- Sute de persoane au participat, sambata, la Marșul pentru viața 2018 organizat, sambata, la Alba Iulia. Acesta s-a desfașurat incepand cu ora 15.00, pe traseul Casa de Cultura a Sindicatelor – Str. Vasile Goldiș – Bd. Revoluției – Bd. Transilvaniei – Parcul Unirii – Piața Tricolorului – Str. Mihai Viteazul.…

- Zeci de persoane au participat astazi la Constanta la Marsul pentru viata 2018 O lume pentru viata. Evenimentul a avut ca punct de plecare Catedrala Arhiepiscopala Sf APostorli Petru si Pavel din Constanta. La mars au participat femei cu copii, barbati, dar si preoti. Masurile de siguranta au fost asigurate…

- Reprezentanți ai mai multor culte creștine marșaluiesc pentru viața prin Timișoara pentru viața. Marșul pentru viața pornește din Parcul „Carmen Sylva” și are ca punct final Prefectura Timiș, dupa o oprire la Catedrala Mitropolitana.

- Marșul pentru viața se va desfașura la Timișoara, sambata, 24 martie. Reprezentanți ai diferitelor confesiuni vor marșalui pe strazile urbei de pe Bega pentru viața, intr-o manifestare care spune „nu” avortului.

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 13:56 Rezervistul impușcat este in stare stabila Rezervistul care a fost impușcat de atacator, inainte…

- La Alba Iulia si in alte cinci orase din judet se organizeaza sambata, 24 martie, “Marsul pentru viata”, un eveniment sprijinit de Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia si, in tara, de Biserica Ortodoxa. In ședința de lucru din data de 29 ianuarie 2018, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a binecuvantat…

- Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, Catedrala Municipala „Sf. Sava” si Fundatia pentru Copii „Sfantul Sava” organizeaza un mars impotriva avorturilor, sambata, 24 martie 2017, incepand cu ora 14.00 din Parcul Crang. Ca si in anii precedenti, prin acest eveniment, incercam sa sensibilizam populatia cu…

- Primaria Municipiului Zalau anunța ca, pentru desfașurarea in bune condiții a acțiunii “Marșul pentru viața”, a fost dispusa restricționarea circulației sambata, 24 martie 2018, in intervalul orar 11:00 – 12:00, pe Bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Zalau. Restricția de circulație este impusa…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, va participa la Marșul pentru Viața 2018, cu tema Uniți pentru Viața, ce se va desfașura pe data de 24 martie din Piața Unirii, incepand cu ora 13:00. Evenimentul va reuni un numar de 10 000 de participanți care vor promova dreptul la viața al copiilor nenascuți…

- Primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, va participa la Marsul pentru Viata 2018, cu tema Uniti pentru Viata, ce se va desfasura pe data de 24 martie din Piata Unirii, incepand cu ora 13:00. Evenimentul va reuni un numar de 10.000 de participanti care vor promova dreptul la viata al copiilor nenascuti…

- Ajuns la a cincea ediție, ”Marșul pentru viața” va avea loc sambata, 24 martie, de la ora 16.00. Traseul este același, din curtea Protopopiatului Ortodox pana la Big, la Biserica ”Sfanta Ana”. Anul trecut, peste 500 de bistrițeni au spus un ”DA” pentru viața, participand la acest eveniment.

- Tot mai multe persoane se adreseaza la companiile de asigurari din tara noastra. Datele Biroului National de Statistica arata ca sumele brute incasate de institutii au crescut in anul trecut cu 4,5 procente fata de 2016.

- Explozia din centrul capitalei de pe strada Armeneasca ar fi survenit in urma exploziei unei grenade. Potrivit martorilor, suspectul ar fi cumparat un pachet de țigari, insa nu a dorit sa plateasca intrand in conflict cu membrii serviciului de securitate al magazinului.

- Procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a solicitat pedeapsa inchisorii pe viata pentru autorul crimei sangeroase din cartierul Partos din Alba Iulia, Lupu Madalin Miki (24 ani), judecat pentru omor calificat si tentativa la omor calificat.

- Anul acesta, in perioada 1 - 31 martie, in Suceava și in numeroase localitați din Romania și Republica Moldova se va desfașura Luna pentru Viața, avand ca punct culminant Marșul pentru Viața, organizat sambata, 24 martie, incepand cu ora 12.00. Punctul de intalnire este Esplanada Casei de Cultura. ...

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața sambata in Filipine dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o vasa. Aeronava tocmai decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, potrivit Reuters. Cinci persoane care se aflau la bordul avionului și-au pierdut…

- Mai mulți oameni și-au pierdut viața, joi (15 martie), dupa ce o pasarela pietonala care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prabușit pe o autostrada cu șase benzi, relateaza CNN. Opt mașini au fost distruse. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, potrivit celui mai nou…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce o pasarela pietonala care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prabusit pe o autostrada cu sase benzi. Opt masini au fost distruse. Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, potrivit celui mai nou bilant oficial. Alte zece persoane…

- Peste 1.000 de persoane au participat, joi, la marșul desfașurat în centrul municipiului Cluj-Napoca, de la Institutul Teologic Protestant spre Biserica „Sfântul Mihail. Steaguri, cântece și ceremonii Tineri îmbracați în costume populare tradiționale au…

- Calarasenii sunt asteptati sambata, 24 martie, in strada la marsul care constientizeaza societatea si sprijina femeia sa nasca viata pe care o poarta in ea. Pe malul Borceim, marsul „O lume pentru viata”, editia a VIII-a, va fi organizat de Eparhia Sloboziei si Calarasilor

- Satmarenii sunt invitați sa participe sambata, 24 martie, la „Marșul pentru viața”, un eveniment organizat de Protopopiatul Ortodox Satu Mare, Asociația „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și Asociația „Pro-Vita”. Locul de intalnire este pe platoul din fața Muzeului Județean, la ora 12.30. Motto-ul…

- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, marti, inca doua decese din cauza gripei, fiind vorba despre doi barbati de 63 si 49 de ani, care aveau si alte probleme de sanatate, dar care nu au fost vaccinati antigripal, potrivit Romania TV. Potrivit INSP, este vorba despre doi barbati, unul…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza...

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters. ‘Putem confirma ca un avion privat…

- Peste o suta de persoane au participat, duminica, la pranz, la un protest tacut in fața sediului PSD Sibiu, marcand implinirea a 3 luni de cand a fost declanșat protestul, transmite news.ro, potrivit HotNews.ro. Oamenii au stat in liniște in fața ...

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orașul polonez Poznan, și a distrus un bloc de apartamente. Patru persoane și-au pierdut viața și alte 24 au fost ranite, scrie The Association Press. Oficialii din Polonia au declarat ca patru persoane au decedat și 24 au fost ranite in urma prabușirii…

- Zeci de karateka din Polonia, Romania, Ucraina și Rusia și-au dat intalnire la Chișinau, pentru a-și perfecționa abilitațile și a invața tehnici noi de la renumitul maestru de karate Goju-Ryu, Victor Panasiuc, detinator al 7 Dan.

- Iarna grea in vestul Europei. Din Suedia și tocmai pana in Spania, autoritațile se confrunta cu un val de ger și viscol, mai mulți oameni au murit. Sunt diferențe mari de temperatura fața de normalul acestei perioade, din cauza unui front atmosferic venit din Siberia.

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, potrivit

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata, iar alte zeci au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata dimineata in Hong Kong, cand un autobuz supraetajat s-a rasturnat, a anuntat politia, transmite AFP.

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- "Viata a patru raniti prin impuscare este in pericol", a declarat pentu AFP parchetul, precizand ca alti sase migranti au fost raniti in urma unor "lovituri ca bare de fier" intr-o noua incaierare joi seara. Alti trei migranti au fost raniti intr-o prima incaierare la inceputul dupa-amiezii. Un prim…

- Sute de accidente s-au produs anul trecut in județul Alba, in urma carora 26 de persoane și-au pierdut viața și peste 100 au fost grav ranite, potrivit bilanțului realizat de IPJ Alba. VEZI: Tragediile de pe soselele din Alba. Zeci de oameni și-au pierdut viața in accidente grave Viteza excesiva,…

- Peste 350 de oameni din toata lumea și-au criogenat corpul imediat dupa ce au decedat, iar speranța lor ca ar putea fi readuși la viața este posibil sa devina realitate. Specialistul Dennis Kowalski, presedinte al Cryonics Institute, spune ca trupurile umane inghetate prin tehnica criogenarii ar putea…

- Cel putin 95 de oameni au murit, iar alti 158 au fost grav raniti dupa ce o ambulanta a explodat in zona ambasadelor din capitala Afganistanului, Kabul.Initial, bilantul a fost de 43 de persoane decedate,...

- Prezentand evenimentul, agenția Patriarhiei Romane anunța ca „Marșul” ajunge in țara noastra pe 24 martie. Pentru prima oara dupa 45 de ani, un președinte al SUA in funcție a salutat evenimentul

- Cazul unei tinere studente la Facultatea de Medicina si Farmacie din Oradea, a impresionat zeci de oradeni, care s-au mobilizat și au donat sange pentru a-i salva viața. Larisa Ujvari a murit insa luni, in urma unei infecții puternice cauzate de o afecțiune renala.

- Trei persoane au murit și 19 au fost ranite in explozia unei bombe intr-o piața din sudul Thailandei. Martorii spun ca bomba era ascunsa intr-o motoreta, care a oprit in fața unui stand in care se vindea carne de porc.

- Presedintele american Donald Trump i-a laudat vineri pe sustinatorii anti-avort adunati la Washington, spunand ca aceasta cauza este "o miscare nascuta din iubire", potrivit DPA. Vorbind din Gradina de Trandafiri de la Casa Alba, Trump si-a transmis comentariile printr-o videoconferinta…

- Circa 21 de persoane au ajuns in aceasta seara la Spitalul de Infectioase din Baia Mare in ambulante. Acestia au participat la un botez organizat la un local din oras. Dupa ce au mancat aperitivele, mai multor persoane li s-a facut rau.

- Te ține mereu ocupata Fluxul de informații este in ultima perioada in creștere, incat este foarte posibil ca nu mai poți face fața unui bagaj atat de mare de informații, care vine din toate parțile. Este necesar sa faci o triere a acestora și sa le selectezi doar pe cele folositoare ție, caci astfel…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru…

- Cel putin 46 de persoane au murit, dupa ce un autobuz s-a prabusit de pe o stanca, de la 150 de metri, in Peru, marti, scrie The Guardian. Autocarul, care s-a ciocnit cu un camion, circula pe o...

- De la distracție, la spital! 19 persoane au ajuns la spital direct de la petrecerea de Revelion, dupa ce au consumat bucatele pregatite pentru masa festiva la bucataria unei pensiuni din Alba Iulia. Surse din cadrul DSP au declarat ca 14 persoane au ajuns la spital cu salvarea și alții cu mașinile proprii.…

- Viteza excesiva, neatentia, oboseala la volan, conducerea autovehiculelor sub influenta alcoolului sau fara permis au facut victime si in 2017 in judetul Alba. Zeci de persoane și-au pierdut viața in urma unor accidente grave produse de drumurile din județ. Accidente mortale petrecute in 2017, la Alba…