- Povestea unui batran din Vaslui a devenit virala dupa ce a fost distribuita pe Facebook. Nea Ion, din localitatea Pușcași, județul Vaslui, nu are picioarele de la gambe in jos și este obligat sa mearga in genunchi, in carje. El are totuși grija de fratele sau care este imobilizat la pat. Batranul a…

- Vremea in weekend, 2 – 4 noiembrie. Prognoza meteo pentru acest sfarșit de saptamana in Romania anunța temperaturi mai ridicate decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, urmand, insa, ca vremea sa se raceasca treptat.

- Prognoza meteo pentru București, incepand de marți seara, de la ora 22.00, și pana joi dimineața, la ora 9.00, anunța intensificari ale vantului, scaderi ale temperaturilor, dar și ploi.

- Mirela Vaida vine sambata, 20 octombrie, de la ora 20.00, la "Te cunosc de undeva!", in calitate de invitat special, și va canta alaturi de Alin Gheorghișan, in deschiderea galei prezentate de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.

- ANM a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 15.10.2018 – 22.10.2018 Temperatura aerului se va situa peste normele climatologice ale perioadei in toata țara. Precipitațiile vor fi in general deficitare la nivelul intregii țari. Saptamana 22.10.2018 – 29.10.2018 Temperatura…

- O persoana amendata pentru ca nu ar fi respectat legislația bulgara privind protecția consumatorului a fost speța care a generat intrebarea trimisa Curții de Justiție a Uniunii Europene, mai exact daca publicarea unui numar ridicat de anunturi privind bunuri de o valoare ridicata este o activitate a…

- In timp ce guvernarea doamnei Dancila se afla in pregatiri pentru organizarea referendumului privind definirea casatoriei ca uniunea dintre un barbat si o femeie, Comisa Europeana atentioneaza aceeasi guvernare ca e pe cale sa piarda 800 de milioane de euro din fondurile europene.