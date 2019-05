Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local independent Cristian Ghingheș propune o scurtatura pentru pietoni și bicicliști din Bacau spre Letea Veche, pe la Insula de Agrement, pentru un acces mai ușor spre estul orașului. Investiția apare in Planul de Mobilitate Urbana... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Administratia scolilor publice din Denver, cel mai mare district scolar din Colorado, a recomandat ca facilitatile sa stea inchise si sa nu organizeze activitati de dupa-amiaza sau concursuri sportive, a consemnat publicatia locala The Denver Post.Liceul Columbine - scena masacrului din…

- Masinile „uitate” de proprietari vor disparea in urmatoarea perioada de pe domeniul public din Alba Iulia. De asemenea daca masina este ridicata de primarie si nu este revendicata in 30 de zile, autoturismul devine proprietatea autoritatilor locale. Primaria Municipiului Alba Iulia a identificat peste…

- Liderii PNL Bacau, deputatul Ionel Palar, președintele organizației județene, și deputatul Tudorița Lungu, vicepreședinte, au criticat, intr-o conferința de presa, intarzierile in derularea proiectelor de la Insula de Agrement și Spitalul Municipal.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In cadrul discursului sau de la simpozionul "Basarabia, pamant romanesc", organizat miercuri, 27 martie, la Casa de Cultura "Geo Bogza" din Campina, primarul Horia Tiseanu a anunțat ca va propune Consiliului Local includerea in bugetul din acest an a unei sume pentru Cahul, localitate infrațita cu municipiul…

- Lucrarile la locurile de joaca pentru copii vor incepe la sfarsitul acestei luni, a precizat primarul Decebal Fagadau. Edilul sef a explicat ca, desi contractul este atribuit, fostele locuri de joaca au fost transformate in gropi de gunoi sau parcari ambulante, tocmai de aceea s a intarziat si s a dat…

- Primarul comunei Ciugud din Alba, Gheorghe Damian, a fost desemnat de comunitatea de business din Romania functionarul anului din administratia locala. Comuna Ciugud este ”campioana” nationala in domeniul atragerii de fonduri europne pentru comunitati din mediul rural.

- In calitate de președinte al Ligii Aleșilor Locali ai ALDE (LAL), Simona Bratulescu, presedintele ALDE Arges si vicepresedinte al Consiliului Judetean Arges, a fost in aceasta saptamana intr-o vizita de lucru la Oradea, alaturi ...