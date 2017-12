Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe se bucura din plin de fetita ei, care a venit pe lume in urma cu mai bine de sase luni. Atat vedeta, cat si sotul ei, Razvan Sandulescu, au parte de momente unice alaturi de micuta Ana Georgia, care le insenineaza fiecare zi din viata.A A

- "Va multumesc pentru urari. De asemenea, va doresc si dumneavoastra numai ganduri bune. Legat de o posibila intalnire in perioada 27-30 decembrie, vreau sa va transmit ca sunt deschis la dialog. In acest sens, va propun data de 27 decembrie. Sunt convins ca putem comunica eficient in beneficiul Romaniei…

- Conform tradiției, pe data de 24 decembrie, trebuie sa impodobim bradul de Craciun pentru a primi darurile celor dragi. Este un obicei vechi și rapandit in toata lumea creștina, dar de-a lungul secolelor a trecut prin mai multe transformari. Bradul de Craciun, un simbol al solstițiului de iarna In…

- Consemnarile istorice spun ca primul brad impodobit ar fi aparut la Riga, in Lituania, in anul 1510, iar in anul 1521, printesa Helene de Mecklenburg a adus la Paris obiceiul impodobirii bradului dupa ce s-a casatorit cu ducele de Orleans. In anul 1605 a fost inaltat primul brad de Craciun intr-o piata…

- Produsele electronice, alaturi de imbracaminte, sunt printre cele mai ravnite cadouri de Craciun, iar Romania se afla in topul tarilor care vor cheltui cel mai mult de sarbatori, conform studiilor efectuate de companii.

- Mama baiatului plecase sa-si faca cumparaturile de Craciun si-l lasase pe copil in grija iubitului ei. Cand s-a intors acasa, femeia a avut un soc. Si-a gasit copilul plangand si plin de vanatai pe brate, pe spate, pe fata si in cap. Intr-un mesaj pe Facebook, femeia a povestit: "Nu se poate…

- Decorațiuni Roberta Crintea Decorațiuni Roberta Crintea Decorațiuni Roberta Crintea Decorațiuni Olguța Berbec Decorațiuni Olguța Berbec Decorațiuni Olguța Berbec Decorațiuni Maria Constantin Decorațiuni Maria Constantin Decorațiuni Ornela Pasare Au mai ramas doar cateva zile pana la Craciun,…

- Sedintele foto profesionale de Craciun sunt must have-ul acestui sezon. Fie ca mergeti in cuplu, in familie, cu bunicii sau cu animalul de companie, fortografiile vor ramane amintiri peste ani. Astazi, am vizitat si noi un fotograf care ne-a spus cateva detalii despre aceste sedinte. In studioul sau…

- Un brad de Craciun a fost impodobit, miercuri, in piata Bucur din Bucuresti, acesta fiind decorat cu mesaje pentru victimele care si-au pierdut viata in Clubul Colectiv, mai multe persoane venind sa transmita „un gand bun” pentru cei ce au suferit din cauza incendiului.

- In Banat, bradul se impodobeste ca pe vremuri! Asta inseamna ca - in locul ghirlandelor si globurilor - crengile sunt incarcate cu nuci, colaci si spice de grau. Pomul de Craciun este ornat de tineri, in acordurile colindelor.

- Pentru ca cea mai frumoasa zi din an se apropie, romanii se pregatesc sa impodobeasca bradul si sa-i primeasca pe cei mici cu colindul. Insa, pentru pregatirea bradului, exista cateva trucuri, pe care nu multi le cunosc.

- Bradul de Craciun aduce bucurie in casele si sufletele noastre an de an. Exista cateva metode simple ca bradul de Craciun sa ramana verde mult timp dupa ce l-ai adus in casa si l-ai instalat. 1. Cand alegi bradul, asigura-te ca poti lua unul care are trunchiul liber de crengi in partea de jos ...

- Sotia lui Viorel Lis se pare ca este din ce in ce mai nerabdatoare cand vine vorba de sarbatorile de iarna. Cum a mai ramas putin timp pana la Craciun, blondina s-a fotografiat chiar langa bradul frumos impodobit intr-o tinuta de zile mari.

- Consumatorii constienti se intreaba deseori ce tip de brad sa aleaga, artificial sau natural. Pentru persoanele care aleg bradul natural, iata cateva sfaturi utile pentru pastrarea crengilor verzi pe toata perioada sarbatorilor de iarna.

- O gluma sau pur și simplu nevoia de a avea un cauciuc pictat in alb cu steluțe aurii l-a indemnat pe unul (sau mai mulți) dintre locuitorii sau trecatorii Timișoarei sa ia cu el cauciucul din pomul de Craciun marca EcoStuff, din Piața Libertații din Timișoara. Bradul din materiale reciclabile…

- Weekend-ul trecut, la Viscri a avut loc o activitate artistica in care au fost implicati mai multi copii din sat, cu varste intre 7 si 10 ani, indrumati de preotul paroh Gheorghe Rasoiu. Cei mici au pictat medalioane din lemn pe care le-au purtat ulterior, apoi au pictat globuri din lemn pentru a…

- Carmen Șerban a vorbit despre sarbatorile de iarna. Artista și-a schimbat look-ul, iar acum arata altfel. Cantareața și-a amintit și de o intamplare amuzanta petrecuta in copilarie. „Mama mi-a interzis sa mai mananc toate bomboanele din pom si am crezut ca o fentez daca stau cu spatele si trag de o…

- In aceasta perioada din an toata lumea abia așteapta sa cumpere un brad și sa il impodobeasca pentru Craciun. Insa, se recomanda ca bradul de Craciun sa nu fie tinut in casa, ci afara, scrie realitatea.net.

- Este sfașietor ce a vazut Codin Maticiuc la Spitalul Fundeni, acolo unde a mers sa impodobeasca bradul pentru copiii bolnavi de cancer de la Spitalul Fundeni. Codin Maticiuc, care traiește o poveste de dragoste cu Flavia Mihașan , de la emisiunea matinala de la Antena 1, este implicat activ in tot felul…

- "N-am avut brad de cațiva ani. Ca n-am facut. Astazi am facut patru la Fundeni la sectia oncologica pentru copii impreuna cu ingerii de la Ofera in dar: UN Zambet. Sub brad am pus ce le aducem si in restul anului ca noi nu suntem mai buni nici macar de Craciun daramite de Mos Nicolae. Suntem…

- Mos Nicolae nu a putut sa o uite nici pe Andreea Banica, care a avut grija sa fie toate ghetutele pregatite! Invitata in emisiunea “Agentia VIP”, Andreea Banica a marturisit ce a primit de la Mos Nicolae, dar si unde va pleca dupa aceste sarbatori.

- Copiii care activeaza in cadrul școlii particulare Ballerina's Studio din Turda (balet, street dance, aerobic) au impodobit bradul, miercuri seara, alaturi de instructori și parinți. Read More...

- Targul de Craciun din Piața Sfatului a municipiului Brașov a fost deschis, miercuri seara, de primarul George Scripcaru, care a pornit iluminatul festiv de sarbatori in oraș și a aprins luminițele in Bradul de Craciun, in prezența a sute de persoane. ''Va urez sa aveți un sfârșit…

- Daca unii au impodobit bradul de Craciun inca de luna trecuta, altii l-au facut acum, la inceputul celei mai asteptate luni a anului. Cuprins de spiritul sarbatorii nasterii Domnului si dorind ca nimeni sa nu distruga bradul pe care l-a impodobit in scara unui bloc, un barbat a scris un mesaj fabulos.…

- Fiecare autoritate publica sau locala se lauda cu propriul sau brad de Craciun. Iata ca și Guvernul a reușit sa instaleze, in preajma Palatului Național, propriul sau brad. Acesta, dupa ce va fi decorat, va face parte din Tirgul de Craciun care va fi inaugurat in Capitala saptamina viitoare. Tirgul…

- Pentru al doilea an la rind, Marin Pinzaru, din satul Heciul Vechi, Singerei, a realizat un Pom de Craciun din ciocleji. Barbatul spera ca aceasta sa devina o traditie in frumoasa sat. „Pe parcursul anului ma tot intrebau daca și anul acesta va fi, sigur ca da”, a menționat Marin Pinzaru. Bradul are…

- Atmosfera de la Târgul de Craciun din Cluj-Napoca în acest an este apreciata de mulți clujeni, nu însa și prețurile. ”Atmosfera e frumoasa, oamenii se distreaza. Ceea ce nu înțeleg: ce e Doamne cu preturile alea asa mari la placinte 75…

- [caption id="attachment_39023" align="alignleft" width="201"] bradul din Ungheni[/caption] La Ungheni, bradul a fost instalat pe Piața Independenței chiar in prima zi de decembrie. Impodobirea lui, insa, va incepe abia peste trei saptamani. ”Avem deja o tradiție, ca sa aprindem luminițele de pe brad…

- Primaria Vaslui a achiziționat un brad inalt de 15 metri, care a și fost montat in Centrul Civic. Pomul de Craciun va putea fi admirat pe toata perioada sarbatorilor de iarna. Autoritațile locale promit ca, incepand cu 15 decembrie, vasluienii vor fi așteptați la primul lor targ de Craciun, care va…

- Bradul de Craciun din Chișinau, care trebuia sa stea in centrul orașului, a starnit nemulțumiri, deoarece aajuns aproape fara crengi din Ucraina. Dupa mai multe dezbateri, pomul a fost inlocuit, relateaza Unimedia. Bradul care trebuia sa fie instalat inițial in centrul Chișinaului a fost cumparat…

- Capitala imbraca straie de sarbatoare. Pomul de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale este impodobit cu sute de globuri si luminite. Ceremonia de inaugurare va fi organizata luni seara.

- Intr-o postare pe facebook, primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a venit cu o surpriza pentru locuitorii orașului, și anume, faptul ca pina miine Pomul de Craciun și luminițele vor aduce in Capitala feeria sarbatorilor de iarna. "Buna dimineața! Impodobim bradul, de miine va puteți bucura cu…

- Primaria Ploiești a scapat de o cheltuiala, in acest an, datorita gestului facut de un inginer din Ploiești. Barbatul a decis sa doneze un brad imens municipalitații, pentru a fi impodobit in fața Palatului Administrativ. Bradul se afla in curtea barbatului de mai bine de trei decenii. Acum,…

- Se pare ca bradul din Chișinau nu este unicul care stârnește nemulțumiri. Recent, bradul din orașul canadian Montreal a fost despodobit și demontat, dupa ce a devenit subiectul unor discuții aprinse, aparent la nivel internațional, relateaza CTVNews. Bradul cu o înalțime de 26…

- Bradul ajuns azi dimieața din Ucraina a fost dezinstalat din PMAN, motivul fiind ca ii lipseau o parte din crengi care au avut de suferit din cauza transportarii. Anterior primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, și-a aratat nemulțumirea fața de starea Pomului de Craciun care a ajuns in aceasta…

- S-a dat startul Iluminatului festiv in Targul ”Decembrie Magic”, precum si aprinderii luminilor in Bradul de Craciun! In seara zilei de 1 decembrie 2017, Ramnicul a stralucit. Ceea ce parea un vis a devenit realitate. Ramnicul a intrat in elita celor mai frumoase Targuri de Craciun din Romania. Cateva…

- Primarul General interimar al capitalei, Silvia Radu, a fost surprinsa in aceasta seara in Piața Marii Adunari Naționale, unde se fac primele probe cu decorațiile pentru sarbatorilor de iarna.

- Iluminatul festiv in Targul ”Decembrie Magic” si aprinderea luminilor in Bradul de Craciun sunt programate pentru data de 1 decembrie, la ora 18.00. In cazul in care conditiile meteorologice sunt favorabile (respectiv nu va ploua), intre 17.30 si 18.00, va ...

- Prin faptul ca in acest an s-a decis ca in PMAN sa fie instalat cel mai inalt brad de sarbatoare pe care l-a avut vreodata Chișinaul, autoritațile incearca sa compenseze abuzurile care au loc. Asta a declarat edilul suspendat, Dorin Chirtoaca, dupa ședința de judecata in dosarul pe numele sau.

- In acest programul sarbatorilor de iarna, pentru locuitorii și oaspeții capitalei vor avea parte de spectacole, concerte și alte manifestari cultural-artistice, noteaza NOI.md. La fel ca in fiecare an, Bradul de Craciun va fi inaugurat pe 1 decembrie, asta deși anterior funcționarii publici anunțau…

- Primaria Chisinau a anuntat luni, 27 noiembrie, ca a identificat bradul ce va fi cumparat in acest an pentru a fi instalat in Piata Marii Adunari Nationale. Daca in anii precedenti Pomul de Craciun era achizitionat de la cetatenii din tara, in acest an s-a decis ca bradul va fi adus din Ucraina.

- Bradul de Craciun din Pitesti a fost impodobit si a fost amplasat pe platoul de langa teatrul „Alexandru Davila”, ca de obicei. Pomul de Craciun adus din munții Fagaraș, dintr-o padure de conifere aflata ...

- In cursul zilei de astazi a ajuns la Dej bradul de Craciun, care a fost deja amplasat in Piața Bobalna din centrul municipiului. Conducatorii auto care au circulat astazi prin centrul municipiului Dej au putut observa ca circulația rutiera in zona Piața Bobalna era restricționata, motivul fiind unul…

- Fuego a fost unul dintre artistii care au pasit pe scena alaturi de Stela Popescu si unul din prietenii apropiati ai acesteia. Cantaretul a marturisit, intr-un mesaj emotionant de ramas-bun, ca pregatea impreuna cu Stela, spectacolul de Craciun!

- Cel mai frumos cadou pentru comunitatea baimareana : Bradul impodobit de patinoar și copii fericiți , nu cu ornamente din “bani agațați”! Azi, 21 noiembrie 2017, intr-o zi binecuvantata de Dumnezeu “Intrarea in biserica a Maicii Domnului”, comunitatea baimareana a avut parte de un cadou minunat.…

- Azi, 16 noiembrie a fost montat bradul de Craciun in parcul din Piața Libertații din Satu Mare, in fața Hotelului „Dacia”. De asemenea, in municipiu se lucreaza de cateva zile bune la montarea iluminatului ornamental de sarbatori. Potrivit primarului Kereskenyi Gabor, iluminatul va fi pornit oficial,…