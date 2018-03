FOTO: Percheziții în Gorj! Ce au ridicat mascații din casele afaceriștilor

1,5 kilograme de bijuterii și 40.000 de lei au fost confiscate, miercuri, in urma unor celor 30 de percheziții efectuate pe raza județelor Gorj, Mehedinți, Teleorman, Ialomița, Ilfov și municipiul București, la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane fizice acuzate de savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala și spalarea banilor, in domeniul materialelor reciclabile. ”Din activitatea infracționala, persoanele vizate ar fi creat un prejudiciu la bugetul statului peste 9.000.000 de lei, prin crearea unui circuit fictiv, derulat prin mai multe firme, de achiziții… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

