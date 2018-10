Stiri pe aceeasi tema

- Patronul lui Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha si alte patru persoane au murit dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit sambata in parcarea stadionului King Power, au anuntat duminica autoritatile si clubul de fotbal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Leicester City a anuntat prin intermediul unui comunicat de presa faptul ca patronul echipei, Vichai Srivaddhanaprabha, se afla la bordul elicopterului care s-a prabusit in parcarea stadionului, sambata seara, dupa meciul cu West Ham.

- UPDATE: BBC anunta ca miliardarul Vichai Srivaddhanaprabha se afla la bord. Potrivit canalului de televiziune Sky Sports, care a difuzat imagini cu elicopterul in flacari, acesta apartine presedintelui clubului de fotbal britanic Leicester City, thailandezul Vichai Srivaddhanaprabha. Nu se cunoaste…

- Dupa ce s-a aflat in prima faza ca elicopterul proprietarului clubului s-a prabusit, seara trecuta, intr-o parcare din apropierea stadionului unde Leicester City avusese meci, pe masura ce au trecut orele de la infioratorul accident s-a raspandit varianta ca in aparatul de zbor ar fi trebuit sa se afle…

- "Finantatorul lui Leicester era unul dintre cei 5 oameni aflati la bordul elicopterului", este anuntul facut de Reuters. Omul de afaceri era insotit de fiica sa, Voramas Srivaddhanaprabha, iar alaturi de ei erau cei doi piloti si o alta persoana neidentificata pana la aceasta ora....

- A helicopter has crashed outside Leicester City's King Power Stadium.Multiple reports say the helicopter belongs to Leicester owner Vichai Srivaddhanaprabha: https://t.co/lfa2KT24Uy pic.twitter.com/zR2WFQcd0K— ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2018

- Elicopterul proprietarului clubului de fotbal britanic Leicester City s-a prabusit sambata seara in apropiere de stadionul din Leicester (centrul Angliei), a anuntat politia locala, relateaza AFP. Potrivit canalului de televiziune Sky Sports, care a difuzat imagini cu elicopterul in flacari, acesta…