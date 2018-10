Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo si logodnica sa, spaniola Georgina Rodriguez, s-au refugiat la Lisabona, intr-un moment complicat pentru atacant, acuzat de viol de o femeie din Statele Unite, informeaza agentia EFE. Jucatorul lui Juventus a profitat de pauza competitionala generata de meciurile…

- Cristiano Ronaldo nu este singur in lupta pe care trebuie sa o duca impotriva femeii din America, Kathryn Mayorga, care il acuza ca a violat-o intr-un hotel din Las Vegas. Nu doar familia si clubul Juventus sunt de partea portughezului, pe scena a aparut si o fosta iubita.

- Cristiano Ronaldo a avut parte de un debut nefericit pentru Juventus in Liga Campionilor. Chiar daca bianconerii au castigat, lusitanul a parasit terenul in minutul 29, fiind eliminat direct de centralul partidei, Felix Brych, pentru un gest nesportiv.

- Juventus va debuta azi in noul sezon din Champions League, cu Valencia, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookPlus. Presa din Italia anunța chiar inainte de meci ca Juventus are probleme. Dupa transferurile facute in aceasta vara, echipa ar…

- Cristiano Ronaldo, 33 de ani, și-a oficializat mutarea la Juventus, fiind insoțit la primele apariții ca fotbalist al bianconerilor de familia sa. Partenera portughezului, Georgina Rodriguez, 24 de ani, s-a remarcat deja la Torino, iar presa locala se intreaba daca ea va deveni cea mai frumoasa iubita…

- O jurnalista de la Gazzetta dello Sport, Gabriella Mancini, a scris versurile melodiei "Fino all’ultimo centimetro" (Pana la ultimul centimetru), dedicata vedetei Cristiano Ronaldo, transferat acum la Juventus. Muzica a fost compusa de producatorul si cantautorul Roberto Gerardi.