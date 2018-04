Stiri pe aceeasi tema

- Statia spatiala chineza Tiangong-1 se va dezintegra deasupra Terrei cel mai probabil luni. Stația se indreapta spre Pamant mai lent decat fusese estimat. Specialiștii chinezi spun ca va fi un spectacol ''splendid'', asemanator unei ploi de meteoriti.

- Potrivit doctorilor scotieni, unul din cinci cazuri de cancer la san este cauzat de alcool, scrie kfetele.ro. Avertismentul vine in mijlocul unei "epidemii silentioase" a femeilor dependente de alcool sau care beau in exces. Citeste si Adevarul pe care nu ti l-a spus nimeni. Acesta este alimentul…

- Purtatorul de cuvant al ISU Mehedinti, Raluca Tirca, a declarat ca barbatul in varsta de 53 de ani a fost scos la suprafata, iar in prezent se fac manevre de resuscitare. "La locul evenimentului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, dintre care un echipaj de cautare salvare, cu o…

- Ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care nu pot avea copii si doresc sa faca fertilizare in vitro Primaria Capitalei vrea sa ofere ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…

- Una dintre prietenele bune ale fiicei lui Teo a incetat din viața. Din mesajul sfașitor postat de Maia se ințelege ca adolecenta, pe care o cheama Ana, a murit din cauza unei boli. "Un inger ce era pe pamant... Este descrierea perfecta pentru Ana. Un suflet mare și puternic. Speram cu toții…

- Primarul Capitalei isi motiveaza propunerea prin faptul ca rata natalitatii a scazut in ultimii ani, in timp ce numarul varstinicilor a crescut, schimbarea echilibrului dintre generatii putand duce la reducerea disponibilitatilor resurselor umane. "Anual, in municipiului Bucuresti se nasc…

- Leu Cel mai infocat si curajos din zodiac stie sa iasa in evidenta si nu se multumeste niciodata cu putin. Leii se impun, ajung in centrul atentiei si reusesc sa se faca placuti in societate, inclusiv la locul de munca, unde avanseaza repede pe scara ierarhica si negociaza avantajos. Nu renunta…

- de Valeriu Lupu – doctor in stiinte medicale"Femeile rationeaza, comunica si actioneaza ca femeile, iar barbatii – ca barbatii si este foarte bine asa, pentru ca o femeie barbata este tot atatde dezagreabila ca si un ...

- Bianca Dragușanu este o femeie sigura pe ea care știe intotdeauna ce vrea. Faptul ca un barbat nu platește consumația unei femei, este un lucru pe care nu il accepta sub nici o circumstanța.

- Pe unii i-am cunoscut ca pedagogi. Pe alții? Tot pedagogi am vazut in ei. Dupa mine, pedagogul este, oriunde s-ar afla, in primul rand pedagog și apoi manager, funcționar, primar etc. De-a lungul anilor, am avut mai mulți invațatori-profesori, ce m-au ajutat sa-mi dezleg destinul. Pe toți ii respect…

- Dupa anul puternic de foc al Cocosului in 2017, acum suntem gata sa integram toate aceste schimbari intamplate prin actiuni pozitive pentru a obtine ceea ce ne dorim. Daca te intrebi ce sa vrei pe durata Cainelui de Pamant, gandeste-te la ce construiesti. De la constructia unei case noi pana…

- 1. Femeia LeuPentru ca ii place sa iasa in evidenta, va face tot posibilul pentru a cuceri si a-si satisface partenerul, acesta fiind felul in care isi arata ea suprematia, felul in care dovedeste ca este cea mai buna, cea mai frumoasa, cea mai pasionala. 2.

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, revenita in competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, intr-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata luni.

- Budinca in forma de arici si crema zapada, acestea sunt unele dintre retetele spectaculoase ale femeilor din Marea Britanie a perioadei moderne timpurii, o era care marcheaza revolutia stiintifica. In acest context, inventiile culinare...

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulație 100 de personalitați feminine care s-au evidențiat in Primul Razboi Mondial, dar și in perioada de modernizare și emancipare a femeilor care i-a urmat. Regina Maria a fost selectata, la propunerea ICR…

- Deputatul PMP Ionut Simionca cere autoritatilor publice din Bistrita-Nasaud sa gaseasca solutii pentru sprijinirea femeilor care sunt victime ale violentei domestice. Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, a vorbit astazi in Parlament despre nevoia de ajustare a legislatiei nationale si de…

- In timp ce bucureștenii platesc intrețineri umflate, din cauza pierderilor- in depozitele Regiei sunt 20.042 de metri liniari de țeava achiziționata acum opt ani. Primaria a explicat ca, conducta achiționata pentru implementarea celor patru proiecte se afla in Depozitul RADET...

- Fenomenul discriminarii in Republica Moldova este un subiect larg discutat. Intr-un raport privind situația in domeniul prevenirii și combaterii discriminarii in Republica Moldova in 2017, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminarii și asigurarea egalitații vine sa scoata evidența cele mai…

- In fiecare zi mor bombardati, striviti de cladirile grele care cad peste umerii lor slabi, lipsiti de aparare. Si toate pentru ce? Orgoliu, putere și sete de razbunare.Un joc meschin al celor mari, in randul celor mici, in care ambitiile castiga in fata mortii.

- Oamenii de stiinta sunt in alerta. Un asteroid de dimensiunile unui autobuz se indreapta catre Pamant. A fost descoperit in urma cu 3 zile si cercetorii NASA estimeaza ca va trece la o distanta foarte mica de planeta noastra.

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…

- Teologul, scriitorul și traducatorul Cristian Badilița susține, pe Facebook, ca ”Romania a fost și este raiul pe pamant” pentru oameni ca Dej, Ceaușescu, Iliescu, Basescu, Ponta și Dragnea.

- Firma, Sheerly Genius, propune niste ciorapi care nu se rup si nu se agata, confectionati din acelasi tip de fibre ca vestele antiglont. Ciorapii Sheerly Genius sunt prezentati ca rezistand la cel putin 50 de purtari, fibrele care intra componenta lor fiind de zece ori mai tari decat otelul si astfel…

- Un puternic cutremur de pamant s-a produs duminica seara in nord-estul insulei Papua-Noua Guinee, potrivit Institutului American de Geofizica, USGC. Cutremurul a avut loc la ora locala 03.44, noaptea de duminica spre luni, adica la 19.44, ora Romaniei. A fost un cutremur de suprafata la o adancime de…

- HOROSCOPUL SAPTAMANII 26 februarie - 4 martie Berbec Banii iți aluneca printre degete precum nisipul, iar nimic nu pare sa mearga bine pe plan financiar. Fenomene astronomice din saptamana viitoare vor duce la pierderi financiare și cheltuieli mari. HOROSCOPUL SAPTAMANII 26 februarie…

- Un barbat in varsta de 32 ani, locuitor al Capitalei, a fost retinut, fiind banuit de furt. Potrivit oamenilor legii, hotul, anterior cercetat penal pentru circulația ilegala a drogurilor, a furat un televizor dintr-un apartament pe care il inchiria de pe strada Alecu Russo, din

- I se spune "boala ascunsa", iar efectul ei este ca impiedica femeile sa devina mame! Majoritatea afla de ce sufera, abia in momentul in care se straduiesc sa ramana insarcinate si vad ca nu le reuseste. De multe ori, asta se intampla din cauza ca au ignorat simptomele, ori s-au tratat de capul lor.

- Menopauza marcheaza sfarsitul perioadei reproductive la femei, iar pe langa starile de agitatie, de irascibilitate, insomnii, palpitatii, se adauga si problemele cu tenul. Pielea devine uscata si subtire, fiindca glandele sebacee nu mai functioneaza.

- A fost sarbatoare mare in China, unde oamenii au marcat – prin sunete de clopot, rugaciuni la templu si spectacole de lumini – trecerea in noul an. Vineri a inceput Anul Cainelui de pamant, care le va aduce bunastare celor ...

- La trei saptamani dupa ce a disparut din lumea celor vii, fratele meu Billy m-a trezit la rasaritul soarelui si a inceput sa-mi descrie ce s-a intamplat cu el dupa moarte. La inceput am crezut ca durerea pierderii sale imi joaca feste. Insa, pe masura ce fratele meu a inceput sa-mi dezvaluie secretele…

- Sindicalistul Valentin Craciun, de la Confederatia Sindicala Nationala Meridian, a facut infarct in timpul unei discuții la Ministerul Sanatații. Acesta a fost resuscitat la fața locului de secretarul de stat Cristian Grasu. Sindicalistul era cunoscut cu probleme cardiace. In timpul unei discuții…

- De ce o femeie nu poate fi motostivuitor, s-a intrebat sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse. Gabriela Draghici s-a corectat ulterior si a pus greseala pe seama presiunii timpului. Cert e ca executivul Dancila vrea sa combata discriminarea din institutii.

- De mana cu tine Irina Lucia Mihalca Un basm ti e viata, o poveste, rolul principal iti revine. Cauti si cauti, in toate te cauti. Alegi si alegi. Te ntuneci. Bolnav de visul vesmant al unei existente ce nu ti apartinea, orbit, in noapte, te ai aruncat in valtori. De la pamant la stele, bucati din tine…

- La finalul unei zile de lucru, din ce in ce mai multe femei aleg sa se implice in activitați sportive. Beneficiile nu sunt deloc mici: se diminueaza, astfel, stresul acumulat dupa o zi de munca și riscurile asociate sedentarismului, atat de comune printre cei care lucreaza la birou. Un angajat mai sanatos…

- Astrofizicienii din cadrul Universitatii din Oklahoma au descoperit, in premiera, un grup de planete in afara Caii Lactee. Prin intermediul microlentilarii, pot fi descoperite planete de la o distanta relativ mare de Pamant. Astfel, specialistii...

- Directorul de investiții din cadrul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj, din subordinea Companiei Naționale de Infrastructura Rutiera, Emil Dodan (foto) a fost pus sub acuzare de polițiștii clujeni, pentru faptul ca și-a lovit cu brutalitate o angajata.

- Un accident grav a avut loc vineri dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Lansate in urma cu 40 de ani, sondele Voyager 1 si 2 nu si-au incheiat inca misiunea si, conform NASA, mai au inca multe de facut pentru stiinta. Voyager 1 a parasit deja Sistemul Solar, devenind primul obiect provenit de pe Pamant care a patruns in spatiul interstelar in august 2012. Desi faptul…

- Oana Zavoranu s-a declarat de-a dreptul surprinsa de initiativa controversatei femei. Oana Zavoranu vrea cu orice pret un copil. Ofera 100.000 de euro unei mame purtatoare. "Femeile gravide sunt asa de fragile...." "Ii mulțumesc frumos pentru initiativa, dar din pacate nu se incadreaza.…

- A venit in Romania acum noua ani și cultiva legume din țara natala in solul de la Cocorastii Colt din județul Prahova. Este povestea unui coreean care trimite peste tot in lume produsele suta la suta naturale. Iar banii obținuți sunt mult peste ce ar obține pe piața interna.

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, biserica de lemn din localitatea Suha, comuna Malini, a fost cuprinsa de flacari, putin dupa 18:00, la fata locului intervenind noua autospeciale de stingere si o autospeciala SMURD. "La sosirea echipajelor la fata…

- Trafic feroviar ingreunat pe Valea Prahovei, la Valea Larga. Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului…

- Compania SpaceX, fondata de Elon Musk, are planuri mari pentru anul 2018. Californienii vor sa trimita o capsula autonoma cu echipaj uman in jurul Lunii, si chiar si mai departe de aceasta, inainte ca ea sa se intoarca in siguranta pe Pamant, scrie adevarul.ro.

- Incendiul produs la o casa din localitatea Panic i-a alertat pe pompieri in noapte de vineri spre sambata, la fata locului intervenind un echipaj al Detasamentul de pompieri Zalau. Flacarile au mistuit aproape in intregime acoperisul imobilului, o anexa, un tractor si diferite alte bunuri. Deodamdata,…

- Pentru al doilea an consecutiv in multe regiuni ale Romaniei nu au fost inregistrate ninsori pana la inceputul lunii ianuarie, dar, precum in urma cu un an, fulgii de nea s-au asternut intr-unul dintre cele mai calduroase locuri de pe Pamant....

- NASA a dezlegat marele mister al planetei Jupiter, anuntand ca schimbarile periodice de directie a benzilor ecuatoriale ale acesteia sunt provocate de influenta undelor de gravitatie, la fel ca mareele pe Pamant.