul trecut, o filiala locala și la Aiud. Echipa USR Aiud, condusa de domnul Moldovan Adrian, are din luna martie un sediu pe strada Transilvaniei 48. La prima intalnire cu membrii și simpatizanții, au fost aduse in discuție numeroase probleme stringente…